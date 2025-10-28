16 Outfits von Stars aus den 90ern, die wohl niemand mehr so tragen würde

Die 90er waren schrill, bunt sowie voller Experimentierfreude. Stars wagten wilde Kombinationen, die heute eher Kopfschütteln als Applaus hervorrufen. Wir zeigen euch die schlimmsten Promi-Outfits dieser Ära – nostalgisches Mode-Schmunzeln garantiert!
#1 Sarah Jessica Parker in Sportkleidung
Die besonders unförmigen oversized Sweatshirts in Grau kombiniert mit glänzenden Leggins waren einer der echten Highlights des schlechten Geschmacks in den 90er Jahren. Allseits beliebt und oft getragen.
#2 Sarah Jessica Parker im Tube Top
Während ein Teil der Outfits besonders unförmig daherkam, stand der Trend zu Schlauch-Pieces und Bandeau-Tops dazu im Kontrast, die selbst den besten Figuren in den allermeisten Fällen wenig schmeichelten. Wie hier zu sehen, in einer Interpretation kombiniert mit einer obligatorischen, meist sehr verknitterten weißen Leinenhose.
#3 Jennifer Lopez im Schlauch Zweiteiler
Eine weitere Interpretation der Schlauch-Pieces ist dieser rostrote hautenge Zweiteiler, der wirkt, als wäre das Kleid einfach an der Taille durchgeschnitten. Das Monochrome ist in diesem Fall leider auch kein Garant für geschmackvolle Eleganz.
#4 Jessica Biel in Schlauch-Combo
Die Schwarz-Weiß-Kombination des allseits präsenten Tube Trends diesmal im Stil der Club- und Ravekultur der 90er Jahre könnte auch genauso gut gerade vom Strand daherkommen. Die klobigen Plateausandalen bilden einen krassen Kontrast zu dem hautengen, minimalistischen Ensemble.
#5 Drew Barrymore mit Lederjacke
Eine andere ikonische Kombination, hier von Drew Barrymore in Vollendung bis ins kleinste Detail ausgeführt: Eine schwarze oversized Biker-Lederjacke mit einer ausgefransten Jeans Shorts, einem durchsichtigen Top und der obligatorischen 90’s-Style Lockenmähne. Die Proportionen waren in allem entweder überdimensional oder minimalistisch bis verschwindend klein.
#6 Sarah Jessica Parker in Jeansjacke-Radlerhose-Kombination
Wieder das „oversized plus minimalistisch“-Thema, wieder Sarah Jessica Parker. Diesmal in Radlerhosen, die heute niemand mehr auf diese Weise tragen würde.
#7 Cameron Diaz im Slip Dress mit schweren schwarzen Boots
Ein anderes Wagnis waren die Slip-Kleider, mit oder ohne T-Shirt darunter getragen. Gewagte Ausschnitte zusammen mit besonders klobig wirkenden Boots werden noch heute sicherlich etwas anders interpretiert getragen.
#8 Kirstie Alley in Oversized-Fliegerlederjacke und Karotten-Jeans
Kirstie Alley trägt hier eine übergroße braune Bomber-Lederjacke mit den ultimativen Cringe-Karotten-Jeans in der speziellen Acid-Auswaschung der 90er.
#9 Cameron Diaz im typischen Crop-Top
Das ultimative Grauen waren auch die unförmigen Crop-Tops, am besten ohne etwas darunter wie in diesem Beispiel mit Cameron Diaz. Der obligatorische Tube-Minirock und die Slipperschuhe ohne Socken betonen etwas ungeschickt alle Vorteile, leider nicht nur ihrer Silhouette.
#10 Jennifer Aniston in schwarzer Anzugbluse
Jennifer Aniston trägt ein maskulin anmutendes schwarzes Anzughemd kombiniert mit einem hellgrauen Chiffon-Seidenrock und Slippern mit halbhohen Absätzen. Sicherlich eleganter als die meisten vorherigen Outfits, wenn auch etwas ungeschickt.
#11 Johnny Depp mit übergroßem Kragen
Auch bei den Männern gehörten Oversize-Elemente immer wieder mal ins Outfit. Wäre dieser Kragen noch ein bisschen größer, sähe Johnny Depp bald wie eine Figur aus einem Cartoon aus.
#12 Fran Dreschers schrille Outfits
Fran Drescher war in den 90er-Jahren ständig in allen Listen der am schlechtesten angezogenen Stars. Bald war sie für schrille Outfits wie diesem hier berüchtigt.
#13 Bling-Bling Pailletten und Grafik-Satinkleid
Cameron Diaz in Satinkleid mit grafischem Muster trifft auf Tyra Banks im typischen überbordenden Pailletten-Kleid, mit Schmetterlings-Haarklammer.
#14 Kirstie Alley trägt den 90er oversized Blazer
Wir alle lieben einen Oversize-Blazer, in den 90ern jedoch überborden diese in unförmige, sackähnliche Dimensionen und Silhouetten, die wiederum gar keiner Figur oder Größe schmeicheln.
#15 Destiny’s Child in asymmetrischen Rocksäumen
Material- und Mustermix war eine der häufigsten Kombinationen der damaligen Stars und Models. Mit asymmetrischen Rocklinien und dem allseits präsenten Jeansblau. Etwas gewagter und sehr repräsentativ für die damalige Experimentierfreudigkeit.