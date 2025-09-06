24 Filme, deren deutscher Titel komplett Banane ist

Wenn Filme in Deutschland ins Kino kommen, lassen Übersetzer ihrer Fantasie manchmal freien Lauf und denken sich die wildesten Namen für die Blockbuster aus. Bei diesen 24 Filmen haben sie mit dem deutschen Titel so richtig daneben gegriffen.
Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht? Deutsche Titel von ausländischen Filmen sorgen mit gewöhnungsbedürftigen Entscheidungen oft für kollektives Unverständnis. Von unnötigen Buchstabendrehern über schräge künstlerische Freiheiten bis zu Zusatztiteln, die einfach nur weh tun – diese 24 Filmtitel sind zum Davonlaufen.
Agent Null Null Nix – Bill Murray in hirnloser Mission
- Originaltitel: The Man Who Knew Too Little
- Deutscher Titel: Agent Null Null Nix – Bill Murray in hirnloser Mission
Ein Filmtitel wie eine hysterische Panikattacke. Anstatt den charmant-simplen Originaltitel zum Beispiel in „Der Mann, der zu wenig wusste“ zu übersetzen, entglitt den Verantwortlichen bei der Spionagekomödie von 1997 vollkommen die Kontrolle. Mit Agent Null Null Nix wurde zuerst die Kalauer-Brechstange hervorgeholt und der Zusatztitel macht dann alles nur noch schlimmer.
Spider-Man: A New Universe
- Originaltitel: Spider-Man: Into the Spider-Verse
- Deutscher Titel: Spider-Man: A New Universe
Für den Animations-Hit Spider-Man: Into the Spider-Verse haben die deutschen Verantwortlichen wieder einmal tief in der Trickkiste gekramt – und ziemlich daneben gelangt. Statt den Originaltitel beizubehalten, wurde der Begriff „Spider-Verse“ unnötigerweise aus dem Titel entfernt. Bei den beiden Nachfolgern Across the Spider-Verse und Beyond the Spider-Verse wurde dieser Schritt kleinlaut zurückgenommen. Als Trilogie wirkt der erste Teil nun allerdings irgendwie fehl am Platz.
Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug
- Originaltitel: Airplane!
- Deutscher Titel: Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug
Mit Understatement haben es die deutschen Filmtitel oftmals nicht so. Da muss jedes Substantiv von einem starken Adjektiv begleitet werden, sonst langweilt sich das Publikum schon beim Lesen. Ganz egal, wie ewig lang der Filmname dadurch wird.
Schlappe Bullen beißen nicht
- Originaltitel: Dragnet
- Deutscher Titel: Schlappe Bullen beißen nicht
Die mittelmäßige Buddy-Komödie Dragnet mit Tom Hanks und Dan Akroyd aus dem Jahr 1987 ist heute größtenteils aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Eigentlich ist das ein Wunder, denn der deutsche Titel ist so dermaßen desaströs, dass er sich nur schwer vergessen lässt.
Zwei glorreiche Halunken
- Originaltitel: Il buono, il brutto, il cattivo (The Good the Bad & the Ugly)
- Deutscher Titel: Zwei glorreiche Halunken
Selbst wenn das Wort „Halunken“ ernstzunehmen wäre – was es nicht ist – stellt sich hier die Frage, warum der deutsche Titel die Dreifaltigkeit aus dem italienischen und englischen Filmnamen ignoriert und aus drei Charakteren einfach zwei macht. Wieder mal am falschen Ende gespart.
Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis
- Originaltitel: Hot Fuzz
- Deutscher Titel: Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis
Das Wort „abgewichst“ sollte im besten Fall nirgendwo verwendet werden – aber schon gar nicht in einem unfassbar deplatzierten Film-Zusatztitel.
Die schrillen Vier auf Achse
- Originaltitel: National Lampoon’s Vacation
- Deutscher Titel: Die schrillen Vier auf Achse
Zugegeben, der Name „National Lampoon“ dürfte für die meisten deutschen Zuschauer verständlicherweise eher unbekannt sein – schließlich handelt es sich dabei um ein US-Satiremagazin aus den 1970ern. Natürlich hätte man den Film der Einfachheit halber schlicht Vacation nennen können, doch die Übersetzer tendierten mit Die schrillen Vier auf Achse lieber in Richtung kreativer Kernschmelze.
Super süß und super sexy
- Originaltitel: The Sweetest Thing
- Deutscher Titel: Super süß und super sexy
Süß zu sein reicht in Deutschland nicht – ohne „sexy“ im Titel gehen wir einfach nicht ins Kino.
The Return of the First Avenger
- Originaltitel: Captain America: The Winter Soldier
- Deutscher Titel: The Return of the First Avenger
Mutig, mutig: Da wird die Hauptfigur einfach mal nicht im Filmnamen erwähnt. Warum auch?
Ich glaub’, mich knutscht ein Elch!
- Originaltitel: Stripes
- Deutscher Titel: Ich glaub‘, mich knutscht ein Elch!
Bill Murray zum Zweiten: Seine Militär-Komödie Stripes aus dem Jahr 1981 ließe sich wörtlich am ehesten mit Offiziersstreifen übersetzen – doch die deutschen Namensgeber hatten eine andere Idee. Eine überaus kuriose Idee, die auch über 40 Jahre später immer noch völlig unsinnig ist.
