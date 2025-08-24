33 Verwandlungen in Filmen, die ohne Make-Up nicht möglich gewesen wären

© IMAGO / ZUMA Press, IMAGO / Mary Evans 1 / 34

Wir zeigen euch einige der grandiosesten Schauspielerverwandlungen!

Jeder kennt das: Ihr schaut einen Film und irgendwie kommt euch dieser eine Charakter bekannt vor – doch ihr kommt nicht drauf! Wenn ihr dann später die Credits seht, fällt es euch wie Schuppen von den Augen, aber die Maske im Film war derart gut, dass ihr den Schauspieler ohne Tipp nicht erkannt hättet.

Wer hätte gedacht, wieviel Arbeit hinter dem Charakter Thorin Eichenschild aus Der Hobbit stecken könne? „Perücke auf und gut!“, dachte man – aber Fehlanzeige!