39 krasse Logikfehler in bekannten Filmen, die ihr komplett übersehen habt

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Nachdem ihr diese 39 Logikfehler gesehen habt, werdet ihr die entsprechenden Filme wahrscheinlich mit ganz anderen Augen sehen – und ab sofort noch penibler auf winzige Details achten.
Viele Hollywood-Filme verfolgen eine eher simple Handlung, schaffen es aber trotzdem immer wieder, sogenannte „Plot Holes“ zu übersehen. Auch wir haben die meisten der folgenden Fehler nicht wahrgenommen, als wir die Filme zum ersten Mal gesehen haben. Aber spätestens beim zweiten oder dritten Mal denkt man sich: „Oh mein Gott! Wie konnte mir das nicht früher auffallen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn!“
Seid gewarnt! Diese Logikfehler könnten eure guten Erinnerungen komplett in Rauch aufgehen lassen.
Die Lösung war so naheliegend
In Saw wird bereits anfangs gezeigt, dass die Säge zu stumpf ist, um damit die Kette zu durchtrennen. Stattdessen nutzt Gordon sie am Ende, um sich den Fuß abzutrennen, um somit ans Handy zu kommen, das knapp außerhalb seiner Reichweite liegt.
Wäre ja auch zu einfach gewesen, die Säge als eine Art Armverlängerung zu nutzen, um ans Handy zu kommen, ne?
Da kommen wir niemals hoch
Im ersten Film der Maze-Runner-Reihe sagen die Kinder, dass die Mauern des Labyrinths nicht für sie zu erklimmen sind, da der Efeu nicht bis ganz nach oben wächst. In mehreren Szenen kann man jedoch sehen, dass das nicht stimmt. Außerdem hätten sie mit ihren Ressourcen ganz einfach eine Leiter bauen können.
Warum haben Fred und George nichts gesagt?
In „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ entdeckt Harry Peter Pettigrews Namen auf der Karte des Rumtreibers. Aber Fred und George hätten zuvor doch auch stutzig werden müssen. Schließlich ist Peter Pettigrew doch Krätze, also Rons Ratte und somit stets an seiner Seite gewesen. Wieso haben sie ihn nie auf Peter angesprochen?
Wie soll das mit dem Poster funktionieren?
Vorsicht, Spoiler! Am Ende von Shawshank Redemption (Die Verurteilten) entkommt Andy Dufresne durch einen engen Tunnel, den er sich über Jahre hinweg in seiner Gefängniszelle gegraben hat. Anfangs bleibt es ein Rätsel, wie er verschwinden konnte. Schließlich war das Loch, durch das er entkam, mit einem Poster abgedeckt. Doch wie hat es Andy geschafft, das Poster nach seinem Fluchtversuch wieder an die Wand zu kleben?
Keine passende Blutgruppe, keine Gesichtstransplantation
In „Im Körper des Feindes“ werden die Gesichter von Troy und Archer gegenseitig transplantiert, obwohl die beiden keine passenden Blutgruppen haben.
„Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt“
Und alle Star-Wars-Fans fragen sich bis heute: „UND WIE HAT ER DAS BITTE ANGESTELLT?!“
Das ist nicht besonders schlau, Lara...
Im ersten Tomb-Raider-Film mit Angelina Jolie versucht die „Fotojournalistin“, ihren Widersachern bei der Suche nach dem Dreieck des Lichtes zuvorzukommen und es zu zerstören. Doch das magische Dreieck wurde in zwei Teile gespalten und an unterschiedlichen Orten versteckt. Wie durch ein Wunder schafft es Lara jedoch, den ersten Teil des Artefakts vor ihren Feinden zu bergen.
Doch anstatt diesen direkt zu zerstören und somit die zweite Hälfte nutzlos zu machen, lagert sie ihre Hälfte lieber in ihrem Anwesen ein.
Eistanz!
Wenn Buzz nicht glauben will, dass er in Wirklichkeit nur ein Spielzeug ist, wieso „friert“ er dann wie alle anderen Spielzeuge ein, wenn Menschen in der Nähe sind?
Der Da-Vinci-Frost
Im Film „The Da Vinci Code – Sakrileg“ finden die Protagonisten eine Kryptex, die nur mit einem Geheimcode geöffnet werden kann. Sollte man versuchen, das Gefäß mit Gewalt zu öffnen, würde Essig in die Geheimkammer laufen und das darin enthaltene Stück Papyrus auflösen.
