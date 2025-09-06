24 Filme, deren deutscher Titel komplett Banane ist

IMAGO / United Archives 1 / 25

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wenn Filme in Deutschland ins Kino kommen, lassen Übersetzer ihrer Fantasie manchmal freien Lauf und denken sich die wildesten Namen für die Blockbuster aus. Bei diesen 24 Filmen haben sie mit dem deutschen Titel so richtig daneben gegriffen.

Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht? Deutsche Titel von ausländischen Filmen sorgen mit gewöhnungsbedürftigen Entscheidungen oft für kollektives Unverständnis. Von unnötigen Buchstabendrehern über schräge künstlerische Freiheiten bis zu Zusatztiteln, die einfach nur weh tun – diese 24 Filmtitel sind zum Davonlaufen.