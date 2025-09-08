28 Years Later: Netflix zeigt den Horrorhit demnächst im Streaming-Abo

28 Years Later: Schon bald bei Netflix US – nur drei Monate nach Kinostart.

Gerade einmal drei Monate nach dem Kinostart kommt 28 Years Later schon ins Streaming: Ab dem 20. September 2025 ist der neue Zombie-Hit bei Netflix US verfügbar – perfekt, um Horror-Fans pünktlich zum Herbstanfang das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Der Film führt die Kultreihe fort, die 2002 mit 28 Days Later ihren Anfang nahm.

28 Years Later bei Netflix: Zurück ins Reich der Infizierten

Fast 30 Jahre nach dem ersten Ausbruch des Virus haben sich kleine Gruppen von Überlebenden auf abgelegene Inseln zurückgezogen. Doch als ein junger Bewohner die Sicherheit seiner Gemeinschaft hinter sich lässt, stößt er auf Mutationen, dunkle Geheimnisse – und Gefahren, die weit über die bekannten Infizierten hinausgehen. Klassischer Survival-Horror, garniert mit Mystery-Elementen, wie ihn Fans lieben.

Mit dabei sind Jodie Comer (Killing Eve), Aaron Taylor-Johnson (Kraven the Hunter) und Ralph Fiennes (Harry Potter). Cillian Murphy, der im Originalfilm die Hauptrolle spielte, ist wieder an Bord und wirkt diesmal hinter den Kulissen als Executive Producer mit. Wie sie sich schlagen, könnt ihr mit Diensten wie NordVPN sehen:

Warum sich der Netflix-Start lohnt

Der Streaming-Start ist aus zwei Gründen spannend: Zum einen ist der kurze Abstand zum Kinorelease ungewöhnlich, zum anderen steht mit 28 Years Later: The Bone Temple schon das nächste Kapitel bevor – Kinostart: Januar 2026.

Die Kritiken zum Film sind bisher durchwachsen: Auf Rotten Tomatoes kommt der Film aktuell auf 88 Prozent, während das Publikum mit 64 Prozent gespaltener reagiert. Aber Hand aufs Herz: Bei Zombie-Filmen geht es nie um Einigkeit, sondern um Chaos (Quelle: Rotten Tomatoes).

