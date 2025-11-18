20 Fire TV-Apps, auf die ihr nicht verzichten solltet

Das beste Streaming-System taugt nichts, wenn die passenden Anwendungen fehlen. Damit ihr das Beste aus eurem Amazon-Streaming-Gerät herausholt, findet ihr nachfolgend eine Übersicht über Amazon Fire TV-Apps, auf die man nicht verzichten sollte.
Die passenden Apps erweitern den Funktionsumfang des Sticks und ermöglichen es, das volle Potential des Geräts am Fernseher auszuschöpfen. Die Apps können direkt über den integrierten App-Shop installiert werden. Daneben könnt ihr sie auch im App-Store bei Amazon.de für einen Download vormerken. Drückt einfach auf die Option „Liefern an“ und wählt den Stick aus. Beim nächsten Start des Streaming-Geräts wird die entsprechende App automatisch installiert.
Amazon Fire TV Apps, auf die man nicht verzichten sollte
Der Fokus bei den verfügbaren Amazon Fire TV-Apps liegt vor allem auf dem multimedialen Bereich. So stehen etwa zahlreiche Mediatheken mit diversen Videos zum Download bereit. Auch Spiele gibt es für Amazon Fire TV und den Fire TV-Stick in Hülle und Fülle.
Amazon Fire TV Apps: Plex
Wer Filme, Musik und Fotos vom PC über Amazon Fire TV auf den Fernseher streamen will, sollte sich Plex auf dem Fire TV-Gerät installieren. Richtet zunächst über Plex am PC einen eigenen Plex-Server ein. Fügt danach die gewünschten Videos zur Plex-Mediathek hinzu, verbindet den PC und Amazon Fire TV (Stick) im gleichen WLAN und startet die Plex-App auf Amazon Fire TV. Nun könnt ihr bequem auf die Videos auf der Festplatte zugreifen und auf den Fernseher streamen.
Amazon Fire TV Apps: Zattoo
Habt ihr kein TV-Gerät zu Hause, wollt aber dennoch das aktuelle Länderspiel, Nachrichten oder die geliebte Serie ansehen, empfiehlt sich die Installation von Zattoo auf Amazon Fire TV. Hierüber könnt ihr ARD, ZDF und Co. kostenlos im Stream ansehen, RTL und andere Privatsender schaltet ihr gegen eine monatliche Gebühr frei.
Amazon Fire TV Apps: Youtube
Falls ihr Musik-Videos, Filme, Trailer und Videos aller Art am Fernseher sehen wollt, ist eine Installation der YouTube-App für Fire TV unumgänglich. Wie von der normalen Browser-Version gewohnt, habt ihr auch hier die Möglichkeit, das volle Video-Repertoire des weltweit größten Clip-Portals auf dem Fernseher zu empfangen. Loggt ihr euch mit eurem Google-Account ein, greift ihr auf Abos, Verläufe und Wiedergabelisten zu.
Amazon Fire TV Apps: Netflix
Um Netflix nicht nur auf dem kleinen Laptop-Bildschirm, sondern auf dem großen Fernseher zu genießen, installiert ihr die App des Streaming-Anbieters auf dem Fire TV Stick. Auch die anderen großen Streaming-Dienste wie Disney+ bieten die App für Fire TV an.
Amazon Fire TV Apps: ARD und ZDF
Über die Mediatheken-Apps von ARD und ZDF könnt ihr das Live-Stream-Programm sowie diverse Wiederholungen aus den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen TV-Sender auch über Amazon Fire TV auf den TV-Bildschirm bringen.
Amazon Fire TV Apps: DAZN
Wer mit den Amazon Fire TV-Apps von ARD und ZDF sowie über Zattoo immer noch nicht genügend Sport auf dem TV-Bildschirm sehen kann, findet mit der DAZN-App die richtigen Inhalte. Ein Abonnement wird vorausgesetzt. Danach könnt ihr hier Bundesliga, Champions League und viele weitere Live-Übertragungen aus der Welt des Sports verfolgen.
Sonic The Hedgehog
„Sonic The Hedgehog“ gehört zu den legendärsten Jump'n'Run-Spielen der Games-Geschichte. Um die Abenteuer des rasenden Igels zu erleben, braucht ihr keinen alten Mega-Drive und keine andere Konsole. Stattdessen könnt ihr das Spiel direkt über den Fire TV Stick spielen. Zur Steuerung nutzt ihr die Fernbedienung oder verbindet einen kabellosen Controller mit dem Stick.
