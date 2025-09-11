17 Dinge über Men in Black, die selbst die größten Filmfans nicht wissen

Diese unglaublichen Fakten muss jeder Fan von Men in Black kennen.
Als Men in Black 1997 im Kino erschien, erblickte ein neuer Sommer-Blockbuster und zukünftiger Kultfilm das Licht der Welt. 28 Jahre ist der Sci-Fi-Film mit Will Smith und Tommy Lee Jones inzwischen alt. Hinter den Kulissen und während der Produktion haben sich aber zahlreiche Dinge abgespielt, die euren Blick auf Men in Black für immer verändern werden. Los gehts mit...
Will Smith hatte keine Lust
Hauptdarsteller Will Smith wollte die Rolle zunächst gar nicht annehmen, da er nach Independence Day nicht erneut in einem Alien-Film auftreten wollte. Seine Frau überredete ihn schlussendlich.
Der andere Regisseur
Bevor Regisseur Barry Sonnenfeld den Zuschlag erhielt, war eigentlich John Landis (Blues Brothers) im Gespräch. Er sagte allerdings ab. Heute bereut er diese Entscheidung.
Pokerglück
Die Schauspielerin Linda Fiorentino, die in Men in Black Dr. Laurel Weaver spielt, bekam ihre Rolle, weil sie den Regisseur beim Poker schlug.
Clint Eastwood als Agent K
Die Rolle von Agent K wird im fertigen Film von Schauspieler Tommy Lee Jones gespielt. Angedacht war die Rolle aber für Hollywood-Legende Clint Eastwood, der das Angebot aber ablehnte.
Will Smiths bester Film?
In einem Interview mit GQ gab Will Smith an, dass er Men in Black, neben Das Streben nach Glück für seinen besten Film hält.
Ein bisschen Jurassic Park
Produzent Steven Spielberg bat Autor David Koepp das Drehbuch von Men in Black zu überarbeiten. Koepp war auch für die ersten beiden Jurassic-Park-Filme verantwortlich. In den Credits wird Koepp allerdings nicht erwähnt.
Ein berühmter Gastauftritt
Der Horror-Legende Bruce Campbell sollte in Men in Black einen kleinen Gastauftritt haben. Er lehnte aber ab, um in einem anderen Film aufzutreten.
Prominente Aliens
Im Film wird behauptet, dass folgende Promis in Wahrheit getarnte Aliens sind: Al Roker, Isaac Mizrahi, Danny DeVito, Regisseur Barry Sonnenfeld, Chloe Sonnenfeld, Sylvester Stallone, Dionne Warwick, Newt Gingrich, Anthony Robbins, George Lucas und Steven Spielberg
Taxifahrer?
In der Szene als Agent K erklärt, dass die meisten Außerirdischen in Manhattan nur versuchen ihren Lebensunterhalt zu verdienen, kommt als Gegenfrage von Jay: Taxifahrer? Das ist eine Anspielung auf den berühmten Sci-Fi-Roman Per Anhalter durch die Galaxis.
Wilhelmsschrei
Der berühmt-berüchtigte Wilhelmsschrei ist auch in Men in Black zu hören und zwar in der Szene, als Edgar vom Käfer in ein Loch gezogen wird.
Men in Black: Die Serie
Zwischen 1997 und 2001 erschien auch eine Animationsserie zum Film, die in Deutschland auf Sat.1 ausgestrahlt wurde.
Die Vorlage war viel düsterer
Men in Black basiert auf einem gleichnamigen Comic, der aber nicht viel mit der Verfilmung zu tun hat. Im Comic kümmern sich die Agenten nicht nur um Aliens, sondern auch um paranormale Aktivitäten. Protagonist der Story ist Agent X.
Blitzdingsen
Das berühmte Gerät, um die Erinnerungen von Zeugen auszulöschen, erzeugt ein Geräusch, das in Wirklichkeit ein nachladender Stroboskopblitz ist.
Berühmte Brillen
Die Men in Black tragen bekanntermaßen schwarze Sonnenbrillen. Dabei handelt es sich um die Ray-Ban-Brille „Predator 2“, die nach dem Film so gefragt war, dass sich der Umsatz der Brille verdreifachte.
Darum war Will Smith im Casting
Will Smith wurde für die Rolle von Agent J in Betracht gezogen, weil die Frau des Regisseurs Barry Sonnenfelds die Serie Der Prinz von Bel-Air mochte, in der Smith die Hauptrolle spielt.
Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas
Men in Black sollte gar nicht in New York spielen. Ursprünglich waren Kansas, Washington D.C. und Nevada im Gespräch. Schlussendlich entschied man sich für die Megametropole, weil die Aliens sich dort besser verstecken konnten.