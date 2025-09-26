„3 Body Problem“ Staffel 2: Die Netflix-Serie erhält eine Fortsetzung

Die Sci-Fi-Sensation „3 Body Problem“ geht weiter – und die neue Staffel verspricht mehr als nur größere Dimensionen und neue Gesichter.

Kosmische Dimensionen: Staffel 2 von „3 Body Problem“ ist in Produktion

Netflix hat die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „3 Body Problem“ gestartet. Laut den Showrunnern David Benioff, D.B. Weiss und Alexander Woo wird sie noch größer, düsterer und wilder. Die Serie basiert auf Cixin Lius gefeierter Romantrilogie und war bereits in über 90 Ländern in den Netflix-Top-Ten vertreten.

Die Geschichte spannt einen Bogen von der chinesischen Kulturrevolution bis zur nahen Apokalypse durch eine außerirdische Zivilisation. In der zweiten Staffel sollen zentrale Elemente der Buchvorlage umgesetzt werden, auf die Fans seit langem warten.

Auch die dritte Staffel wurde bereits bestätigt. Beide werden in Budapest gedreht und sollen das gewaltige Epos zum Abschluss bringen.

„3 Body Problem“ im Stream Streaming-Start: 21.03.2024

Genre: Drama, Fantasy, Science Fiction, Mystery

1 Staffel

Warten auf das Weltende: Wann erscheinen Staffel 2 und 3?

Zwar ist die Freude über die Fortsetzung groß, doch Netflix-Fans brauchen Geduld: Die zweite Staffel wird voraussichtlich nicht vor Ende 2026 erscheinen – die dritte Staffel wohl erst 2028. Grund dafür ist der enorme Produktionsaufwand. Beide Staffeln werden in Budapest fast nahtlos hintereinander gedreht.

Für die Macher ist es ein Herzensprojekt: „Die meisten Gründe, warum wir diese Serie überhaupt machen wollten, liegen in der zweiten Staffel“, erklärte D.B. Weiss. Wer also wissen will, wie die Menschheit mit ihrer größten Bedrohung umgeht, sollte dranbleiben.

Neue Charaktere, vertraute Gesichter: Wer bei Staffel 2 dabei ist

Neben den bekannten Hauptdarstellern wie Jess Hong, John Bradley und Benedict Wong dürfen sich Fans auf spannende Neuzugänge freuen. Claudia Doumit („The Boys“) übernimmt die Rolle der militärischen Kommandantin Captain Van Rijn. Auch Ellie de Lange („Die Schlange“) stößt als Ayla neu dazu. Besonders aufregend: „Game of Thrones“-Star Alfie Allen wird eine wiederkehrende Rolle übernehmen.

Damit setzt sich die inoffizielle „Game of Thrones“-Reunion fort, denn bereits Darsteller wie Liam Cunningham und John Bradley sowie Komponist Ramin Djawadi und Regisseur Miguel Sapochnik verbinden beide Serien. Die zweite Staffel setzt damit nicht nur inhaltlich, sondern auch produktionstechnisch neue Maßstäbe.