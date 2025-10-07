2025 erschienen: Amazon verkauft neues HeroQuest-Basisspiel für nur 36,49 Euro

Anfang März 2025 erschien mit „HeroQuest – der Aufbruch“ eine überarbeitete Version des beliebten Brettspiels. Bei uns gibt es die wichtigsten Infos zum Spiel im Überblick.

HeroQuest-Brettspiel in deutscher Fassung

Das neue Basisspiel erschien Anfang März 2025 in Deutschland. Bei Amazon bekommt ihr es aktuell für 36,49 Euro. Das kooperative Brettspiel wird ab 14 Jahren empfohlen und ist mit allen Erweiterungen kompatibel. Es ist eine budgetfreundlichere Variante des ursprünglichen Basisspiels. Zur Neufassung gehören zehn Szenarien, die bis zu fünf Spieler gemeinsam absolvieren können. Wenn euch das zu wenig ist, könnt ihr auch eigenständige Abenteuer gestalten!

HeroQuest | Der Aufbruch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 10:16 Uhr

Für wen lohnt sich „HeroQuest – der Aufbruch“?

Für Einsteiger ins Genre der Dungeon-Crawler: „HeroQuest – der Aufbruch“ bietet allen Anfängern einen vereinfachten Einstieg gegenüber dem originalen Basisspiel. Wer sich bisher nicht an das komplexe Regelwerk getraut hat, kommt so schneller ins Spiel.

Wenn eure letzte HeroQuest-Runde schon eine Weile zurückliegt: Ihr habt HeroQuest vor einigen Jahren geliebt, habt das Spiel aber nie selbst besessen? Falls ihr wieder den Spaß wieder aufleben lassen wollt, euch das originale Basisspiel jedoch zu teuer oder umfangreich ist, ist „HeroQuest – der Aufbruch“ eine gute Wahl!

Weniger geeignet für Hardcore-HeroQuest-Fans: „HeroQuest – der Aufbruch“ bietet zwar einige Neuerungen und auch unbekannte Quests, letztendlich ist es aber eine vereinfachte Version des Basisspiels, das Hardcore-Fans sicherlich schon besitzen. Der Kauf wird sich für euch weniger lohnen – außer ihr wollt unbedingt eine vollständige Sammlung besitzen.

Veränderungen zur vorherigen Version

Ein Unterschied ist das Regelbuch, welches in der neuen Version deutlich übersichtlicher gestaltet wurde. Es ist einfacher, die Regeln den einzelnen Figuren zuzuordnen. Das Spielbrett ist nun doppelseitig. Außerdem wurde der Spielleitersichtschutz erneuert. Einzelne Figuren sind in der neuen günstigeren Version als 2D-Figuren erstellt. Zudem verfügt die neue Version über mehr Spielkarten.

Ihr nehmt die Rolle des Spielleiters Zargon ein oder werdet einer der mythischen Heroen, um gegen böse Truppen zu kämpfen. Ihr könnt außerdem Schätze entdecken und die Umgebung erkunden. Durch die detaillierte Gestaltung des Spiels taucht ihr regelrecht in die Welt von „Heroquest“ ein. Ihr wollt alleine spielen oder könnt dir Rolle des Spielleites nicht besetzen? Dann könnt ihr die HeroQuest-Companion-App nutzen.

Zur HeroQuest-App im Google Play Store

Zur HeroQuest-App im App Store von Apple

Was gehört zum Lieferumfang?

„HeroQuest – der Aufbruch“ enthält ein umfangreiches Zubehör-Set. Ein beiliegendes Buch erklärt euch die zehn Abenteuer, die absolviert werden können. Zum Spiel selbst gehören neben einem Regelbuch auch das doppelseitige Spielbrett und (neugestalteten) Figuren der Heroen sowie eines Drachen.

Es gibt Persönlichkeitspässe, 31 Monsterteile, 15 Möbel und 41 Marker, dazu 21 Kerkertüren, 102 Karten, sechs Kampfwürfel, zwei Bergungswürfel und 52 Kunststoffsockel. Für den Spielleiter gibt es weiterhin einen Sichtschutz. Wollt ihr genau wissen, die das neue Spiel gegenüber dem alten Basisspiel aussieht, könnt ihr euch Brody Sheards Video auf BoardGameGeek anschauen.

