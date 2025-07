19 geile Heavy-Bands, die noch nie bei Wacken waren

© IMAGO / agefotostock 4 / 20

Irgendwann ist die Zeit der ganz großen, legendären Namen in den Headliner-Spots vorbei. Was kommt danach? System of a Down wären eigentlich ein Kandidat, wenn man sich nicht seit fast 2 Jahrzehnten selbst im Weg stehen und nur noch von den Hits der bisherigen 5 Alben zehren würde.