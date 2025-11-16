Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. 18 Netflix-Memes, die lustiger sind als die meisten Netflix-Serien

18 Netflix-Memes, die lustiger sind als die meisten Netflix-Serien

Britta Schermer
Britta Schermer,
4 min Lesezeit
Frau hält Smartphone in der Hand und lacht, Netflix-Logo im Hintergrund
Sicher findet ihr euch in vielen der Memes wieder.© IMAGO / imagebroker / Panthermedia / Bildbearbeitung GIGA1 / 19
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Netflix ist immer gut für irgendwelche Überraschungen. Sei es durch Filme oder Serien, oder aber eben durch Memes, die auf den unterschiedlichsten Weisen den Weg ins Internet fanden. Wir zeigen euch die 18 lustigsten Netflix-Memes.

#1 Einzigartige Deko

2 / 19
Anzeige

Passend zur Jahreszeit seht ihr hier eine äußerst kreative Halloween-Dekoration.

#2 Mit den Teenagern ist das so eine Sache

3 / 19
Anzeige

Teenager sehen im realen Leben einfach nur normal aus. Auf Netflix werden sie teils von über 30-Jährigen gespielt.

#3 Wie? Schon zu Ende?

4 / 19
Anzeige

Wenn ihr „nächste Episode ansehen“ drückt und realisiert, dass die Serie schon zu Ende ist.

#4 Untertitel? Welche Untertitel?

5 / 19
Anzeige

Wenn auch die Untertitel nicht verraten, was die Figuren in der Fremdsprache gesagt haben.

#5 Die Gedanken sind leer

6 / 19
Anzeige

Wenn ihr die letzte Folge eurer Lieblingsserie gesehen habt und euch jetzt einfach nur leer fühlt.

#6 Die Sprache des Bösewichtes

7 / 19
Anzeige

Wenn das Gerede des Antagonisten irgendwie doch einen Sinn ergibt.

#7 Ungelöste Rätsel

8 / 19
Anzeige

Auch wenn der Titel nicht zu viel verspricht, wünscht man sich doch, dass das Mysterium am Ende geklärt wird.

#8 Mit dem Alter kommen die Macken

9 / 19
Anzeige

Irgendwann ist einem eben nicht mehr so nach Feiern zumute.

#9 Entscheidungen machen müde

10 / 19
Anzeige

Nachdem ihr euch endlich entschieden habt, was ihr auf Netflix sehen möchtet, ist es schon Schlafenszeit.

#10 Viele Staffeln, viele Folgen

11 / 19
Anzeige

Wenn ihr endlich eine lange Netflix-Serie gefunden habt, braucht ihr auch den entsprechenden Snack.

#11 Die letzte Folge

12 / 19
Anzeige

Wenn die letzte Folge eurer Lieblingsserie läuft, laufen gerne auch mal die Tränen.

#12 Alle Staffeln auf einmal?

13 / 19
Anzeige

Es gibt auch ein Level an Binge-Watching, das einfach nicht mehr gesund ist.

#13 Neue Mörder braucht das Land

14 / 19
Anzeige

Für True-Crime-Fans ist das fast wie Weihnachten.

#14 Urlaubspläne

15 / 19
Anzeige

Wenn ihr nach euren Urlaubsplänen gefragt werdet und eine andere Antwort parat habt, als erwartet.

#15 Das Netflix-Gesicht

16 / 19
Anzeige

Wer sieht eigentlich wirklich so aus?

#15 Die Netflix-Anpassung

17 / 19
Anzeige

Netflix besitzt das große Talent, sich immer den Gegebenheiten anzupassen.

#17 Außer Kontrolle?

18 / 19
Anzeige

Ob Netflix hier den richtigen Vorschlag für einen Film gemacht hat?

#18 Endlich etwas Neues

19 / 19
Anzeige

Viele Serien fangen mit mehr Potenzial an, als sie auf Dauer beibehalten können.

Lesenswert
Anzeige