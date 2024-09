36 Jahre mussten Fans auf diesen Film warten und es hat sich gelohnt

Regisseur Tim Burton hat es doch noch drauf: Die Fortsetzung Beetlejuice Beetlejuice erhält tolle Kritiken – und das 36 Jahre nach dem Original. Den offiziellen Trailer zum Film könnt ihr euch oben ansehen.

Die Fachpresse liebt Beetlejuice Beetlejuice

Gut Ding will Weile haben: 36 Jahre nach dem Originalfilm erscheint mit Beetlejuice Beetlejuice die lang erwartete Fortsetzung des Kultfilms in den deutschen Kinos – offizieller Start ist der 05. September.



Und offenbar können sich Fans des Originals auf ein ähnlich tolles Erlebnis wie 1988 einstellen, denn die Reviews zum zweiten Teil sind fast durchweg positiv. Aktuell würden gut 78 Prozent aller Kritiker Beetlejuice Beetlejuice bedenkenlos weiterempfehlen (Quelle: Rotten Tomatoes).



Der Filmkritiker David Rooney kommt in seinem Review zu folgendem Ergebnis:

Das flotte Tempo, die beschwingte Energie und der stetige Strom an Lachmomenten deuten auf die Freude hin, die Burton bei der Wiederbelebung dieser Welt gefunden zu haben scheint, und für jeden, der den ersten Film geliebt hat, ist das ansteckend. (Quelle: The Hollywood Reporter

Damit ist Beetlejuice Beetlejuice, zumindest gemessen am Kritiker-Score, der bestbewertete Film von Regisseur Tim Burton seit Frankenweenie aus dem Jahr 2012. Offenbar hat der Kult-Regisseur sein Mojo wiedergefunden und das passenderweise mit der Fortsetzung seines ersten großen Kinohits.

Hat Beetlejuice 2 das Zeug zum Kassenhit?

Apropos Kinohit: Neueste Prognosen gehen davon aus, dass Beetlejuice Beetlejuice ein echter Kassenschlager wird. Übers Startwochenende wird die Fortsetzung aller Voraussicht nach mehr als 105 Millionen US-Dollar einspielen. Damit würde der zweite Teil einen der besten Kinostarts des Jahres hinlegen.

Es bleibt abzuwarten, ob das Publikum den neuen Film ebenfalls so gut annehmen wird, wie die internationale Fachpresse. Wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden.



Wer den ersten Teil übrigens noch schnell nachholen will, der kann das zum Beispiel über Amazon Prime Video tun. Leider ist der Streifen bei keinem Streaming-Anbieter im Abo enthalten. Ihr könnt euch den Kultfilm aber für 3,99 Euro in UHD-Qualität für 48 Stunden ausleihen:

