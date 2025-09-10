21 Jahre nach Kult-Serie Drake & Josh: So sieht TV-Star Drake Bell heute aus

Dank Drake & Josh wurde er zum Teenie-Star und später sogar zu Spider-Man – heute läuft seine Karriere nicht mehr ganz so rund.

Wer zwischen 2004 und 2007 den Sender Nickeloden eingeschaltet hat, wird die Serie Drake & Josh kennen. Die Comedyserie über zwei unterschiedliche Stiefbrüder war damals super beliebt und hat ihre beiden Hauptdarsteller berühmt gemacht. Auch nach dem Ende der Serie lief es für Schauspieler Drake Bell gut, heute hat der inzwischen 39-Jährige allerdings Geldsorgen.

Die Karriere von Drake Bell nach Nickelodeon

Drake Bell hat durch den Erfolg von Drake & Josh einen ziemlichen Karriere-Boost erhalten und war in den Jahren nach dem Serien-Aus in vielen weiteren Produktionen vertreten. Darunter bekannte Serien wie iCarly und Victorious. Wirklich relevant war aber vor allem seine Hauptrolle des Timmy Turners in den Realverfilmungen von Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen.

In den USA kennen ihn Marvel-Fans aber vor allem als englische Stimme von Peter Parker, der als Superheld Spider-Man New York rettet. Der beliebten Figur lieh er über fünf Jahre seine Stimme in der Serie Der ultimative Spider-Man. Nach dem Ende der Serie im Jahr 2017 wurde es allerdings wesentlich ruhiger um Bell, der sich auch immer wieder als Sänger versuchte.

Ein echter Hit blieb aber aus und in den letzten Jahren sind seine filmischen Projekte und Serien immer kleiner geworden. Seinen letzten großen Auftritt hatte er 2024 in der US-Show The Masked Singer, wo er in der 12. Staffel den siebten Platz erreichte. Laut IMDb sind für die Zukunft nur noch zwei kleinere Fernsehauftritte in Arbeit.

Drake Bell kämpft heute mit Geldsorgen

Dass die Karriere von Drake Bell aktuell nicht so gut läuft, spiegelt auch ein Interview mit dem Schauspieler wider. In dem Gespräch gibt er offen zu, dass ihn Geldsorgen plagen, während Netflix und andere Streaming-Giganten immer noch mit Drake & Josh viel Geld verdienen:

Es gibt drei Sender, die Drake-&-Josh-Marathons zeigen. Netflix hat die Serie gerade gekauft und sie ist in den Top 10 bei dem Anbieter und ich muss mir überlegen, wie ich diesen Monat meine Miete bezahlen kann. (Quelle: The Unplanned Podcast auf YouTube

Damit spricht Bell ein Problem an, dass in der Branche schon seit einigen Jahren heiß diskutiert wird. Viele Darsteller erhalten nämlich keine Tantiemen für ihre Arbeit, weil die Verträge lange vor der Streaming-Ära gemacht wurden.