Dass pure Essigsäure aber bereits bei rund 17 Grad Celsius gefriert und in diesem Fall für das Papier ungefährlich wäre, hat anscheinend keiner bedacht. Ein kurzer Ausflug in die nächste Kühlkammer und ein kräftiger Schlag mit einem Hammer hätten also gereicht, um den Code zu „knacken“.
Wie kann das keiner mitkriegen?
Im Film „Hangover“ haben die Protagonisten nach einer durchzechten Nacht nicht nur einen riesigen Filmriss, sondern auch ihren Freund Doug verloren. Diesen finden sie am Ende des Films auf dem Dach ihres Hotels wieder.
Doch wie kann es bitte sein, dass es der Security nicht aufgefallen ist, dass vier ihrer betrunkenen Hotelgäste sich auf das Dach verirrt haben und einer von ihnen immer noch oben ist? Da sich im unteren Bereich ein Casino befindet, können wir sicher sein, dass jeder Winkel des Hotels mit Sicherheitskameras ausgestattet ist.
Ganz oder gar nicht
Im Film „5 Zimmer Küche Sarg“ wird das Leben einer Vampir-WG parodiert. Darin gibt es auch eine Szene, in der einer der Vampire vor einem Spiegel steht. Wie wir es von klassischen Vampiren gewohnt sind, haben sie kein Spiegelbild. In der besagten Szene kann man aber auch die Kleidung des Vampirs nicht im Spiegel erkennen, während die festgehaltene Tasse jedoch sichtbar ist.
Schau‘ mir in die Augen, Kleines
Über acht Filme hinweg bekommt Harry Potter immer wieder von verschiedenen Leuten zu hören, dass er die Augen seiner Mutter hat. Als wir sie jedoch in ihren Kindertagen erstmals zu Gesicht bekommen, hat sie braune Augen. Im Film hat Harry jedoch blaue Augen.
Mann, bist du schwer!
Während des Films wird „Ant-Man“ mehrmals eingetrichtert, dass sich sein Gewicht nicht ändert, auch wenn er schrumpft. Komischerweise haben die Ameisen in dieser Szene das anscheinend nicht mitbekommen …
Sind wir schon da?
Da seine deutsche Freundin Mieke seine E-Mail-Adresse durch ein Missverständnis blockiert hat, beschließt Scotty, mit seinem Kumpel Cooper zusammen nach Berlin zu fliegen. Man hätte ihr ja auch einfach von einer neuen Mail-Adresse schreiben und versuchen können, das Missverständnis aufzuklären, oder?
Medjai versammelt euch!
In „Die Mumie kehrt zurück“ kann man sehen, dass die Anzahl der Medjai-Krieger in die Tausende geht. Warum konnten sie dann nicht einfach von Anfang an die Ausgrabung von Hamunaptra verhindern?
Filme aus der Zukunft?
In „Rocky V“ schauen sich Rockys Sohn und seine Freunde den Film „Schöne Bescherung“ an. Das ist jedoch absolut unmöglich, da Rocky V im Jahre 1985 spielt, während „Schöne Bescherung“ erst 1989 veröffentlicht wurde.
BOOM!
Könnt ihr euch noch an diese Explosion in „Django Unchained“ erinnern? Nun, Dynamit wurde erst 1865 von Alfred Nobel erfunden, der Film spielt jedoch im Jahr 1858.
Peng! Voll in die Fresse!
Im finalen Kampf von „Karate Kid“ wird der Schiedsrichter nicht müde zu betonen, dass Tritte auf den Kopf nicht gestattet sind. Und könnt ihr euch auch noch dran erinnern, wie Daniel den Kampf am Ende doch noch für sich entscheidet? Richtig! Indem er seinem Kontrahenten einen fetten Tritt ins Gesicht verpasst.
Asche zu Asche …
… Sand zu Sand? In der Szene aus „Spiderman 3“, in der Flint sich in Sand auflöst, wird alles umgewandelt, auch seine Kleidung. Aus Gründen, die keiner kennt, bleibt sein Medaillon jedoch von der Umwandlung verschont.
