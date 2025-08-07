17 Jahre später: Spieler können die schlimmste Videospielverfilmung einfach nicht vergessen

Dieser Streifen gehört zu den schlimmsten Videospielverfilmungen.

Das Thema Videospielverfilmungen ist immer noch ein Wespennest. Hollywood versucht zwar, alle paar Jahre ein großes Videospiel auf die Leinwand zu bringen, aber mit den Ergebnissen sind die Fans oft unzufrieden. Und das ist noch nett ausgedrückt, denn die meisten Verfilmungen gelten unter Gamern als ziemlicher Schrott, wie zum Beispiel der Max-Payne-Film von 2008.

Reddit-User hassen den Max-Payne-Film

Street Fighter, Doom, Resident Evil, Monster Hunter und noch viele mehr – die Liste an grottigen Videospielumsetzungen ist lang. Auch wenn Filme wie Mortal Kombat durchaus Kult-Charakter haben oder Silent Hill sogar als eine goldene Ausnahme gilt. Auf Reddit wird aber vor allem ein Film gehasst – und zwar die Max-Payne-Verfilmung mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle:

Der Streifen hat zwar bereits stolze 17 Jahre auf dem Buckel, aber offenbar sitzt der Hass bei dem einen oder anderen Fan immer noch tief.

Das bestätigt auch ein kurzer Blick auf den Review-Aggregator Rotten Tomatoes, wo der Action-Film mit erbärmlichen 29 Prozent abgestraft wird. Die Kritiker gehen mit der Verfilmung sogar noch härter ins Gericht und vergeben bemitleidenswerte 15 Prozent.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Max Payne ansehen:

Es geht aber noch sehr viel schlechter

Max Payne ist technisch gesehen nicht die schlechteste Videospielverfilmung. Alone in the Dark von Uwe Boll aus dem Jahr 2005 hält zum Beispiel einen desaströsen Kritiker-Score von nur einem Prozent. Dagegen sehen sogar Filme wie Uncharted oder Warcraft noch wie Oscar-Kandidaten aus.

Apropos Uncharted, da Mark Wahlberg auch hier eine wichtige Rolle spielt, gilt der Schauspieler unter Videospielfans als besonders verhasst. Wobei man fairerweise anmerken muss, dass die Uncharted-Verfilmung ein User-Rating von 89 Prozent vorweisen kann und kommerziell erfolgreich war.