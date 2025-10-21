1996 wurde sie zur erotischsten Frau der Welt gewählt: So sieht der Akte-X-Star heute aus

Als attraktive Dana Scully wurde sie in den 90ern zur TV-Legende.

Mit der Mystery-Serie wurde sie in den 90ern weltberühmt: Gillian Anderson. Mit ihrer Rolle als FBI-Agentin Dana Scully wird sie auch noch heute assoziiert – ganze 32 Jahre nach dem Start der kultigen Serie. Wir werfen einen Blick auf ihre umfangreiche Karriere und zeigen, wie die Schauspielerin heute aussieht.

Die Karriere von Gillian Anderson im Überblick

Als smarte, aber stets etwas skeptische Scully wurde Gillian Anderson Anfang der 90er-Jahre zum TV-Star. Tatsächlich war das ihre erste große Hauptrolle in einer Serie – zu diesem Zeitpunkt war sie 25 Jahre alt. Keine andere Figur hat sie im Anschluss so lange gespielt, immerhin lief Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI von 1993 bis 2002 und nochmal von 2016 bis 2018.

Parallel dazu hatte sie in diversen kleinen und großen Filmen einen Auftritt, so spricht sie zum Beispiel Wolfsmutter Moro im Anime-Klassiker Prinzessin Mononoke. Ganz neu ist dagegen ihr Mitwirken im Disney-Blockbuster Tron: Ares, der im Oktober 2025 in den weltweiten Kinos startete. Während der Weltpremiere ist auch dieses Foto von Gillian Anderson entstanden:

Auch im TV-Geschäft lief es für Anderson in den letzten drei Jahrzehnten fantastisch. Neben Akte X war sie in beliebten Produktionen wie The Fall, Hannibal, American Gods und Sex Education in wichtigen Rollen zu sehen. Für ihre Darstellung von Margaret Thatcher in der Netflix-Serie The Crown erhielt sie sogar ihren zweiten Golden Globe.

Gillian Anderson ist auch als Autorin erfolgreich

Heute ist Gillian Anderson zwar immer noch im Film- und Seriengeschäft, sie hat sich aber auch ein weiteres Standbein als Autorin aufgebaut. So veröffentlicht sie seit 2014 auch Romane, die sogenannte ErathEnd-Saga, die auch eine Serien-Adaption erhalten soll. Außerdem erschien 2024 ihr Sachbuch Want: Sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert (auf Amazon ansehen).