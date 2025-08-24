Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. 33 Verwandlungen in Filmen, die ohne Make-Up nicht möglich gewesen wären

33 Verwandlungen in Filmen, die ohne Make-Up nicht möglich gewesen wären

Marina Hänsel
7 min Lesezeit
Quelle: IMAGO / ZUMA Press, IMAGO / Mary Evans
© IMAGO / ZUMA Press, IMAGO / Mary Evans1 / 34
Wir zeigen euch einige der grandiosesten Schauspielerverwandlungen!

Jeder kennt das: Ihr schaut einen Film und irgendwie kommt euch dieser eine Charakter bekannt vor – doch ihr kommt nicht drauf! Wenn ihr dann später die Credits seht, fällt es euch wie Schuppen von den Augen, aber die Maske im Film war derart gut, dass ihr den Schauspieler ohne Tipp nicht erkannt hättet.

Wer hätte gedacht, wieviel Arbeit hinter dem Charakter Thorin Eichenschild aus Der Hobbit stecken könne? „Perücke auf und gut!“, dachte man – aber Fehlanzeige!

Michael Dorn, Star Trek: The Next Generation

Quelle: IMAGO / Future Image, IMAGO / Ronald Grant
© IMAGO / Future Image, IMAGO / Ronald Grant2 / 34
Ich will lieber nicht wissen, wie lange diese Maske gedauert hat – und das für all die Staffeln von Star Trek: The Next Generation!

Stellan Skarsgård, Dune

Quelle: IMAGO / ZUMA Wire, IMAGO / Picturelux
© IMAGO / ZUMA Wire, IMAGO / Picturelux3 / 34
Stellan Skarsgård ist grandios in seiner Rolle als Baron Harkonnen in Dune. Benutzt wurde unter anderem ein sogenannter „Fatsuit“, der scheinbar auch immens schwer gewesen ist.

Cloud Atlas, Tom Hanks

Quelle: IMAGO / Pond5 Images, IMAGO / Mary Evans
© IMAGO / Pond5 Images, IMAGO / Mary Evans4 / 34
Hättet ihr ihn erkannt?

Breakfast on Pluto, Cillian Murphy

Quelle: IMAGO / Future Image, IMAGO / ZUMA Wire
© IMAGO / Future Image, IMAGO / ZUMA Wire5 / 34
Eine wunderschöne Verwandlung!

Glenn Close, Albert Nobbs

Quelle: IMAGO / ABACAPRESS, IMAGO / Mary Evans
© IMAGO / ABACAPRESS, IMAGO / Mary Evans6 / 34
In Albert Nobbs spielt Glenn Close einen Mann. Mehr als nur beeindruckend!

Mila Kunis, Der Zauberer von Oz

Quelle: IMAGO / PicturePerfect International, IMAGO / Cinema Publishers Collection
© IMAGO / PicturePerfect International, IMAGO / Cinema Publishers Collection7 / 34
Grün wie der Neid wird Mila Kunis in ihrer Rolle als Hexe des Westens. Und diese Nase!

Margot Robbie, Maria Stuart

Quelle: Emma McIntyre / Staff, 2019 UNIVERSAL PICTURES GERMANY
© Emma McIntyre / Staff, 2019 UNIVERSAL PICTURES GERMANY8 / 34
Margot Robbie ist kaum noch zu erkennen.

Ralph Fiennes, Harry Potter

Quelle: IMAGO / Future Image, IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / Future Image, IMAGO / Everett Collection9 / 34
Wer hat nur seine Nase geklaut?

Tilda Swinton, Grand Budapest Hotel

Quelle: IMAGO / ABACAPRESS, IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / ABACAPRESS, IMAGO / Everett Collection10 / 34
Wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man sie.

Christian Bale, Vice

Quelle: IMAGO / ABACAPRESS, IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / ABACAPRESS, IMAGO / Everett Collection11 / 34
Zwar hat Christian Bale auch für diese Rolle einiges zulegen müssen, er hat aber auch eine extreme Verwandlung erfahren. Für welche Rollen er sich sonst noch extrem verändert hat, erfahrt ihr hier.

Karen Gillan, Avengers: Endgame

Quelle: IMAGO / Future Image, IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / Future Image, IMAGO / Everett Collection12 / 34
Nach dieser Maske ist sie wirklich nicht mehr erkennbar.

John Rhys-Davies, Der Herr der Ringe

Quelle: IMAGO / Future Image, IMAGO / United Archives
© IMAGO / Future Image, IMAGO / United Archives13 / 34
Nur die Wenigsten wissen, dass er auch noch allergisch auf den Kleber reagiert hat! So eine Hingabe.

Johnny Depp, Alice im Wunderland

Quelle: IMAGO / Future Image, Disney+
© IMAGO / Future Image, Disney+14 / 34
Johnny Depp beweist in all seinen Rollen wahre Verwandlungskünste. In diesem Sinne: Vielen Dank an seine Visagisten und Kostümbildner!

Michael Keaton, Beetlejuice

Quelle: IMAGO / Everett Collection, IMAGO / Ronald Grant
© IMAGO / Everett Collection, IMAGO / Ronald Grant15 / 34
Wir kennen und lieben ihn! Beetle Juice! Beetle Juice! Beetle Juice!

Josh Brolin, Deadpool 2

Quelle: IMAGO / VISTAPRESS, IMAGO / ZUMA Wire
© IMAGO / VISTAPRESS, IMAGO / ZUMA Wire16 / 34
Nicht nur Ryan Renolds legt in Deadpool eine starke Transformation hin. Auch Josh Brolin wird zum vernarbten Bösewicht.

Jim Carrey, Der Grinch

Quelle: IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / Everett Collection17 / 34
Auch hier beweist Jim Carrey wahnsinnige Verwandlungsfähigkeiten. Bei dem Anblick habe ich fast schon wieder Lust auf Weihnachten und den Grinch!

Johnny Depp, Edward mit den Scherenhänden

Quelle: IMAGO / Cinema Publishers Collection, IMAGO / United Archives
© IMAGO / Cinema Publishers Collection, IMAGO / United Archives18 / 34
Wie jung Johnny Depp damals noch aussah! Als Edward mit den Scherenhänden im Jahr 1990 in die Kinos kam, wurde jede Menge Zeit in sein Make-Up investiert. Zu Recht!

Jim Carrey, Die Maske

19 / 34
Auch wenn in „Die Maske“ sicherlich schon einiges an Special Effects gemacht wurde, ist das Make-Up unverkennbar gut.

Tim Curry, ES

Quelle: IMAGO / Allstar
© IMAGO / Allstar20 / 34
Egal, ob neue oder alte Version – dieser Clown macht immer eine gute (gruselige) Figur.

Arnold Schwarzenegger, Terminator

Quelle: IMAGO / Viennareport, IMAGO / EntertainmentPictures
© IMAGO / Viennareport, IMAGO / EntertainmentPictures21 / 34
Arnold Schwarzenegger als Terminator.

Ron Perlman, Hellboy

Quelle: IMAGO / Cinema Publishers Collection, IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / Cinema Publishers Collection, IMAGO / Everett Collection22 / 34
Ron Perlman? Einfach kaum wiederzuerkennen.

Ryan Reynolds, Deadpool

23 / 34
Nur noch schwer zu erkennen, oder?

Bill Skarsgård, ES

24 / 34
Die Gesichtszüge sind sichtbar, aber der Rest ist pure Magie. Angsteinflößend.

Richard Brake, Game Of Thrones

25 / 34
Man kann sich nicht ausmalen, wie lang das gebraucht haben muss!

Naomi Grossman, American Horror Story

Quelle: IMAGO / Future Image, IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / Future Image, IMAGO / Everett Collection26 / 34
Einfach nur wow.

Jack Nicholson, Batman

Quelle: IMAGO / Pond5 Images, IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / Pond5 Images, IMAGO / Everett Collection27 / 34
Augenbrauen? Check. Fieses Grinsen? Check. Alles andere? Beeindruckendes Make-Up!

Danny DeVito, Batman Returns

Quelle: IMAGO / teutopress, IMAGO / United Archives
© IMAGO / teutopress, IMAGO / United Archives28 / 34
So kann aus dem sympathischen Danny DeVito der furchteinflößende Pinguin werden. Und seine Rolle spielte er richtig gut.

Robin Williams, Mrs Doubtfire

Quelle: IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / Everett Collection29 / 34
Wir alle kennen diese unglaubliche Transformation. Robin Williams bleibt für immer in unseren Herzen.

Eddie Murphy, Coming To America

30 / 34
Diese Verwandlung ist einfach unglaublich. Sieht wie ein ganz anderer Schauspieler aus!

Chris Hemsworth, Avengers: Endgame

Quelle: IMAGO / ZUMA Wire, IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / ZUMA Wire, IMAGO / Everett Collection31 / 34
Als ich Avengers: Endgame das erste Mal gesehen habe, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Verdammt großes Kino.

Angelina Jolie, Maleficent

Quelle: IMAGO / ZUMA Wire, IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / ZUMA Wire, IMAGO / Everett Collection32 / 34
Wer glaubt, dass die Wangenknochen in Maleficent echt waren, der sollte besser zwei Mal hinsehen.

Richard Armitage, Der Hobbit

Quelle: IMAGO / ZUMA Press, IMAGO / Mary Evans
© IMAGO / ZUMA Press, IMAGO / Mary Evans33 / 34
Wie viele Stunden Arbeit hinter dieser Verwandlung gesteckt haben müssen? Es war ja auch nicht nur ein Drehtag.

Charlize Theron, Monster

Quelle: IMAGO / ZUMA Wire, IMAGO / Everett Collection
© IMAGO / ZUMA Wire, IMAGO / Everett Collection34 / 34
Charlize Therons Verwandlung in Monster ist legendär.

Ihr wollt noch mehr grandiose Verwandlungen von Schauspielern sehen? Schaut einfach hier!

Lesenswert
