20 Fire TV-Apps, auf die ihr nicht verzichten solltet

Das beste Streaming-System taugt nichts, wenn die passenden Anwendungen fehlen. Damit ihr das Beste aus eurem Amazon-Streaming-Gerät herausholt, findet ihr nachfolgend eine Übersicht über Amazon Fire TV-Apps, auf die man nicht verzichten sollte.

Die passenden Apps erweitern den Funktionsumfang des Sticks und ermöglichen es, das volle Potential des Geräts am Fernseher auszuschöpfen. Die Apps können direkt über den integrierten App-Shop installiert werden. Daneben könnt ihr sie auch im App-Store bei Amazon.de für einen Download vormerken. Drückt einfach auf die Option „Liefern an“ und wählt den Stick aus. Beim nächsten Start des Streaming-Geräts wird die entsprechende App automatisch installiert.

Amazon Fire TV Apps, auf die man nicht verzichten sollte

Der Fokus bei den verfügbaren Amazon Fire TV-Apps liegt vor allem auf dem multimedialen Bereich. So stehen etwa zahlreiche Mediatheken mit diversen Videos zum Download bereit. Auch Spiele gibt es für Amazon Fire TV und den Fire TV-Stick in Hülle und Fülle.