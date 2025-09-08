18 Jahre nach Kult-Serie iCarly: Was wurde aus Sam-Darstellerin Jennette McCurdy?

Ihre Mutter machte sie zum Weltstar, aber der Preis war viel zu hoch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In ihrer Rolle als Samantha „Sam“ Puckett in der Nickelodeon-Serie iCarly wurde Schauspielerin Jennette McCurdy zum beliebten TV-Star. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade einmal 15 Jahre alt. Erst Jahre später wurde klar, dass diese steile Karriere auf Missbrauch durch die eigene Mutter aufgebaut worden war.

Anzeige

Die ungewollte Karriere von Jennette McCurdy

Jennette McCurdys Karriere begann bereits als Kind. So hatte sie um die 2000er-Jahre herum viele kleine Auftritte in bekannten Serien, darunter Malcom mittendrin, Law & Order oder der Action-Komödie Hollywood Cops mit Harrison Ford. Der große Durchbruch kam dann mit iCarly, wo sie neben Miranda Cosgrove eine der Hauptrollen spielte. Die Serie entwickelte sich schnell zum Hit und zog nicht nur diverse Fernsehfilme nach sich, sondern bescherte McCurdy auch eine eigene Show zusammen mit Ariana Grande: Sam & Cat.

Jennette McCurdy bei einer Veranstaltung im Oktober 2023. (© Getty Images / Bryan Bedder)

Was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste: McCurdy wollte nie Schauspielerin werden. Tatsächlich drängte ihre gewalttätige Mutter sie zu dieser Karriere. Die psychischen Folgen waren verheerend. McCurdy litt über viele Jahre an einer Essstörung und entwickelte zudem ein Alkoholproblem. 2013 starb ihre Mutter an Krebs. Die Schauspielerin verarbeitete die Beziehung zu ihrer Mutter in dem Buch „I’m Glad My Mom Died: Meine Befreiung aus einer toxischen Mutter-Tochter-Beziehung“. Das Buch wurde ein internationaler Hit.

Anzeige

McCurdys Geschichte kommt als Apple-Serie

2017 beendete Jennette McCurdy ihre ungewollte Schauspielkarriere und konzentrierte sich im Anschluss auf das, was sie wirklich machen wollte: Regie führen und Drehbuch schreiben. Seitdem produziert McCurdy immer wieder Kurzfilme und kümmert sich um die Verfilmung ihres Buches, welche in Zusammenarbeit mit Apple TV+ und Jennifer Aniston entstehen soll (Quelle: The Hollywood Reporter).

Wie sehr die junge Frau mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen hat, zeigt sich auch daran, dass sie es ablehnte, beim iCarly-Revival im Jahr 2020 mitzumachen. Außerdem löschte sie auf ihren sozialen Kanälen alle Verbindungen zu früheren Projekten. Stattdessen bewirbt sie über Instagram nun ihr kommendes Buch Half His Age (Quelle: Instagram).