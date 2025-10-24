20 Jahre später: Neues Foto zeigt die Stars aus „Malcom mittendrin“ wieder vereint – so anders sehen die Schauspieler heute aus

Die Serie „Malcom mittendrin“ feiert 2026 ein großes Comeback.

Update vom 24. Oktober 2025: Frankie Muniz hat ein Bild von den Dreharbeiten für die neuen Folgen von „Malcom mittendrin“ auf Instagram gepostet. Darauf zu sehen ist er neben seinen Serien-Brüdern:

Ursprünglicher Artikel vom 1. Oktober 2025:

Mit gerade einmal 15 Jahren wurde er in der Serie „Malcom mittendrin“ weltberühmt: Frankie Muniz. Nach mehreren Schicksalsschlägen und einem Karriere-Wechsel ist der einstige Teenie-Star heute ein ganz anderer Mensch und feiert vor allem im Rennsport bemerkenswerte Erfolge.

Frankie Muniz spricht offen über seine Krankheit

Die Sitcom „Malcom mittendrin“ (OT: Malcom in the Middle) gehört wohl zu den bekanntesten Dauerbrennern auf ProSieben und lief Anfang der 2000er-Jahre auf dem Sender rauf und runter. Damit steht sie anderen beliebten Serien, wie How I Met Your Mother, Scrubs, The Big Bang Theory und Friends in nichts nach.

Und sie war auch der Durchbruch für den damaligen Teenager Frankie Muniz. In der Sitcom spielt Muniz den titelgebenden Malcom, der als hochbegabter Teen mit den Schwierigkeiten der Jugend, seinen chaotischen Brüdern und Schulleben klarkommen muss. Die Rolle brachte dem jungen Schauspieler zwei Nominierungen für den Golden Globe ein.

Im Fahrtwind des Serien-Erfolgs entstanden außerdem die beiden Agent-Cody-Banks-Filme – in denen Muniz als Geheimagent die Welt rettet.

Anfang der 2010er-Jahre machten dann aber Meldungen die Runde, dass Muniz mehrere Schlaganfälle erlitten habe, die unter anderem sein Gedächtnis in Mitleidenschaft gezogen haben sollen. In einem Podcast aus dem Jahr 2021 äußerte sich Muniz erstmals zu dieser schweren Zeit in seinem Leben und stellte klar, dass es keine Schlaganfälle waren, sondern eine besondere Form von Migräne (Quelle: YouTube / Podcast).

Frankie Muniz ist heute aktiver Rennfahrer. (© Getty Images / James Gilbert)

Frankie Muniz ist heute aktiver NASCAR-Fahrer

Heute ist Frankie Muniz vor allem im Rennsport aktiv. Er tritt zwar gelegentlich noch in Serien als Gaststar auf, aber 20 Jahre nach dem Start von „Malcom mittendrin“ ist seine Film- und Serien-Karriere nur noch eine Nebenbeschäftigung. So ist er seit 2025 als ein Vollzeitfahrer für die NASCAR Truck Serie aktiv (Quelle: NASCAR).

Fans der Sitcom können sich dennoch auf ein kleines Comeback freuen. Unter der Schirmhaft von Disney sollen in Zukunft vier neue Folgen von „Malcom mittendrin“ entstehen. Neben Muniz sind auch seine Serien-Eltern Bryan Cranston und Jane Kaczmarek für die Reunion bestätigt.