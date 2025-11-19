35 Euro sparen: Wer One Piece und Lego liebt, muss bei Amazon vorbeischauen

Amazon hat ein tolles Angebot für Fans des One-Piece-Animes oder der Netflix-Serie.
Bei Amazon könnt ihr euch aktuell das Lego-Set des Piratenschiffs „Flying Lamb“ für nur 94,95 Euro sichern (auf Amazon ansehen). Normalerweise kostet das One-Piece-Set 129,99 Euro – ihr spart also 27 Prozent. Das Set enthält neben dem detailreichen Schiffsmodell auch die fünf zentralen Minifiguren der Strohhutbande: Luffy, Zorro, Nami, Lysop und Sanji.
Für wen lohnt sich der Kauf des One-Piece-Piratenschiffs?
- Für Fans der Netflix-Serie und des Animes, die sich das Piratenschiff der Strohhutbande ins Wohnzimmer stellen wollen
- Erfahrene Lego-Baumeister, können sich am Set mit 1.376 Teilen erfreuen
- Für kleine Kinder unter 10 Jahren ist das Lego-Set nicht geeignet
Das zusammengebaute Modell der Flying Lamb ist 34 cm hoch, 39 cm lang, 20 cm breit und ist damit ein echtes Ausstellungsstück. Zu den Besonderheiten gehören Sanjis Kombüse, eine Werkstatt und Kabinen unter Deck, die zum Spielen einladen.
Wie in der Serie kann sich Luffy auf die Galionsfigur setzen, unter der außerdem eine Kanone versteckt ist. AußerdemZusätzlich sind im Set Steckbriefe von vier Piraten enthalten, wobei ihr vor dem Kauf aber nicht wisst, welche ihr bekommt.
One-Piece-Fans loben tolles Design und Lego-Bauspaß
Die Flying Lamb aus Lego erreicht auf Amazon eine sehr gute Bewertung von 4,6 Sternen. 84 Prozent der Rezensionen vergeben die volle Punktzahl. Kunden freuen sich vor allem über das schöne Design und den spaßigen und einfachen Bauprozess.
Eine zufriedene Käuferin merkt an, dass es ein gelungener Nachbau des Piratenschiffes ist, egal ob ihr Fans von Anime, Manga oder der Netflix-Serie seid. Kritisiert werden dagegen der Preis und dass die Innenräume noch etwas detailreicher ausfallen könnten.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.