18 Jahre später: Was wurde aus Penny aus „The Big Bang Theory“ nach dem Ende der Serie?

Dank The Big Bang Theory kennt sie jeder Serienfan: Kaley Cuoco.

Als The Big Bang Theory 2007 an den Start ging, war das auch zeitgleich der Startschuss für eine irre Karriere. So wurde Schauspielerin Kaley Cuoco als hübsche Nachbarin Penny über Nacht zum TV-Star. 12 Jahre und 279 Episoden später ging die Serie zu Ende. Seitdem hat sich bei Cuoco einiges getan.

Kaley Cuoco hat nicht nur eine Karriere

Cuoco Karriere begann früh. Sie arbeitete als Kindermodel und trat bereits 1992 im Alter von sieben Jahren in ihrem ersten Film auf. Ihre erste große Rolle bekam sie aber 2002, als sie für 76 Folgen Bridget Hennessy in der Serie Meine wilden Töchter spielte. Es folgten Auftritte in Charmed und Prison Break.

Der Durchbruch kam aber mit der Sitcom The Big Bang Theory, wo sie die weibliche Hauptrolle spielt und als Penny zahlreichen Männern den Kopf verdreht – darunter vor allem Hauptfigur Dr. Leonard Hofstadter. Die Serie war ein Mega-Erfolg, macht Cuoco und ihre Kollegen berühmt und brachten ihre außerdem zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen ein.

Nach dem Ende der Serie konnte sie aber direkt den nächsten Hit an Land ziehen. So ist sie im englischen Original die Stimme von Batman-Schurkin Harley Quinn in der gleichnamigen Serie, die auf HBO Max läuft. Die Animationsserie ist ein Kritiker- und Publikumsliebling und bringt es mittlerweile auf fünf Staffeln.

Ihr zweites großes Engagement nach TBBT war die Serie The Flight Attendant, die hierzulande über Amazon Prime Video abrufbar ist. Im Gegensatz zur Harley-Quinn-Serie konnte die Serie aber nicht die Massen begeistern und wurde nach nur zwei Staffeln wieder abgesetzt.

Was macht Kaley Cuoco heute?

Heute ist Cuoco Mutter einer Tochter, führt ein Online-Geschäft für Haustierprodukte mit dem Namen „Oh Norman!“ und teilt ihr Privatleben mit ihren fast acht Millionen Followern auf Instagram. Dabei sind viele Posts auch Werbung für den eben erwähnten Onlinestore (Quelle: Instagram).

Im Film und Fernsehgeschäft ist Cuoco zwar immer noch vertreten, IMDb listet zwei neue Projekte für die Zukunft, aber der Fokus hat sich seit The Big Bang Theory merklich verschoben.