21 Jahre später: So krass hat sich Lost-Star Matthew Fox verändert

Als Jack wurde Matthew Fox zur Serien-Legende, aber was macht er heute?

Durch die Mystery-Serie Lost wurde Schauspieler Matthew Fox weltbekannt. In ganzen 108 Folgen spielte er über sechs Jahre hinweg Dr. Jack Shephard, den Arzt und de facto Anführer einer Gruppe Überlebender, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer geheimnisvollen Insel stranden. Nach dem Ende der Serie wurde es aber auffällig still um den Schauspieler, der sogar für einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller nominiert war.

Zwei Skandale belasten den Schauspieler sehr

Dass Matthew Fox nach Lost nur noch selten in großen Produktionen zu sehen war, hat vor allem zwei Gründe. Fox selbst gibt an, dass er nach dem Ende der Serie eine Bucket List abarbeiten wollte und sich deshalb aus der Öffentlichkeit zurückzog. Gleichzeitig ereigneten sich 2011 und 2012 zwei größere Skandale um seine Person.

Zunächst einmal wurde er 2011 verhaftet, weil er angeblich eine Busfahrerin angegriffen hat (Quelle: TMZ). Die Staatsanwaltschaft ließ die Anklage aber fallen und der Fall wurde nie weiterverfolgt. Ein Jahr später beschuldigte ihn dann sein ehemaliger Lost-Kollege Dominic Monagahan, der in der Serie Charlie spielt, ein Frauenschläger zu sein (Quelle: Today). Fox wies diese Anschuldigungen zurück.

Es ist also nicht ganz klar, ob diese Skandale die Karriere von Fox auf dem Gewissen haben oder ob er sich sowieso aus dem Filmgeschäft zurückziehen wollte. Vielleicht war es schlussendlich auch eine Mischung.

2026 erscheint eine neue Serie mit Matthew Fox

Heute ist Matthew Fox jedenfalls kaum noch als Schauspieler aktiv. Seine letzte große Rolle war in der Miniserie Last Light, die 2022 lief und vernichtende Kritiken erhielt (Quelle: Rotten Tomatoes). Laut IMDb wird Fox aber 2026 in einer neuen Serie, The Madison, zu sehen sein.

Auf Social Media ist Fox kaum vertreten. Er hat zwar einen Instagram-Account, der letzte Beitrag liegt aber auch schon wieder fast sieben Jahre zurück. Besonders schade: 2024 erschien eine Dokumentation mit dem Titel Getting Lost, die die Entstehung und den Erfolg der Serie aufarbeitet. Obwohl die Produzenten Fox für ein Interview gewinnen wollten, nahm der Schauspieler letztendlich nicht an dem Projekt teil (Quelle: Reddit).