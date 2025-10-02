32 Jahre nach Akte X: Was wurde aus Fox-Mulder-Darsteller David Duchovny nach dem Serien-Ende

Als Fox Mulder und Hank Moody wurde David Duchovny zur TV-Legende, aber was macht der Schauspieler heute?

In seiner Rolle als FBI-Agent Fox Mulder wurde Schauspieler David Duchovny Anfang der 90er-Jahre weltberühmt. Es folgten 11 Staffeln und zwei Kinofilme. Das Finale der düsteren Mystery-Serie rund um UFOs und eine Regierungsverschwörung liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. Was hat sich bei Duchovny seitdem getan?

David Duchovny hat nicht nur eine Karriere

Tatsächlich lief es für David Duchovny nach dem ersten Ende von Akte X im Jahr 2002 ziemlich gut im Film- und Seriengeschäft. Der Schauspieler hatte Rollen in den Kultfilmen Zoolander und Evolution. Der nächste große Hit war aber die Dramedy Californication. In dieser Serie spielt Duchovny einen abgehalfterten Autor, der sich mit Alkohol und viel Sex irgendwie durchs Leben schlägt. Dafür gab es 2008 sogar einen Golden Globe Award als bester Hauptdarsteller.

Zwischen 2016 und 2018 kehrte Duchovny dann für zwei weitere Staffeln Akte X als Fox Mulder zurück. Seitdem ist der Schauspieler immer mal wieder in kleinen und mittelgroßen Produktionen zu sehen, so zum Beispiel 2023 im Horrorfilm Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines. Außerdem ist Duchovny auch als Regisseur und Drehbuchautor tätig. So erschien 2023 sein Film Bucky F*cking Dent, in dem er auch eine Rolle spielt.

Nebenbei ist der Schauspieler auch immer wieder als Musiker in Erscheinung getreten, der inzwischen drei Alben veröffentlicht hat. Das neueste Album hört auf den Namen Gestureland und erschien 2021. Auf seinem aktiven Instagram-Account postet Duchovny regelmäßig über sein Schaffen als Schauspieler, Musiker und Autor.

David Duchovny und die Klatschpresse

Ganz skandalfrei war seine Karriere allerdings nicht. So ließ sich Duchovny wegen einer Sexsucht behandeln, während die Klatschpresse die Trennung von seiner damaligen Frau Téa Leoni ausschlachtete (Quelle: Huffpost).

Und auch wenn die ganz großen Zeiten offenbar vorbei sind, so können sich Fans des Schauspielers dennoch auf weitere Projekte mit ihm freuen. Laut IMDb befinden sich derzeit vier Projekte mit Duchovny in Produktion. Darunter eine Miniserie und ein Film.