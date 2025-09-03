21 Jahre nach Lost: So sieht Frauenschwarm Josh Holloway heute aus

Die Mystery-Serie Lost hat ihn zum TV-Star gemacht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Er hat in über 100 Folgen Bad Boy Sawyer in der Hit-Serie Lost gespielt: Josh Holloway. Und auch nach dem Ende der Serie im Jahr 2010 blieb der Schauspieler seinen Fans in diversen Serien erhalten. Sein neueste Projekt, die Krimi-Serie Duster entpuppte sich allerdings als Flop.

Anzeige

Die Karriere von Josh Holloway nach Lost

Vor über 20 Jahren hatte Josh Holloway seinen Durchbruch mit der Mystery-Serie Lost. Aber auch schon davor war er in kleinen Episoden-Rollen zu sehen. Darunter in beliebten Produktionen wie Angel (ein Spin-off von Buffy), Walker, Texas Ranger oder den beiden Kult-Serien CSI und NCIS.

Nach dem Ende von Lost folgten einige Auftritte auf der großen Leinwand. So spielte Holloway unter anderem in Mission: Impossible – Phantom Protokoll mit, sowie in dem Action-Kracher Sabotage, an dem auch Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger beteiligt war. Trotzdem blieben diese Kino-Ausflüge eher die Seltenheit.

Josh Holloway im Mai 2025 in einer Talkshow. (© Getty Images / NBC)

Stattdessen wurde Holloway für neue Serien engagiert – der große Erfolg blieb allerdings aus. So wurde die Action-Serie Intelligence nach nur einer Staffel abgesetzt. Seine andere Serie, Colony, fand zwar etwas mehr Anklang, aber auch hier wurde die Produktion nach drei Staffeln und ohne richtiges Ende zum Leidwesen der Fans frühzeitig eingestellt.

Anzeige

Auch 2025 hat Josh Holloway kein Serien-Glück

2025 sollte dann alles anders werden. Holloway wurde als Hauptrolle für die neue Thriller-Serie Duster von J. J. Abrams verpflichtet, der bekanntermaßen auch für Mega-Hit Lost verantwortlich war.

Aber auch hier hatte Holloway kein Glück. Die Serie über einen Fluchtfahrer in den 70er-Jahren bekam zwar gute Kritiken, konnte aber trotzdem keine nennenswerten Zuschauerzahlen erzielen, weshalb auch hier nach nur einer Staffel Schluss war (Quelle: The Hollywood Reporter).