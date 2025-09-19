17 Fakten über Kultfilm Men in Black, die euch überraschen werden

Men in Black© Columbia Pictures / Bearbeitung: GIGA 1 / 18

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Diese unglaublichen Fakten muss jeder Fan von Men in Black kennen.

Als Men in Black 1997 im Kino erschien, erblickte ein neuer Sommer-Blockbuster und zukünftiger Kultfilm das Licht der Welt. 28 Jahre ist der Sci-Fi-Film mit Will Smith und Tommy Lee Jones inzwischen alt. Hinter den Kulissen und während der Produktion haben sich aber zahlreiche Dinge abgespielt, die euren Blick auf Men in Black für immer verändern werden. Los gehts mit...