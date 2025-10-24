16 legendäre Livekonzerte, die wir gern selbst erlebt hätten

© IMAGO / Gonzales Photo / Bearbeitung GIGA 1 / 17

Manche Livekonzerte sorgen noch heute für Gänsehaut, selbst dann, wenn man nicht im Publikum stand. In den letzten fünf Jahrzehnten haben Amateur- und Profifilmemacher unvergessliche Momente eingefangen, in denen Musikgeschichte geschrieben wurde.

Wir stellen euch in dieser Bilderstrecke 16 legendäre Gigs vor, bei denen ihr nur zu gerne live dabeigewesen wärt.