18 Netflix-Memes, in denen sich vermutlich jeder selbst wiedererkennt

Netflix ist immer gut für irgendwelche Überraschungen. Sei es durch Filme oder Serien, oder aber eben durch Memes, die auf den unterschiedlichsten Weisen den Weg ins Internet fanden. Wir zeigen euch die 18 lustigsten Netflix-Memes.
#1 Einzigartige Deko
Passend zur Jahreszeit seht ihr hier eine äußerst kreative Halloween-Dekoration.
#2 Mit den Teenagern ist das so eine Sache
Teenager sehen im realen Leben einfach nur normal aus. Auf Netflix werden sie teils von über 30-Jährigen gespielt.
#3 Wie? Schon zu Ende?
Wenn ihr „nächste Episode ansehen“ drückt und realisiert, dass die Serie schon zu Ende ist.
#4 Untertitel? Welche Untertitel?
Wenn auch die Untertitel nicht verraten, was die Figuren in der Fremdsprache gesagt haben.
#5 Die Gedanken sind leer
Wenn ihr die letzte Folge eurer Lieblingsserie gesehen habt und euch jetzt einfach nur leer fühlt.
#6 Die Sprache des Bösewichtes
Wenn das Gerede des Antagonisten irgendwie doch einen Sinn ergibt.
#7 Ungelöste Rätsel
Auch wenn der Titel nicht zu viel verspricht, wünscht man sich doch, dass das Mysterium am Ende geklärt wird.
#8 Mit dem Alter kommen die Macken
Irgendwann ist einem eben nicht mehr so nach Feiern zumute.
#9 Entscheidungen machen müde
Nachdem ihr euch endlich entschieden habt, was ihr auf Netflix sehen möchtet, ist es schon Schlafenszeit.
#10 Viele Staffeln, viele Folgen
Wenn ihr endlich eine lange Netflix-Serie gefunden habt, braucht ihr auch den entsprechenden Snack.
#11 Die letzte Folge
Wenn die letzte Folge eurer Lieblingsserie läuft, laufen gerne auch mal die Tränen.
#12 Alle Staffeln auf einmal?
Es gibt auch ein Level an Binge-Watching, das einfach nicht mehr gesund ist.
#14 Urlaubspläne
Wenn ihr nach euren Urlaubsplänen gefragt werdet und eine andere Antwort parat habt, als erwartet.
#15 Die Netflix-Anpassung
Netflix besitzt das große Talent, sich immer den Gegebenheiten anzupassen.
#17 Außer Kontrolle?
Ob Netflix hier den richtigen Vorschlag für einen Film gemacht hat?