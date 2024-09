28 Gratis-Games: Amazon Prime verschenkt Tomb Raider, Borderlands und vieles mehr

Im September lässt es Amazon dieses Jahr so richtig krachen und spendiert euch eine riesige Auswahl an Gratis-Games. Prime-Abonnenten können sich unter anderem ein Tomb-Raider-Spiel, zwei Borderlands-Shooter und mehrere Mittelerde-Abenteuer kostenlos schnappen.

28 kostenlose Spiele bei Amazon Prime Gaming

Satte 28 Gratis-Games hat Amazon Prime für Mitglieder diesen Monat in petto – und es sind einige Hochkaräter dabei. Zu den namhaften Highlights zählen im September die folgenden Spiele:

Borderlands 2 (ab sofort verfügbar)

(ab sofort verfügbar) Borderlands: The Pre-Sequel (ab sofort verfügbar)

(ab sofort verfügbar) Tales from the Borderlands (ab sofort verfügbar)

(ab sofort verfügbar) Shadow of the Tomb Raider (ab sofort verfügbar)

(ab sofort verfügbar) Kerbal Space Program (ab dem 19. September verfügbar)

Die vollständige Liste mit allen Gratis-Spielen gibt es beim Prime Gaming Blog. (Quelle: Amazon Prime Gaming)

Darüber hinaus können sich Mittelerde-Fans über zwei Gratis-Games aus dem Der-Herr-der-Ringe-Universum freuen.

Originalartikel vom 28. August 2024:

Der Herr der Ringe: Amazon verschenkt zwei Spielekracher

Mit eurem Prime-Abo bekommt ihr ab sofort zwei gefeierte Der-Herr-der-Ringe-Spiele kostenlos – ihr könnt euch momentan sowohl den Action-RPG-Hit Mittelerde: Mordors Schatten als auch das familienfreundliche Abenteuer Lego: Der Herr der Ringe gratis bei GOG sichern und für immer behalten.



Um das Angebot wahrzunehmen, müsst ihr nur bei Prime Gaming vorbeischauen und euch dort die beiden Fantasy-Hits sichern. Ihr bekommt dann einen GOG-Code, den ihr nur noch direkt bei GOG einlösen müsst.



Wenn ihr schon einmal da seid, könnt ihr auch gleich andere Highlights wie Baldur’s Gate 2 abstauben (bei Amazon Prime Gaming ansehen).

Mit Mittelerde: Mordors Schatten bekommt ihr ein actionreiches RPG, in dem ihr es auf einem persönlichen Rachefeldzug mit Horden von Orks und sogar Sauron persönlich aufnehmt.



In Lego: Der Herr der Ringe könnt ihr das beliebte Fantasy-Epos in der gewohnten Klötzchen-Optik nachspielen und dabei über 80 Charaktere freispielen und kontrollieren – darunter natürlich Fan-Lieblinge wie Aragorn, Legolas, Frodo und Gandalf.

Schaut euch hier den Trailer zu Mittelerde: Mordors Schatten an:

Mittelerde: Mordors Schatten Game of the Year Trailer