So hackt man also Aliens?
In „Independence Day“ schreiben die Menschen einen Virus, der letzten Endes die Alien-Invasion stoppen kann. Doch woher wussten sie, wie genau die Alien-Technologie funktioniert? Einen bestehenden Virus konnte man bestimmt nicht verwenden. Schließlich funktionieren viele Viren, die auf Windows-Rechner zugeschnitten sind, nicht einmal auf einem Mac.
Sind wir schon da?
Könnt ihr euch noch an das Finale von „Fast and Furios 6“ erinnern? Am Ende versuchen die Hauptcharaktere, ein Flugzeug vom Starten abzuhalten. Die ganze Szene zieht sich über mehrere Minuten. Das würde aber bedeuten, dass die Startbahn mehrere Meilen lang ist.
Unzerstörbare Hosen
Am Ende von „X-Men: Der letzte Widerstand“ als Wolverine versucht zu Phoenix zu kommen, zerfällt alles um ihn herum, selbst sein Körper. Nur seine Hosen scheinen unzerstörbar zu sein.
Wie kommst du hier her?
Wie hat es Anna in „I Am Legend“ bitte mit dem Auto auf die Insel von Manhattan geschafft, wenn doch alle Brücken gesprengt wurden?
Brauchst du keine Hilfe?
Wie schafft es Cypher aus „Matrix“, ganz alleine in die Matrix zu gelangen, um seinen perfiden Plan mit Agent Smith zu besprechen? Eigentlich bräuchte er dafür ja einen Operator. Nach dem fragt aber niemals jemand auf dem Schiff.
Hat hier keiner ein Telefon?
Warum kommen die Eltern von Kevin zu keiner Zeit auf die Idee, ihn einfach zu Hause anzurufen? Und wenn ihre Telefone kaputt sein sollten, wie hat Kevin dann die Pizza am Anfang bestellt?
Das tut nur weh, wenn wir es wollen
Die Aliens aus „Signs“ reagieren sehr empfindlich auf Wasser. Es verätzt sie förmlich. Trotzdem laufen sie am Anfang des Films durch ein Feld, welches komplett mit Morgentau überzogen ist, ohne sich zu verletzen.
Physik? Da scheiß‘ ich doch drauf!
Am Ende von „G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra“ wird die Unterwasserbasis des Bösewichts durch das Eis zerstört, welches nach dem Aufbrechen der Eisdecke nach unten sinkt. Dass Eis aber an der Wasseroberfläche auftreibt, scheint dem Drehbuchautor keiner gesagt zu haben.
Kurztrips mit dem DeLorean
In verschiedenen Szenen ist immer mal wieder der Kilometerstand des DeLorean in „Zurück in die Zukunft“ zu sehen und dieser variiert doch sehr stark. Also entweder spinnt die Anzeige komplett oder irgendwer hat zwischen den Cuts Ausflüge mit dem Auto unternommen.
Frühe Gesangskarriere
Als „Wonderwoman“ ein kleines belgisches Dorf befreit, ertönt Edith Piafs markante Stimme von einem Schallplattenspieler. Historisch gesehen unmöglich, da zur Zeit der Handlung, die zwischen 1917 und 1918 spielt, Edith Piaf gerade erst zarte zwei Jahre alt gewesen wäre.
Falsches Spiel
Das sogenannte Kartenzählen bei Black Jack fasziniert immer wieder und birgt reichlich Potenzial für Filme wie „21“ – nur doof gelaufen, wenn auch grundlegende Strategien übergangen werden: Um die eigenen Gewinnchancen zu erhöhen, müssten die gespielten Paar Siebenen (7s) nämlich normalerweise „gesplittet“, also aufgeteilt werden.
Niemand mag Harry?
Als sich Ron zu Harry setzen möchte, lässt er die Bemerkung fallen, dass der Rest des Zuges bereits voll sei. Kein Wunder bei vier Waggons. Wieso sitzt jedoch ausgerechnet Harry ganz allein in einem Abteil für sechs Personen? Warum wird er bereits vor Schulbeginn von anderen gemieden?
Flucht doch möglich?
Obwohl zu Beginn des Filmes darauf hingewiesen wird, dass alle Dinos mit einem elektrischen Schockgerät ausgerüstet seien, das bei Ausbruch ausgelöst wird, können besagte Urzeitechsen später ungehindert umherfliegen und -laufen. Also entweder sind die Tiere doch schmerzresistenter als angenommen oder es handelt sich um ein waschechtes Loglikloch in „Jurassic World“.
Nur auf dem Papier größer
Killer Croc wird in einer Akte mit 2,10 Meter Körpergröße sowie 163 Kilogramm Gewicht angegeben in „Suicide Squad“. Wenn der Hüne jedoch in mehreren Szenen mit den anderen Teammitgliedern zu sehen ist, wirkt er weder größer noch sieht er sonderlich massiver aus als der Rest der Gruppe.
Mister Unbekannt
Zu Beginn fragen sich alle wie „The Great Gatsby“ aussieht und ob er überhaupt existiert – dabei ist er rückblickend bereits auf Fotos auf den Frontseiten mehrerer Zeitungen zu sehen. Entweder liest keiner der Gäste die Zeitung oder sie sind sehr vergesslich.
Batman – der schlechteste Detektiv aller Zeiten?
Wenn Batman nicht gerade Bösewichte vermöbelt, zeichnet er sich eigentlich durch seine detektivischen Fähigkeiten aus. In „Batman v Superman: Dawn of Justice“ fokussiert sich Batman völlig auf Superman, sollte also eigentlich Supermans Alter Ego Clark Kent sowie seine Hintergrundgeschichte kennen. Und somit wäre der Überraschungsmoment hinfällig, als Superman Batman mit dem Namen seiner Mutter aufhält – da Batman eigentlich hätte wissen können, dass ihre Mütter den gleichen Vornamen teilen.
Gedankenlesen – nur ohne Ablenkung
In der Schlussszene von „Twilight: Biss zum Morgengrauen“ sehen wir Edward und Bella romantisch beim Abschlussball tanzen. Edwards Gabe ist es, die Gedanken der Personen um sich herum zu lesen (bis auf Bellas) – nur dass sie von der bösen Vampirlady Victoria beobachtet werden und sie eindeutig nach Bellas Leben trachtet, scheint der Gute in dem Moment auf einmal nicht mitzubekommen.
Nicht einmal der Liebe wegen
Apropos: Queenie Goldstein ist eine begabte Legilimens, kann also Gedanken lesen. Nur bei Grindelwald und seinen Anhängern scheint sie unbedarft auf deren Vision hereinzufallen. Denn gerade Queenie als Hexe in Beziehung zu einem No-Maj oder Muggle sollte nicht daran interessiert sein, dass sich Zauberer zu alleinigen Herrschern der Welt aufschwingen.
Auch wenn Grindelwald erfolgreich in Okklumentik, dem Abwehren von Gedankenlesern, sein sollte – es erklärt nicht, wieso sie nicht die besorgten Gedanken ihrer Mitstreiter wahrnimmt.
Mehr Drama als nötig
Im Weltraum mag sich vieles unserem Verständnis entziehen, diese Szene in „Gravity“ wäre so jedoch nicht möglich: Kowalski bittet Stone, ihn loszulassen, weil das Seil sie beide angeblich nicht hält. Tatsächlich hätte ein einfacher, kurzer Zug ihn zu ihr zurückgebracht, weil sie sich beide in der Umlaufbahn der Erde befinden.
Das geht nicht auf
Rein statistisch gesehen ergibt es keinen Sinn, dass alle 12 Distrikte in „The Hunger Games“ jeweils einen lebenden männlichen und weiblichen Sieger als Berater an der Seite haben. Einerseits erklärt Haymitch vor dem 75. Hungerspiel, dass die Tribute von Distrikt eins und zwei fast jedes Jahr gewinnen – mal angenommen, sie hätten nur circa die Hälfte aller Hunger Games gewonnen, das lässt rund 30 Spiele offen für andere Sieger.
Diese wiederum müssten dann abwechselnd genau unter den verbleibenden 10 Distrikten aufgeteilt sein und es müsste jeweils immer ein Mann oder eben eine Frau gewonnen haben. Außerdem wären dann alle Sieger noch am Leben, obwohl sie beispielsweise bereits vor 70 Jahren angetreten wären. Keiner hätte also an hohem Alter sterben dürfen.