Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. 18 unwirkliche Bilder, in denen sich die Natur die Welt zurückerobert

18 unwirkliche Bilder, in denen sich die Natur die Welt zurückerobert

Nadine Neugebauer,
4 min Lesezeit
Mit Pflanzen überwuchertes Autowrack.
© IMAGO / Depositphotos / Bildbearbeitung GIGA1 / 19
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Wenn der Mensch geht, kommt die Natur zurück. Sie verschlingt verlassene Fahrzeuge, überwuchert Ruinen und legt sich wie eine grüne Decke über die Vergangenheit.

Im Laufe der Zeit entstehen faszinierende, nahezu geisterhafte Orte von unwirklicher Schönheit, die den Betrachter überwältigen. Wir haben für euch Reddit nach Bildern durchforstet, die euch garantiert zum Staunen bringen.

#1 Das Schiffswrack

2 / 19
Anzeige

Im Jahr 2000 lief das ehemalige deutsche Expeditionsschiff MS World Discoverer in der Sandfly Passage der Salomonen auf einem Riff auf. Seitdem der Kapitän es auf Grund setzte, liegt es in der Roderick Bay.

#2 Das Baumhaus

3 / 19
Anzeige

Eine märchenhafte Kulisse: Auf dem Dach dieser Hütte wachsen meterhohe Bäume.

#3 Der letzte Halt

4 / 19
Anzeige

Dieser Schulbus fährt nirgendwo mehr hin. Er wurde von einer extrem schnell wachsenden Kletterpflanze aus Asien namens Kudzu überwuchert.

#4 Das Unterwasserwrack im Paradies

5 / 19
Anzeige

Eine magische Szenerie: Dieses japanische schiffsgestützte Aufklärungsflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg liegt auf dem Grund eines flachen Flusses auf Palau (ein Inselstaat in Ozeanien).

#5 Der Baum im Silo

6 / 19
Anzeige

Hier recken sich die Äste eines Baumes sehnsüchtig dem Himmel entgegen. Gewachsen in einem verlassenen Silo, lässt der Baum seit Jahrzehnten nichts unversucht, nach draußen zu gelangen.

#6 Die stillgelegte Eisenbahnstrecke

7 / 19
Anzeige

Auf dieser Strecke in Taiwan fährt schon lange kein Zug mehr.

#7 Der verlassene Bulli

8 / 19
Anzeige

Auch die längste Reise muss irgendwann enden. Die Natur wird für diesen einsamen Bulli zu einer schönen Ruhestätte.

#8 Die märchenhafte Kirchenruine

9 / 19
Anzeige

Diese Kirchenruine in Venetien ist seit Jahrzehnten gottverlassen. Die Decke ist eingestürzt. Der Boden und die Wände sind nahezu vollständig mit Efeu, Schlingknöterich und Weinranken überwuchert.

#9 Das Garden Boat

10 / 19
Anzeige

Ein Hausboot mit Dachgarten sieht man nicht alle Tage. Das „Garden Boat“ liegt an der Alten Schleuse Niederrad in Frankfurt am Main.

#10 Eine überwucherte Rolltreppe

11 / 19
Anzeige

Hier gewinnt die Natur langsam die Oberhand. Sie versucht, die Rolltreppen von allen Seiten einzunehmen. Bald wird von ihnen nichts mehr zu sehen sein.

#11 Das Stoppschild

12 / 19
Anzeige

Ein Baum ist im Begriff, dieses Stoppschild zu verschlingen.

#12 Das verlassene Grandhotel

13 / 19
Anzeige

Das verlassene Hotel in der Nähe von Prag ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Natur mit der Zeit ihren Platz zurückerobert.

#13 Ein grünes Hotel in Irland

14 / 19
Anzeige

Das „Óstán Ghaoth Dobhair“ an der Küste von Donegal, Irland, schloss 2015. Über die Jahre wurde es vollständig von der Natur eingenommen. Die apokalyptisch anmutenden Bilder erinnern an Szenen aus dem Videospiel „The Last of Us“.

#14 Das grüne Dorf

15 / 19
Anzeige

Houtouwan ist ein verlassenes Fischerdorf auf der chinesischen Insel Shengshan, östlich von Shanghai. Die meisten Familien verließen ihre Häuser bereits in den frühen Neunzigern – mittlerweile hat hier die Natur das Kommando.

#15 Das mobile Heim

16 / 19
Anzeige

In diesem Bauhelm finden Seegras und Seepocken ein Zuhause, mit dem sie über die Ozeane reisen.

#16 Das grüne Zimmer

17 / 19
Anzeige

In diesem Hotel in New York hat vermutlich schon länger niemand übernachtet.

#17 Das verlassene Schloss

18 / 19
Anzeige

Das McDermott’s Castle befindet sich auf einer kleinen Insel in Lough Key im County Roscommon in Irland. Es wurde im Zweiten Weltkrieg durch einen Brand zerstört. Die verfallenen Mauern sind fast vollständig überwuchert.

#18 Der Torwächter

19 / 19
Anzeige

Die Ruine der Burg Putzar ist bekannt für seinen Torwächter. Der Baum wächst auf dem Torbogen und umschließt ihn zum Teil. Dadurch erweckt er den Anschein, er würde am Eingang Wache stehen.

Lesenswert
Anzeige