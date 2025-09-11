Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. 17 Dinge über Men in Black, die selbst die größten Filmfans nicht wissen

17 Dinge über Men in Black, die selbst die größten Filmfans nicht wissen

Daniel Boldt
Daniel Boldt,
4 min Lesezeit
Men in Black
Men in Black© Columbia Pictures / Bearbeitung: GIGA1 / 18
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Diese unglaublichen Fakten muss jeder Fan von Men in Black kennen.

Als Men in Black 1997 im Kino erschien, erblickte ein neuer Sommer-Blockbuster und zukünftiger Kultfilm das Licht der Welt. 28 Jahre ist der Sci-Fi-Film mit Will Smith und Tommy Lee Jones inzwischen alt. Hinter den Kulissen und während der Produktion haben sich aber zahlreiche Dinge abgespielt, die euren Blick auf Men in Black für immer verändern werden. Los gehts mit...

Men in Black

„Men in Black“ im Stream

Kinostart: 11.09.1997 Streaming-Start: 28.05.2015
Genre: Abenteuer, Action, Komödie, Science Fiction
FSK: Ab 12 Jahren
Filmlänge: 98 Min.

Will Smith hatte keine Lust

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection2 / 18
Anzeige

Hauptdarsteller Will Smith wollte die Rolle zunächst gar nicht annehmen, da er nach Independence Day nicht erneut in einem Alien-Film auftreten wollte. Seine Frau überredete ihn schlussendlich.

Der andere Regisseur

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection3 / 18
Anzeige

Bevor Regisseur Barry Sonnenfeld den Zuschlag erhielt, war eigentlich John Landis (Blues Brothers) im Gespräch. Er sagte allerdings ab. Heute bereut er diese Entscheidung.

Pokerglück

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection4 / 18
Anzeige

Die Schauspielerin Linda Fiorentino, die in Men in Black Dr. Laurel Weaver spielt, bekam ihre Rolle, weil sie den Regisseur beim Poker schlug.

Clint Eastwood als Agent K

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection5 / 18
Anzeige

Die Rolle von Agent K wird im fertigen Film von Schauspieler Tommy Lee Jones gespielt. Angedacht war die Rolle aber für Hollywood-Legende Clint Eastwood, der das Angebot aber ablehnte.

Will Smiths bester Film?

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection6 / 18
Anzeige

In einem Interview mit GQ gab Will Smith an, dass er Men in Black, neben Das Streben nach Glück für seinen besten Film hält.

Ein bisschen Jurassic Park

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Ronald Grant7 / 18
Anzeige

Produzent Steven Spielberg bat Autor David Koepp das Drehbuch von Men in Black zu überarbeiten. Koepp war auch für die ersten beiden Jurassic-Park-Filme verantwortlich. In den Credits wird Koepp allerdings nicht erwähnt.

Ein berühmter Gastauftritt

Bruce Campbell
Bruce Campbell© IMAGO / EntertainmentPictures8 / 18
Anzeige

Der Horror-Legende Bruce Campbell sollte in Men in Black einen kleinen Gastauftritt haben. Er lehnte aber ab, um in einem anderen Film aufzutreten.

Prominente Aliens

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection9 / 18
Anzeige

Im Film wird behauptet, dass folgende Promis in Wahrheit getarnte Aliens sind: Al Roker, Isaac Mizrahi, Danny DeVito, Regisseur Barry Sonnenfeld, Chloe Sonnenfeld, Sylvester Stallone, Dionne Warwick, Newt Gingrich, Anthony Robbins, George Lucas und Steven Spielberg

Taxifahrer?

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection10 / 18
Anzeige

In der Szene als Agent K erklärt, dass die meisten Außerirdischen in Manhattan nur versuchen ihren Lebensunterhalt zu verdienen, kommt als Gegenfrage von Jay: Taxifahrer? Das ist eine Anspielung auf den berühmten Sci-Fi-Roman Per Anhalter durch die Galaxis.

Wilhelmsschrei

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection11 / 18
Anzeige

Der berühmt-berüchtigte Wilhelmsschrei ist auch in Men in Black zu hören und zwar in der Szene, als Edgar vom Käfer in ein Loch gezogen wird.

Men in Black: Die Serie

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection12 / 18
Anzeige

Zwischen 1997 und 2001 erschien auch eine Animationsserie zum Film, die in Deutschland auf Sat.1 ausgestrahlt wurde.

Die Vorlage war viel düsterer

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection13 / 18
Anzeige

Men in Black basiert auf einem gleichnamigen Comic, der aber nicht viel mit der Verfilmung zu tun hat. Im Comic kümmern sich die Agenten nicht nur um Aliens, sondern auch um paranormale Aktivitäten. Protagonist der Story ist Agent X.

Blitzdingsen

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection14 / 18
Anzeige

Das berühmte Gerät, um die Erinnerungen von Zeugen auszulöschen, erzeugt ein Geräusch, das in Wirklichkeit ein nachladender Stroboskopblitz ist.

Berühmte Brillen

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection15 / 18
Anzeige

Die Men in Black tragen bekanntermaßen schwarze Sonnenbrillen. Dabei handelt es sich um die Ray-Ban-Brille „Predator 2“, die nach dem Film so gefragt war, dass sich der Umsatz der Brille verdreifachte.

Darum war Will Smith im Casting

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection16 / 18
Anzeige

Will Smith wurde für die Rolle von Agent J in Betracht gezogen, weil die Frau des Regisseurs Barry Sonnenfelds die Serie Der Prinz von Bel-Air mochte, in der Smith die Hauptrolle spielt.

Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection17 / 18
Anzeige

Men in Black sollte gar nicht in New York spielen. Ursprünglich waren Kansas, Washington D.C. und Nevada im Gespräch. Schlussendlich entschied man sich für die Megametropole, weil die Aliens sich dort besser verstecken konnten.

Wir brauchen mehr Explosionen

Men in Black
Men in Black© IMAGO / Everett Collection18 / 18
Anzeige

Das Finale sollte eigentlich viel anspruchsvoller sein und einen klugen Dialog zwischen den Agenten und der Schabe enthalten. Das Studio bestand aber darauf, den Käfer in die Luft zu sprengen.

Lesenswert
Anzeige