96 Hours
- Originaltitel: Taken
- Deutscher Titel: 96 Hours
Weil das englische Wort „Taken“ einfach allzu extravagant ist, wurde der Action-Hit mit Liam Neeson radikal umbenannt – stattdessen heißt der Film hierzulande 96 Hours. Dass dies nicht die beste Entscheidung war, haben die Verantwortlichen übrigens selbst zähneknirschend eingesehen und den zweiten Teil „96 Hours – Taken 2“ genannt – ist allerdings auch nicht wirklich besser.
Meh‘ Geld
- Originaltitel: Mo‘ Money
- Deutscher Titel: Meh‘ Geld
Was im Englischen funktioniert, muss im Deutschen längst nicht genau so hinhauen. Während die Redewendung „Mo’ Money, Mo‘ Problems“ im Englischen bekannt ist, hat auf Deutsch noch niemals jemand in irgendeinem Kontext das Wort „mehr“ als “meh’“ abgekürzt. Die Komödie mit Damon Wayans versucht es trotzdem – scheitert aber wie zu erwarten gnadenlos.
Ich glaub‘, ich steh im Wald
- Originaltitel: Fast Times at Ridgemont High
- Deutscher Titel: Ich glaub’, ich steh im Wald
Der englische Titel suggeriert, dass es zwischen pubertierenden Jugendlichen während ihrer Zeit auf der Ridgemont Highschool hoch hergeht – der deutsche Titel dagegen suggeriert absolute Planlosigkeit. Irgendwie passend.
Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt
- Originaltitel: Alien
- Deutscher Titel: Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt
Nur, damit es wirklich absolut keine Missverständnisse gibt: Der Sci-Fi-Horror-Klassiker Alien dreht sich nicht um eine kuschelige Kreatur aus der Nachbarschaft. Wer hätte das ohne den deutschen Zusatztitel schon erahnen können?
Vergiss mein nicht!
- Originaltitel: Eternal Sunshine of the Spotless Mind
- Deutscher Titel: Vergiss mein nicht!
Der Originaltitel dieser tragikomischen Liebesgeschichte steckt voller schwermütiger Poesie, die sich die deutschen Übersetzer offensichtlich nicht zugetraut haben. Vergiss mein nicht! ist angesichts der Erinnerungs-Thematik des Films sicherlich nicht der schlechteste Alternativtitel, aber an die Kunst des Originals reicht er bei Weitem nicht heran.
Voll auf die Nüsse
- Originaltitel: Dodgeball: A True Underdog Story
- Deutscher Titel: Voll auf die Nüsse
Darf’s mal wieder etwas weniger subtil sein? Bei der Krawall-Völkerball-Komödie mit Ben Stiller wollten die Übersetzer offensichtlich nicht um den heißen Brei herumreden.
Hi-Hi-Hilfe!
- Originaltitel: Help!
- Deutscher Titel: Hi-Hi-Hilfe!
The Beatles sind ihres Zeichens die wohl bekannteste Pop-Band aller Zeiten. Help ist wiederum eines ihrer bekanntesten Lieder. Den deutschen Filmtitelübersetzern war dies allerdings offenbar zu glatt, zu logisch, zu eingängig. Um den Wiedererkennungswert maximal zu reduzieren wurde das Titelwort nicht nur übersetzt, sondern auch noch ohne jeden Grund stammelnd in die Länge gezogen.
Der Dummschwätzer
- Originaltitel: Liar Liar
- Deutscher Titel: Der Dummschwätzer
„Liar, liar, pants on fire“ lautet ein verspielter englischer Reim, der dem Originaltitel der Jim-Carrey-Komödie aus dem Jahr 1997 zugrunde liegt. Im Deutschen gibt es keinen guten Ersatz dafür, doch Der Dummschwätzer passt nun leider auch überhaupt nicht.
Quigley, der Australier
- Originaltitel: Quigley down under
- Deutscher Titel: Quigley, der Australier
Blöd gelaufen, denn: Der Charakter „Matthew Quigley“ ist Amerikaner.
Der Babynator
- Originaltitel: The Pacifier
- Deutscher Titel: Der Babynator
„Pacifier“ kann im Englischen entweder „Friedensstifter“ oder „Schnuller“ bedeuten. Eins zu eins lässt sich dieses einigermaßen smarte Wortspiel nicht ins Deutsche übersetzen. Deswegen wählten die Übersetzer wohl den Titel Der Babynator – ein Wort, das statt zwei Bedeutungen gar keine hat.
Boy Soldiers
- Originaltitel: Toy Soldiers
- Deutscher Titel: Boy Soldiers
War diese eine winzige Änderung wirklich, wirklich nötig?
Ich glaub’, mich tritt ein Pferd
- Originaltitel: Animal House
- Deutscher Titel: Ich glaub’, mich tritt ein Pferd
Animal House ist eine Kult-Komödie aus dem Jahr 1978, die quasi den Grundstein für viele spätere College-Kalauer-Filme gelegt hat. Die deutschen Verleiher wollten sich zu diesem Anlass offensichtlich nicht lumpen lassen und schüttelten einen Titel aus dem Ärmel, der auch knapp 50 Jahre später nichts an Blödheit verloren hat.
Die Schulhofratten von Chicago
- Originaltitel: My Bodyguard
- Deutscher Titel: Die Schulhofratten von Chicago
Völlig egal, wer sich hier was wobei gedacht hat: Die Schulhofratten von Chicago ist kein guter Name für einen Film.