2. Bundesliga live ohne Abo: Hier läuft die Übertragung vom Topspiel zwischen Bochum und Hertha

Endlich geht die Bundesliga weiter. Heute Abend gibt es wieder Live-Fußball aus der 2. Liga im Free-TV. Im Topspiel treffen VfL Bochum und Hertha BSC aufeinander. Wo wird das Top-Spiel vom Samstagabend live gezeigt?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wie in der Vergangenheit wird der Pay-TV-Sender Sky auch in der Saison 2025/26 alle Spiele der 2. Bundesliga übertragen. Dabei wird es die Einzelspiele sowie die Konferenz-Option geben. Neu ist, dass die RTL-Gruppe auch in die Übertragungen einsteigt. Am 9. Spieltag könnt ihr im Free-TV bei RTL zu VfL Bochum gegen Hertha BSC einschalten. Auch für die nächsten Spieltage steht bereits fest, was im Free-TV gezeigt wird.

RTL im Live-Stream mit RTL+ sehen

Anzeige

2. Bundesliga live im Free-TV, Pay-TV und Stream: Wer zeigt was?

Sat.1 hat am 1. Spieltag das Eröffnungsspiel gezeigt. Hier wird es vorerst keine weiteren Live-Spiele geben. RTL wird jeweils am Samstagabend das Top-Spiel um 20:30 Uhr zeigen. Je nach geplantem Programm muss das Fußballspiel hin und wieder zu Nitro ausweichen. In den nächsten Wochen bleiben die Spiele der Zweiten Liga aber bei RTL. Das sind die nächsten Termine:

Spieltag 9 (18.10., RTL & RTL+), VfL Bochum – Hertha BSC

Spieltag 10 (25.10. RTL & RTL+), Hertha BSC – Fortuna Düsseldorf

Spieltag 11 (01.11. RTL & RTL+), SV Darmstadt 98 – Arminia Bielefeld

Spieltag 12 (08.11. RTL & RTL+), 1. FC Kaiserslautern – Hertha BSC

Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 20:30 Uhr. Ein Abonnement wird für die TV-Übertragung nicht benötigt. Lediglich, wenn ihr online beim RTL-Programm einschalten wollt, braucht ihr einen Abo-Zugang zu RTL+. Es wird mindestens das Premium-Abonnement für 9,99 Euro monatlich benötigt. Mehr zu den Abos direkt bei RTL+. In der kommenden Woche gibt erneut ein Spiel von Hertha BSC. Dann wird bei RTL das Spiel von Berlin gegen Fortuna Düsseldorf gezeigt. Für eine Übertragung bei Nitro gibt es derzeit keinen Termin.

Anzeige

2. Bundesliga: Wer zeigt die Live-Konferenz?

Am 1. Spieltag hat RTL auch noch die Konferenz am Sonntag gezeigt. Dabei handelte es sich jedoch um eine Übertragung außer der Reihe, die durch eine Zusammenarbeit mit Sky ermöglicht wurde. Die Live-Konferenzen der 2. Bundesliga wird es exklusiv nur beim Pay-TV-Anbieter geben.

In den Vorjahren hat Sport1 je ein Spiel pro Spieltag der 2. Bundesliga gezeigt, ab sofort liegen diese Rechte bei RTL. Auch in den kommenden Wochen wird es also das Samstagabendspiel im Free-TV geben. Dabei wechseln sich RTL und Nitro mit den Übertragungen ab. Diese Termine gab es bereits:

1. Spieltag, 02. August 2025, RTL: Arminia Bielefeld vs. Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag, 09. August 2025, RTL: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04

3. Spieltag, 23. August 2025, Nitro: FC Schalke 04 vs. VfL Bochum

4. Spieltag, 30. August 2025, Nitro: Fortuna Düsseldorf vs. Karlsruher SC

5. Spieltag, 13. September, RTL: Hannover 96 vs. Hertha BSC

6. Spieltag, 20. September, RTL: 1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum

7. Spieltag, 27. September, Nitro: VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf

8. Spieltag, 4. Oktober, Nitro: Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC

Anzeige

Die weiteren Termine nach dem 12. Spieltag stehen noch nicht fest.

Die Konferenzen am Sonntag gehören nicht zum Standardprogramm von RTL. Im Free-TV wird es die Spiele vom Sonntag nur an ausgewählten Spieltagen zu sehen geben. Die Rechte liegen bei Sky.

Alle 306 Spiele bei WOW streamen

Alle Spiele der 2. Bundesliga live sehen

Wie gewohnt hält der Pay-TV-Anbieter auch für die anstehende Saison in der 2. Bundesliga die Übertragungsrechte an allen 306 Spielen. Die Einzelspiele und Konferenzen gibt es in HD-Qualität mit dem Bundesliga-Paket (hier ansehen). Sky zeigt auch die RTL-Spiele am Samstagabend und die Sonntagkonferenz. Wer lieber im Stream einschalten will, benötigt ein Sky-Sport-Abonnement bei WOW (hier ansehen).

RTL Live-Stream mit RTL+ sehen

Wer kein Abo abschließen will, kann die Spiele der Fußball-Bundesliga auch im Radio verfolgen. Mehr dazu.

Anzeige

Wo gibt es die Highlights?

Die Tore und Highlights werden im Free-TV im Rahmen der ARD-Sportschau und bei ZDF in „Das aktuelle Sportstudio“ gezeigt. Im Stream kann man die Zusammenfassungen hier sehen: