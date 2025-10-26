33 Jahre später: In Batmans Rückkehr hat sie Catwoman gemimt – so sieht die Schauspielerin heute aus

Sie hat Anfang der 90er-Jahre nicht nur Batman den Kopf verdreht.

Michelle Pfeiffer ist zwar bereits seit 1978 als Schauspielerin aktiv und hat in zahlreichen Filmen mitgespielt, als besonders ikonisch gilt aber ihr Auftritt als verführerische Catwoman in Batmans Rückkehr aus dem Jahr 1992. Ihr hautenges Lack- und Lederkostüm brennt sich unweigerlich ins Gedächtnis. Wir schauen uns ihre Anfänge an und zeigen euch, wie die berühmte Schauspielerin heute aussieht – ganze 33 Jahre später.

Die Karriere von Michelle Pfeiffer im Überblick

Die Karriere von Michelle Pfeiffer begann in der Serie Fantasy Island. Zu diesem Zeitpunkt war die Blondine gerade einmal 20 Jahre alt. Erste Bekanntheit erreichte sie dann 1982 mit der umstrittenen Fortsetzung Grease 2. Der Film war zwar ein Kassenflop, brachte Pfeiffer aber für weitere Rollen ins Gespräch.

So spielte sie ein Jahr später die Frau von Gangster-Boss Tony Montana (Al Pacino) in dem Kultfilm Scarface. 1989 hagelte es dann Preise und Auszeichnungen für ihr Wirken in Gefährliche Liebschaften. Für das Drama gab es sogar eine Oscarnominierung.

1992 spielte Pfeiffer dann die Rolle, mit der sie heute noch identifiziert wird: Selina Kyle, besser bekannt als Catwoman. Der zweite Batman-Film unter der Regie von Tim Burton war ein kommerzieller Hit und machte sie als Femme fatale unsterblich. Falls ihr den Film bisher verpasst habt, dann könnt ihr die Comic-Verfilmung bei folgenden Anbietern nachholen:

Pfeiffers zweite Karriere bei Comic-Riese Marvel

Die Karriere von Michelle Pfeiffer kam nie wirklich zum Stillstand und nach ihrem ikonischen DC-Auftritt in den 90ern, spielte sie ab 2018 auch eine wichtige Nebenfigur im Marvel-Universum in Ant-Man and the Wasp. Diese Rolle nahm sie auch 2019 in Avengers: Endgame und der Fortsetzung Ant-Man and the Wasp: Quantumania wieder ein.

Und laut IMDb können sich Fans von Pfeiffer auch weiterhin auf neue Projekte mit ihr freuen. So befinden sich derzeit gleich zwei Serien und zwei Filme mit ihr in der Produktion. Parallel dazu ist sie aber auch aktiv auf Instagram, wo sie überwiegend Bilder aus ihrem Alltag mit ihren Followern teilt (hier gehts zu ihrem Instagram-Account).