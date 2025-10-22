28 Jahre nach dem Serien-Hit: So sieht der blonde Stargate-Star heute aus

Sie hat Dr. Samantha Carter in über 200 Folgen gespielt.

Ende der 90er-Jahre wurde sie dank Stargate – Kommando SG-1 zum TV-Star: Amanda Tapping. In ganzen 211 Folgen verkörperte die Schauspielerin die Rolle Dr. Samantha Carter und ihre Fans lieben sie bis heute dafür. Wir zeigen euch, wie die beliebte Schauspielerin 28 Jahre später aussieht.

Was wurde aus Amanda Tapping nach Stargate?

Stargate – Kommando SG-1 gehört zu den beliebtesten und langlebigsten Sci-Fi-Serien. Was 1994 mit einem Kinofilm begann, wurde ab 1997 zu einem echten Serien-Phänomen. Davon profitiert hat auch Schauspielerin Amanda Tapping. Als die Serie anfing, war sie 32 Jahre alt und hatte bisher nur kleine Rollen in bekannten Serien gespielt, darunter einen Auftritt in Akte X. Stargate war dabei nicht nur ihr Durchbruch, sondern auch ihr Lebenswerk.

Schauspielerin Amanda Tapping bei einem Event. (© IMAGO / Future Image)

Sie spielte die Rolle der Dr. Samantha Carter nicht nur in 10 Staffeln der Hauptserie, sondern auch in den Ablegern Stargate Atlantis, Stargate Universe und den Filmen The Ark of Truth und Continuum. Dabei entdeckte sie auch ihre Leidenschaft für die Regie. Heute ist Tapping nämlich vor allem hinter der Kamera tätig, was auch erklärt, warum es kaum aktuelle Bilder von ihr gibt. Das abgebildete Foto stammt von einer Veranstaltung im Jahr 2014.

Allerdings nutzt Tapping die Social-Media-Plattform Instagram regelmäßig. Dort teilt sie vor allem Eindrücke aus ihrem Privatleben oder spricht in Reels über diverse Fragen. Das jüngste Foto von ihr wurde im Sommer 2025 aufgenommen und zeigt die Schauspielerin auf einer Geburtstagsparty. Mittlerweile hat sie wieder blonde Haare (hier gehts zum Instagram-Post).

2026 kommt Amanda Tapping nach Europa

Stargate-Fans können Amanda Tapping übrigens auch auf Conventions persönlich treffen. So wird sie unter anderem im März 2026 auf der Comic Con in Prag anwesend sein und dort Autogramme geben und Fotos machen.

Dieses Event könnte also aufgrund der Nähe auch eine gute Möglichkeit für deutsche Fans sein, den Serien-Star in Persona zu erleben. Mehr zu der Comic Con erfahrt ihr auf der deutschen Stargate-Fanseite (Quelle: Stargate-Project).