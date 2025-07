19 Staffeln kostenlos streamen: Meine neue Lieblingsserie gibt’s komplett auf YouTube

Großartige Unterhaltung, 19 Staffeln und völlig kostenlos auf YouTube: Für diese Serie lasse ich Netflix links liegen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Ich bin mir nicht sicher, über welche Umwege mir mein YouTube-Algorithmus die Serie Taskmaster auf die Startseite gespült hat – aber ich bin sehr dankbar, dass es passiert ist. Die Comedy-Serie macht richtig Spaß, obwohl ich normalerweise nicht mit Game Shows warm werde.

Zum Glück gibt es für deutsche Zuschauer bei YouTube alle Folgen von Taskmaster kostenlos und in englischer Sprache (auf YouTube ansehen).

Taskmaster: Comedy-Highlight auf YouTube streamen

Taskmaster ist mittlerweile eine echte Institution im britischen Fernsehen. Die Serie hat 2025 ihre 19. Staffel abgeschlossen, den Trailer findet ihr über diesem Artikel. Hierzulande ist sie allerdings kaum bekannt, auch eine deutsche Version war bislang noch nicht auf Sendung.

Vielleicht ist das besser so, denn bei der Recherche zu diesem Artikel habe ich herausgefunden, dass 2017 kurzzeitig ein Ableger mit Atze Schröder in der Hauptrolle in Arbeit war – ich kann also nur von Glück reden, dass dieses Projekt niemals das Licht der Welt erblickt hat.

In der Original-Serie stellen Greg Davies als Taskmaster und sein Assistent Alex Horne pro Staffel fünf zumeist britische Comedians und Schauspieler in jeweils 10 Folgen vor Herausforderungen, die sie zu meistern haben. Oft wird es dabei ziemlich kreativ, manchmal sportlich, fast immer kurios.

Von Aufgaben wie „Bereite ein exotisches Sandwich zu“ über „Tu etwas, das rückwärts betrachtet beeindruckend aussieht“ bis hin zu „Iss dein exotisches Sandwich“ warten zahllose skurrile Aufgaben darauf, gelöst zu werden. Viele von ihnen sind deutlich komplexer und müssen gesehen werden, um Sinn zu ergeben.

Im Anschluss werden die Mühen der Kontrahenten von Davies mit Punkten belohnt. An markigen Sprüchen mangelt es dabei selten.

Netflix kann nicht mithalten: Taskmaster zeigt, was Streaming-Diensten fehlt

Die Staffeln von Taskmaster unterschieden sich in ihrer Qualität je nachdem, wie sympathisch man die Teilnehmer findet. Falls man eine bestimmte Besetzung nicht mag, warten aber glücklicherweise noch jede Menge weitere Staffeln darauf, entdeckt zu werden.

Da ist es eigentlich komisch, dass Game Shows als Genre noch nicht wirklich konsequent von Netflix, Disney+ und Amazon angegangen wurden. Bisherige Versuche wie Beast Games auf Prime Video und Squid Game: The Challenge haben für mich jedenfalls überhaupt nicht funktioniert. Taskmaster beweist aber, dass in dem betagten Konzept noch durchaus Leben und Unterhaltungspotenzial steckt.