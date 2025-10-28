Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. 16 Outfits von Stars aus den 90ern, die wohl niemand mehr so tragen würde

16 Outfits von Stars aus den 90ern, die wohl niemand mehr so tragen würde

Yesim Berköz
Yesim Berköz,
4 min Lesezeit
Fran Drescher in weißem Kleid mit opulentem Blumenkranz auf dem Kopf vor farbigem Hintergrund.
Fran Drescher bei den Golden Globes Award 1996.© IMAGO / FAMOUS / Bildbearbeitung GIGA1 / 17
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Die 90er waren schrill, bunt sowie voller Experimentierfreude. Stars wagten wilde Kombinationen, die heute eher Kopfschütteln als Applaus hervorrufen. Wir zeigen euch die schlimmsten Promi-Outfits dieser Ära – nostalgisches Mode-Schmunzeln garantiert!

#1 Sarah Jessica Parker in Sportkleidung

2 / 17
Anzeige

Die besonders unförmigen oversized Sweatshirts in Grau kombiniert mit glänzenden Leggins waren einer der echten Highlights des schlechten Geschmacks in den 90er Jahren. Allseits beliebt und oft getragen.

#2 Sarah Jessica Parker im Tube Top

3 / 17
Anzeige

Während ein Teil der Outfits besonders unförmig daherkam, stand der Trend zu Schlauch-Pieces und Bandeau-Tops dazu im Kontrast, die selbst den besten Figuren in den allermeisten Fällen wenig schmeichelten. Wie hier zu sehen, in einer Interpretation kombiniert mit einer obligatorischen, meist sehr verknitterten weißen Leinenhose.

#3 Jennifer Lopez im Schlauch Zweiteiler

4 / 17
Anzeige

Eine weitere Interpretation der Schlauch-Pieces ist dieser rostrote hautenge Zweiteiler, der wirkt, als wäre das Kleid einfach an der Taille durchgeschnitten. Das Monochrome ist in diesem Fall leider auch kein Garant für geschmackvolle Eleganz.

#4 Jessica Biel in Schlauch-Combo

5 / 17
Anzeige

Die Schwarz-Weiß-Kombination des allseits präsenten Tube Trends diesmal im Stil der Club- und Ravekultur der 90er Jahre könnte auch genauso gut gerade vom Strand daherkommen. Die klobigen Plateausandalen bilden einen krassen Kontrast zu dem hautengen, minimalistischen Ensemble.

#5 Drew Barrymore mit Lederjacke

6 / 17
Anzeige

Eine andere ikonische Kombination, hier von Drew Barrymore in Vollendung bis ins kleinste Detail ausgeführt: Eine schwarze oversized Biker-Lederjacke mit einer ausgefransten Jeans Shorts, einem durchsichtigen Top und der obligatorischen 90’s-Style Lockenmähne. Die Proportionen waren in allem entweder überdimensional oder minimalistisch bis verschwindend klein.

#6 Sarah Jessica Parker in Jeansjacke-Radlerhose-Kombination

7 / 17
Anzeige

Wieder das „oversized plus minimalistisch“-Thema, wieder Sarah Jessica Parker. Diesmal in Radlerhosen, die heute niemand mehr auf diese Weise tragen würde.

#7 Cameron Diaz im Slip Dress mit schweren schwarzen Boots

8 / 17
Anzeige

Ein anderes Wagnis waren die Slip-Kleider, mit oder ohne T-Shirt darunter getragen. Gewagte Ausschnitte zusammen mit besonders klobig wirkenden Boots werden noch heute sicherlich etwas anders interpretiert getragen.

#8 Kirstie Alley in Oversized-Fliegerlederjacke und Karotten-Jeans

9 / 17
Anzeige

Kirstie Alley trägt hier eine übergroße braune Bomber-Lederjacke mit den ultimativen Cringe-Karotten-Jeans in der speziellen Acid-Auswaschung der 90er.

#9 Cameron Diaz im typischen Crop-Top

10 / 17
Anzeige

Das ultimative Grauen waren auch die unförmigen Crop-Tops, am besten ohne etwas darunter wie in diesem Beispiel mit Cameron Diaz. Der obligatorische Tube-Minirock und die Slipperschuhe ohne Socken betonen etwas ungeschickt alle Vorteile, leider nicht nur ihrer Silhouette.

#10 Jennifer Aniston in schwarzer Anzugbluse

11 / 17
Anzeige

Jennifer Aniston trägt ein maskulin anmutendes schwarzes Anzughemd kombiniert mit einem hellgrauen Chiffon-Seidenrock und Slippern mit halbhohen Absätzen. Sicherlich eleganter als die meisten vorherigen Outfits, wenn auch etwas ungeschickt.

#11 Johnny Depp mit übergroßem Kragen

12 / 17
Anzeige

Auch bei den Männern gehörten Oversize-Elemente immer wieder mal ins Outfit. Wäre dieser Kragen noch ein bisschen größer, sähe Johnny Depp bald wie eine Figur aus einem Cartoon aus.

#12 Fran Dreschers schrille Outfits

13 / 17
Anzeige

Fran Drescher war in den 90er-Jahren ständig in allen Listen der am schlechtesten angezogenen Stars. Bald war sie für schrille Outfits wie diesem hier berüchtigt.

#13 Bling-Bling Pailletten und Grafik-Satinkleid

14 / 17
Anzeige

Cameron Diaz in Satinkleid mit grafischem Muster trifft auf Tyra Banks im typischen überbordenden Pailletten-Kleid, mit Schmetterlings-Haarklammer.

#14 Kirstie Alley trägt den 90er oversized Blazer

15 / 17
Anzeige

Wir alle lieben einen Oversize-Blazer, in den 90ern jedoch überborden diese in unförmige, sackähnliche Dimensionen und Silhouetten, die wiederum gar keiner Figur oder Größe schmeicheln.

#15 Destiny’s Child in asymmetrischen Rocksäumen

16 / 17
Anzeige

Material- und Mustermix war eine der häufigsten Kombinationen der damaligen Stars und Models. Mit asymmetrischen Rocklinien und dem allseits präsenten Jeansblau. Etwas gewagter und sehr repräsentativ für die damalige Experimentierfreudigkeit.

#16 Der ikonische Auftritt von Britney Spears und Justin Timberlake

17 / 17
Anzeige

Zu guter Letzt: Bei den American Music Awards 2001 traten Britney Spears und Justin Timberlake im in den 90ern geprägten kompletten Jeans-Partnerlook auf, der diesen lässigen Trend endgültig populär machen sollte.

Lesenswert
Anzeige