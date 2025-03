3-Phasen-Plan für die Switch 2 enthüllt: Nintendo setzt zum Start auf seine größte Stärke

Gibt es zum Start genug Spiele für die Switch 2?

Auch wenn die Switch 2 für mich in diesem Jahr ganz klar ein Pflichtkauf ist, mache ich mir dennoch Sorgen um das Spieleangebot zum Launch der nächsten Nintendo-Konsole.

Für mich persönlich reicht es völlig aus, wenn ich ein neues Mario Kart bekomme und hoffentlich einige der alten Kracher des Vorgängers dank KI-Upscaling nochmal in schickerer Grafik und höherer Bildrate zocken kann – aber ich bin mir sicher, dass das viele Leute anders sehen.

Pokémon-Legenden: Z-A erscheint erst Richtung Jahresende, bei Metroid Prime 4: Beyond wissen wir bislang auch nur, dass es noch im Laufe des Jahres kommen soll, für das nächste große The Legend of Zelda ist es noch zu früh und Gerüchte über ein neues 3D-Mario gibt es zwar schon eine Weile – aber bislang sind das halt nur Gerüchte.

Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass Nintendo mir meine Sorgen während der kommenden Direct am 2. April 2025 nehmen kann – wenn sie nicht sogar noch was davor rausfeuern.