  4. 17 Fernseh-Fails, die zeigen, dass Nachrichtensprecher auch nur Menschen sind

Daniel Boldt
Daniel Boldt,
4 min Lesezeit
Diese Clips bringen Zuschauer und Moderatoren zum Lachen.
Diese Clips bringen Zuschauer und Moderatoren zum Lachen.
Im Live-TV kann einiges schiefgehen und diese Clips beweisen es.

In der deutschen TV-Geschichte gab es bereits unzählige Pannen, peinliche Versprecher oder andere Ereignisse, die so nicht geplant waren. In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch daher die besten Clips und Momente aus der deutschen Fernsehlandschaft, die nicht nur euch, sondern auch die beteiligten Moderatoren zum Lachen gebracht haben. Den Anfang macht...

Legendärer Lachanfall

2 / 18
... TV-Legende Susanne Daubner. Die Tagesschau-Moderatorin muss mit einem Lachanfall kämpfen.

Sowas sagt man nicht!

3 / 18
War das ein freudscher Versprecher? Die Moderatorin hat den peinlichen Moment aber souverän über die Bühne gebracht.

Kurz die Sendung verwechselt

4 / 18
Auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern hat sich der eine oder andere Versprecher eingeschlichen – was dem Moderator sichtlich unangenehm ist.

Der Mitarbeiter des Monats

5 / 18
Fast schon Kult: Der Putzmann, der nicht nur während der Sendung direkt loslegt, sondern auch ganz locker-flockig die Moderatorin begrüßt.

Wenn eine Panne zum Hit wird

6 / 18
Hier führt eine kleine Panne direkt zum heftigen Lachflash. Dem ganzen Vorfall hat RTL sogar ein eigenes Video gewidmet.

Es hört einfach nicht auf…

7 / 18
Berühmt-berüchtigt ist auch dieser Lachflash von MDR-Moderator Daniel Baumbach, der mit jeder Sekunde schlimmer wird.

Und weg war sie…

8 / 18
Da brennt der Hund glatt mit der Moderatorin durch. Offenbar war es kein guter Plan, Hund und Kaninchen zur selben Zeit im Studio zu haben.

Lachen steckt an

9 / 18
Die Stimmung bei Moderator Daniel Boschmann war an diesem Morgen besonders gut. Selbst Leute hinter der Kamera konnten sich nicht halten.

Es lebe die Monarchie

10 / 18
Königin Merkel! Beim ARD Mittagsmagazin wurde die Monarchie ausgerufen.

Da hilft auch kein Räuspern mehr

11 / 18
Einen Frosch im Hals kennt wohl jeder – unangenehm wird es aber erst so richtig, wenn die Stimme während einer Nachrichtensendung plötzlich versagt.

Musik-Legende wird zum Fußball-Profi

12 / 18
Ein besonders schöner Aussetzer bei ntv: Da wird Fußballer Michael Ballack einfach zu Pop-Sänger Michael Jackson.

Aus NDR wird RTL

13 / 18
In diesem Versprecher hat der Moderator kurzerhand den Sender verwechselt.

Unfall im Studio

14 / 18
Dieser Clip beweist, warum man im Studio besser nicht Roller fährt.

Nichts geht mehr…

15 / 18
Auch im Schweizer Fernsehen funktioniert nicht immer alles, wie geplant.

Einfach abgewürgt…

16 / 18
Hier war die Technik wohl etwas zu schnell. Ganz zum Leidwesen des Moderators.

Jetzt aber schnell!

17 / 18
Da läuft der Moderator einfach durchs Bild und bleibt am Ende auch noch stehen.

Falsches Intro

18 / 18
Da war das Intro der Tagesschau diesmal länger als gedacht…

