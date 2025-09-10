18 unwirkliche Bilder, in denen sich die Natur die Welt zurückerobert

Wenn der Mensch geht, kommt die Natur zurück. Sie verschlingt verlassene Fahrzeuge, überwuchert Ruinen und legt sich wie eine grüne Decke über die Vergangenheit.
Im Laufe der Zeit entstehen faszinierende, nahezu geisterhafte Orte von unwirklicher Schönheit, die den Betrachter überwältigen. Wir haben für euch Reddit nach Bildern durchforstet, die euch garantiert zum Staunen bringen.
#1 Das Schiffswrack
Im Jahr 2000 lief das ehemalige deutsche Expeditionsschiff MS World Discoverer in der Sandfly Passage der Salomonen auf einem Riff auf. Seitdem der Kapitän es auf Grund setzte, liegt es in der Roderick Bay.
#2 Das Baumhaus
Eine märchenhafte Kulisse: Auf dem Dach dieser Hütte wachsen meterhohe Bäume.
#3 Der letzte Halt
Dieser Schulbus fährt nirgendwo mehr hin. Er wurde von einer extrem schnell wachsenden Kletterpflanze aus Asien namens Kudzu überwuchert.
#4 Das Unterwasserwrack im Paradies
Eine magische Szenerie: Dieses japanische schiffsgestützte Aufklärungsflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg liegt auf dem Grund eines flachen Flusses auf Palau (ein Inselstaat in Ozeanien).
#5 Der Baum im Silo
Hier recken sich die Äste eines Baumes sehnsüchtig dem Himmel entgegen. Gewachsen in einem verlassenen Silo, lässt der Baum seit Jahrzehnten nichts unversucht, nach draußen zu gelangen.
#6 Die stillgelegte Eisenbahnstrecke
Auf dieser Strecke in Taiwan fährt schon lange kein Zug mehr.
#7 Der verlassene Bulli
Auch die längste Reise muss irgendwann enden. Die Natur wird für diesen einsamen Bulli zu einer schönen Ruhestätte.
#8 Die märchenhafte Kirchenruine
Diese Kirchenruine in Venetien ist seit Jahrzehnten gottverlassen. Die Decke ist eingestürzt. Der Boden und die Wände sind nahezu vollständig mit Efeu, Schlingknöterich und Weinranken überwuchert.
#9 Das Garden Boat
Ein Hausboot mit Dachgarten sieht man nicht alle Tage. Das „Garden Boat“ liegt an der Alten Schleuse Niederrad in Frankfurt am Main.
#10 Eine überwucherte Rolltreppe
Hier gewinnt die Natur langsam die Oberhand. Sie versucht, die Rolltreppen von allen Seiten einzunehmen. Bald wird von ihnen nichts mehr zu sehen sein.
#12 Das verlassene Grandhotel
Das verlassene Hotel in der Nähe von Prag ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Natur mit der Zeit ihren Platz zurückerobert.
#13 Ein grünes Hotel in Irland
Das „Óstán Ghaoth Dobhair“ an der Küste von Donegal, Irland, schloss 2015. Über die Jahre wurde es vollständig von der Natur eingenommen. Die apokalyptisch anmutenden Bilder erinnern an Szenen aus dem Videospiel „The Last of Us“.
#14 Das grüne Dorf
Houtouwan ist ein verlassenes Fischerdorf auf der chinesischen Insel Shengshan, östlich von Shanghai. Die meisten Familien verließen ihre Häuser bereits in den frühen Neunzigern – mittlerweile hat hier die Natur das Kommando.
#15 Das mobile Heim
In diesem Bauhelm finden Seegras und Seepocken ein Zuhause, mit dem sie über die Ozeane reisen.
#16 Das grüne Zimmer
In diesem Hotel in New York hat vermutlich schon länger niemand übernachtet.
#17 Das verlassene Schloss
Das McDermott’s Castle befindet sich auf einer kleinen Insel in Lough Key im County Roscommon in Irland. Es wurde im Zweiten Weltkrieg durch einen Brand zerstört. Die verfallenen Mauern sind fast vollständig überwuchert.