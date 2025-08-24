33 Verwandlungen in Filmen, die ohne Make-Up nicht möglich gewesen wären

Wir zeigen euch einige der grandiosesten Schauspielerverwandlungen!
Jeder kennt das: Ihr schaut einen Film und irgendwie kommt euch dieser eine Charakter bekannt vor – doch ihr kommt nicht drauf! Wenn ihr dann später die Credits seht, fällt es euch wie Schuppen von den Augen, aber die Maske im Film war derart gut, dass ihr den Schauspieler ohne Tipp nicht erkannt hättet.
Wer hätte gedacht, wieviel Arbeit hinter dem Charakter Thorin Eichenschild aus Der Hobbit stecken könne? „Perücke auf und gut!“, dachte man – aber Fehlanzeige!
Michael Dorn, Star Trek: The Next Generation
Ich will lieber nicht wissen, wie lange diese Maske gedauert hat – und das für all die Staffeln von Star Trek: The Next Generation!
Stellan Skarsgård, Dune
Stellan Skarsgård ist grandios in seiner Rolle als Baron Harkonnen in Dune. Benutzt wurde unter anderem ein sogenannter „Fatsuit“, der scheinbar auch immens schwer gewesen ist.
Cloud Atlas, Tom Hanks
Hättet ihr ihn erkannt?
Breakfast on Pluto, Cillian Murphy
Eine wunderschöne Verwandlung!
Glenn Close, Albert Nobbs
In Albert Nobbs spielt Glenn Close einen Mann. Mehr als nur beeindruckend!
Mila Kunis, Der Zauberer von Oz
Grün wie der Neid wird Mila Kunis in ihrer Rolle als Hexe des Westens. Und diese Nase!
Margot Robbie, Maria Stuart
Margot Robbie ist kaum noch zu erkennen.
Ralph Fiennes, Harry Potter
Wer hat nur seine Nase geklaut?
Tilda Swinton, Grand Budapest Hotel
Wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man sie.
Christian Bale, Vice
Zwar hat Christian Bale auch für diese Rolle einiges zulegen müssen, er hat aber auch eine extreme Verwandlung erfahren. Für welche Rollen er sich sonst noch extrem verändert hat, erfahrt ihr hier.
Karen Gillan, Avengers: Endgame
Nach dieser Maske ist sie wirklich nicht mehr erkennbar.
John Rhys-Davies, Der Herr der Ringe
Nur die Wenigsten wissen, dass er auch noch allergisch auf den Kleber reagiert hat! So eine Hingabe.
Johnny Depp, Alice im Wunderland
Johnny Depp beweist in all seinen Rollen wahre Verwandlungskünste. In diesem Sinne: Vielen Dank an seine Visagisten und Kostümbildner!
Michael Keaton, Beetlejuice
Wir kennen und lieben ihn! Beetle Juice! Beetle Juice! Beetle Juice!
Josh Brolin, Deadpool 2
Nicht nur Ryan Renolds legt in Deadpool eine starke Transformation hin. Auch Josh Brolin wird zum vernarbten Bösewicht.
Jim Carrey, Der Grinch
Auch hier beweist Jim Carrey wahnsinnige Verwandlungsfähigkeiten. Bei dem Anblick habe ich fast schon wieder Lust auf Weihnachten und den Grinch!
Johnny Depp, Edward mit den Scherenhänden
Wie jung Johnny Depp damals noch aussah! Als Edward mit den Scherenhänden im Jahr 1990 in die Kinos kam, wurde jede Menge Zeit in sein Make-Up investiert. Zu Recht!
Jim Carrey, Die Maske
Auch wenn in „Die Maske“ sicherlich schon einiges an Special Effects gemacht wurde, ist das Make-Up unverkennbar gut.
Tim Curry, ES
Egal, ob neue oder alte Version – dieser Clown macht immer eine gute (gruselige) Figur.
Arnold Schwarzenegger, Terminator
Arnold Schwarzenegger als Terminator.
Ron Perlman, Hellboy
Ron Perlman? Einfach kaum wiederzuerkennen.
Bill Skarsgård, ES
Die Gesichtszüge sind sichtbar, aber der Rest ist pure Magie. Angsteinflößend.
Richard Brake, Game Of Thrones
Man kann sich nicht ausmalen, wie lang das gebraucht haben muss!
Naomi Grossman, American Horror Story
Einfach nur wow.
Jack Nicholson, Batman
Augenbrauen? Check. Fieses Grinsen? Check. Alles andere? Beeindruckendes Make-Up!
Danny DeVito, Batman Returns
So kann aus dem sympathischen Danny DeVito der furchteinflößende Pinguin werden. Und seine Rolle spielte er richtig gut.
Robin Williams, Mrs Doubtfire
Wir alle kennen diese unglaubliche Transformation. Robin Williams bleibt für immer in unseren Herzen.
Eddie Murphy, Coming To America
Diese Verwandlung ist einfach unglaublich. Sieht wie ein ganz anderer Schauspieler aus!
Chris Hemsworth, Avengers: Endgame
Als ich Avengers: Endgame das erste Mal gesehen habe, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Verdammt großes Kino.
Angelina Jolie, Maleficent
Wer glaubt, dass die Wangenknochen in Maleficent echt waren, der sollte besser zwei Mal hinsehen.
Richard Armitage, Der Hobbit
Wie viele Stunden Arbeit hinter dieser Verwandlung gesteckt haben müssen? Es war ja auch nicht nur ein Drehtag.
Charlize Theron, Monster
Charlize Therons Verwandlung in Monster ist legendär.
Ihr wollt noch mehr grandiose Verwandlungen von Schauspielern sehen? Schaut einfach hier!