DDP Yoga
„Diamond Dallas Page“ war einst ein erfolgreicher Wrestler und bietet nun ein umfangreiches Yoga-Programm an. Die Übungen könnt ihr am Fernseher über den Fire TV Stick verfolgen. Achtung: Der Download der App ist kostenlos und man kann 7 Tage lang gratis auf die Inhalte zugreifen, danach wird das Angebot kostenpflichtig.
Gymondo
Wer die Zeit vor dem TV-Gerät aktiv nutzen will, bekommt mit der Fitness-App von Gymondo Zugriff auf verschiedene Workouts. Auch hier solltet ihr allerdings berücksichtigen, dass für einen vollen Zugriff ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt wird. Das Abo könnt ihr auch außerhalb des Fire-TV-Sticks auf anderen Geräten nutzen.
Kaminfeuer
Wollt ihr vor dem Fernseher einfach nur entspannen, könnt ihr ein virtuelles 3D-Kaminfeuer entfachen. Die App liefert verschiedene Feuervarianten, die von Knistern und Musik akustisch untermalt werden.
Tetris
Tetris ist ein weiterer Games-Klassiker, der für Fire TV umgesetzt wurde. Mit dem Block-Spiel vertreibt ihr euch die Zeit. Vorsicht: Suchtgefahr.
Landwirtschafts-Simulator 16
Auf dem Fire TV Stick kann man auch komplexere Spiele starten, etwa den Landwirtschaft-Simulator. Die „16“er-Version geht es kostenlos zur eigenen Farm.
Amazon Fire TV Apps: Remote-App
Apropos Fernbedienung: Mit der Amazon-Fire-TV-Fernbedienung-App für Android-Smartphones könnt ihr die TV-Box mit eurem Smartphone fernsteuern und zwischen den verschiedenen Funktionen navigieren. Insbesondere für Besitzer älterer Fire TV-Sticks lohnt sich der zusätzliche Download der Remote-App, immerhin kann dem Stick so die fehlende Sprachsteuerung für die Bedienung nachgereicht werden.
Spotify
Mit dem Stick schaut ihr nicht nur Filme, Serien, Sport und Shows, sondern könnt auch Musik hören. Ist gerade kein anderes Abspielgerät vorhanden oder habt ihr sowieso schon eure fette Musikanlage an den Fernseher angeschlossen, bringt euch Spotify Millionen Hits über den Fire TV Stick ins Ohr.
Radio.de
Ist Spotify nichts für euch, müsst ihr auf musikalische Unterhaltung trotzdem nicht verzichten. Die App von „radio.de“ liefert euch den Zugriff auf zahlreiche Radiostationen und Podcast-Inhalte.
Amazon Fire TV Apps: Downloader
Wie bei Android-Smartphones, gibt es auch beim Fire TV Stick die Möglichkeit, Apps per „Sideload“ zu installieren. So kommt man an einige Anwendungen, die es nicht im offiziellen Download-Bereich von Amazon gibt. Ein starker Vertreter dieser Apps ist der „Downloader“.
Amazon Fire TV Apps: Kodi
Mit dem Downloader und etwas Aufwand ist es möglich, das mächtige Medienprogramm Kodi (ehemals XBMC) auf dem Fire TV-Gerät zu installieren. Kodi eignet sich zum Abspielen von Medien über das Heimnetzwerk, von der Festplatte und im Stream auf dem Fire TV-Gerät.
Silk Browser
Manche Dienste findet man nicht als App auf dem Fire-TV-Gerät. Mit dem „Silk Browser“ kann man aber beliebige Internetadressen ansteuern und zum Beispiel News-Seiten seiner Wahl lesen. Zudem braucht ihr den Browser, wenn ihr Installationsdateien für das „Sideloading“ herunterladen wollt.
AllCast
Mit der „AllCast“-App könnt ihr Inhalte vom Smartphone auf dem Fire TV Stick ansehen. Das eignet sich zum Beispiel, wenn ihr Urlaubsfotos und eigene Videos auf dem großen TV-Bildschirm anschauen möchtet.
AirScreen
iPhone-Nutzer, die Inhalte vom Apple-Smartphone auf den Fire TV Stick spiegeln wollen, finden dafür mit AirScreen die passende Anwendung.