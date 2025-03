31 Jahre später: Dieses Lieblingsspiel meiner Kindheit braucht ein Nintendo-Switch-Comeback

Mario Kart 9 ist ja schön und gut, aber die Nintendo Switch 2 würde mich mit einem ganz bestimmten Spiel noch viel glücklicher machen: Ich will einen völlig in Vergessenheit geratenen Plattformer der 90er Jahre auf Nintendos neuer Konsole sehen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nintendo Switch 2: Vergessenes GameBoy-Spiel hat Comeback verdient

Über Jahre hinweg spukte ein GameBoy-Spiel in meinem Kopf herum, dessen Name mir einfach nicht einfallen wollte. Ich wusste, dass ich es in den 1990ern stundenlang bei Grundschulfreunden gespielt und nur gute Erinnerungen daran hatte. Doch im Detail ploppte da immer nur eine pixelige Figur auf, mit der ich in einem 2D-Plattformer Schlüssel sammeln musste – der Titel blieb verschollen.

Anzeige

Erst als ich mich vor Kurzem zu etwas Recherche aufraffen konnte, wurde mir klar, welches Spiel einen nicht unwesentlichen Teil meiner Kindheit geprägt hat: Hugo, ein Abenteuer des deutschen Publishers Laguna Video Games aus dem Jahr 1994, in dem der titelgebende Troll seine geliebte Herzensdame Hugolina aus einem Schloss retten muss.

(Quelle: YouTube, La grieta de Cimmeria)

Anzeige

Was sich fairerweise vielleicht nicht mehr nach allzu großem Kino anhört, war für mich damals auf dem GameBoy eine Offenbarung – und lässt mich heute in einem Anfall wildgewordener Nostalgie auf ein Comeback auf der Nintendo Switch 2 hoffen.

Auf YouTube könnt ihr euch das GameBoy-Spiel Hugo in ganzer Pracht ansehen:

Bringt Hugo auf der Switch 2 zurück, Nintendo!

Nach etwas mehr Recherche kommt mein Wunsch allerdings mit einer wichtigen Einschränkung daher: Mir war nämlich nicht bewusst, dass Hugo nicht einfach nur ein niedlicher Puzzle-Plattformer ist, sondern als eine dänische Ikone ein verhältnismäßig gigantisches Medien-Franchise mit TV-Serien, Filmen und mehr als 60 Videospielen aufgebaut hat.

Anzeige

Wenig davon ist in der allgemeinen Gaming-Community hängen geblieben – zumindest teilweise wohl aus gutem Grund, denn Hugo hat seit 2016 auch mehrmals sein Gesicht für dubiose Online-Slot-Games hingehalten. Die Qualitätskontrolle bei den Rechteinhabern ist also mit Vorsicht zu genießen.

Aus diesem Grund würde ein neues Hugo-Spiel für die Nintendo Switch 2 vermutlich die Gefahr mit sich bringen, meine schöne Grundschulerinnerung nachhaltig in den Schmutz zu ziehen.

Stattdessen würde ich mir wünschen, dass Nintendo für die Switch 2 die Abwärtskompatibilität ordentlich und umfassend aufwertet und meinetwegen auch über das Switch-Online-Abo Zugriff auf viel mehr digitalisierte GameBoy-Spiele bietet – und damit zahlreiche Gaming-Perlen unserer Kindheit wieder verfügbar macht.

Auf diesem Wege könnte ich vielleicht noch einmal durch das Schloss ziehen, nach Hugolina suchen und mich dabei an meine Kindheit erinnern. Und im Jahr 2056 kann ich dann wohlig daran zurückdenken, wie ich auf meiner Switch 2 ein paar schöne Momente mit einem GameBoy-Klassiker hatte. Dieser 2D-Plattformer. Mit dieser Pixel-Grafik. Wie hieß der denn nochmal?

Anzeige

Apropos Nintendo Switch Online: Mit diesem Trick könnt ihr euch das Abo deutlich günstiger schnappen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.