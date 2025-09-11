17 WTF-Momente, die den täglichen Wahnsinn im Amazon-Lager zeigen

Im Lager des Versandhausriesen geht es zum Teil wirklich verrückt zu. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir blicken mit euch auf 17 skurrile Szenen im Lager von Amazon, die einen teilweise wirklich sprachlos zurücklassen. Reddit sei Dank, bekommen wir hier spannende Einblicke.
#1 Lager wird zur Kampfarena
Die Arbeitsbedingungen bei Amazon werden des Öfteren kritisiert. Scheinbar sind aber auch die Kollegen nicht ganz einfach, wie diese Schlägerei zeigt ...
#2 Eine Taube als Kollege?
Im Lager von Amazon gibt es scheinbar auch ganz ungewöhnliche Kollegen. Jedenfalls sind die User auf Reddit begeistert von ihrem neuen Mitarbeiter!
#3 Paket-Wand!
Mitarbeiter von Amazon scheinen echte Logistik-Künstler zu sein. Wie sonst kann so eine schöne, gerade Wand entstehen?
#4 Das Lager als Spielplatz
Rutschen bringt Spaß. Was bietet sich besser an, als eine Paketrutsche auch einmal als Mitarbeiter auszuprobieren?
#5 Gedenken an einen Mitarbeiter
Kein WTF-Moment, sondern diesmal ein traurig-schöner. Für eine verstorbene Mitarbeiterin wurden Blumen an ihren Platz gestellt.
#6 Eine weitere Schlägerei
Schlägereien zwischen Kollegen im Lager scheinen immer wieder vorzukommen. Hier ist ein zweites Video, diesmal zwischen zwei männlichen Beschäftigten.
#7 Kollegen beschweren sich über Kollegen
Manch ein Amazon-Mitarbeiter kann seine Kollegen wohl nicht wirklich gut riechen. Oder sie riechen einfach wirklich nicht gut. Dies legt dieser wütende Reddit-Post nahe ...
#8 Spielplatz Nummer 2
Auch andere Geräte im Lager von Amazon können als Spielzeug verstanden werden. Eine schnelle Abfahrt ist auch mit einem Hubwagen möglich.
#9 Brennende Toiletten
Warum brennt im Lager eine mit Papier vollgestopfte Toilette? In den Kommentaren berichtet eine Userin, die im entsprechenden Lager arbeitet, jemand habe eine Ablenkung schaffen wollen, um eine Konsole zu stehlen. Hat wohl nicht so gut funktioniert.
#10 Es regnet Pakete
Das Band war wohl so voll mit Paketen, dass die ganz vorne liegenden herunterfielen. Gott sei Dank wurde kein Mitarbeiter getroffen.
#11 Tanzende Paketwagen
Auch Paketwagen wollen mal ihren Spaß haben. Oder repräsentiert der Vorfall den mentalen Zustand von so machen Amazon-Mitarbeitern, wie dieser Reddit-Post andeutet?
#12 Kojoten im Pausenraum?
Manche Amazon-Mitarbeiter scheinen vor lauter Arbeit zu halluzinieren. Oder sind tatsächlich wilde Tiere in den Pausenräumen anzutreffen?
#13 Ein weiterer Vogel als Kollege
Vögel scheinen wirklich interessiert an der Arbeit bei Amazon zu sein. Dieser hat sogar seinen eigenen Mitarbeiterausweis bekommen.
#14 Milch für gute Arbeit
Dieser Mitarbeiter scheint eines ganz sicher zu brauchen, um erfolgreich zu arbeiten: Milch. Jedenfalls sagt er, dass er ohne Milch nicht vernünftig arbeiten kann.
#15 Schöne Sonnenuntergänge
Nicht jeder scheint von seiner Arbeit bei Amazon begeistert zu sein. Immerhin bekommen die Mitarbeiter auch mal schöne Sonnenuntergänge zu sehen.
#16 Eine weitere Schlägerei
Da aller guten Dinge drei sind – oder hier vielleicht eher aller schlechten Dinge – sehen wir eine weitere Schlägerei im Amazon-Lager.