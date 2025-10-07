Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  39 Produkte aus der Höhle der Löwen, die wirklich was taugen

39 Produkte aus der Höhle der Löwen, die wirklich was taugen

Monika Mackowiak
Monika Mackowiak,
8 min Lesezeit
Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer
In der 18. Staffel auch wieder mit dabei: Finanzinvestor Carsten Maschmeyer.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Am 19. August 2014 strahlte VOX die allererste Folge der Gründershow "Die Höhe der Löwen" aus. Ein absolutes Erfolgsformat, wie sich herausstellen sollte, denn mittlerweile läuft schon die 18. Staffel. In den vergangenen 17 Staffeln wurden unzählige Erfindungen vorgestellt, mal mehr mal weniger innovativ. Welche sind es wirklich wert, gekauft zu werden? Wir geben einen Überblick.

YFood Trinkmahlzeit

YFood Probierpaket
Das YFood Probierpaket enthält die fünf beliebtesten Sorten Vanille, Schoko, Beere, Mango und Kaffee. Die Trinkmahlzeiten sollen eine schnelle Alternative sein, wenn ihr unterwegs seid oder keine Zeit zum Kochen habt. Eine Flasche liefert etwa ein Viertel des Tagesbedarfs an Nährstoffen – mit 33 g Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen.

Waterdrop Microdrink

Waterdrop Starter-Set
Ist euch normales Wasser zu langweilig? Mit Waterdrop könnt ihr Leitungswasser in ein erfrischendes und aromatisches Getränk mit verschiedenen Geschmacksrichtungen verwandeln – und das ohne Farbstoffe oder Zucker.

Little Lunch

Little Lunch Kennenlernbox
Little Lunch bietet Bio-Suppen in Sorten wie Tomate, Kürbis, Karotte, India oder China – entwickelt mit Sternekoch Gerhard Frauenschuh. Sie sind lange haltbar und müssen nicht gekühlt werden. Auf Wunsch gibt’s die Suppen auch als Abo direkt ins Büro. Die 6er Probierbox enthält Klassiker, wie Tomaten-, Gulasch- und Kürbissuppe.

Koawach Koffein-Kakao

Koawach Pur Kakaopulver
Die zuckerfreie Kaffee-Alternative Koawach verbindet schokoladigen Edelkakao mit Koffein aus Guarana.

Ankerkraut

Ankerkraut: Grill Set 6 Gewürze,
Die qualitativ hochwertigen Gewürzmischungen von Ankerkraut stammen von dem Ehepaar Anne und Stefan Lemcke. Die Gewürze bestehen aus reinen Naturprodukten ohne Geschmacksverstärker und Aromastoffe. Bei Amazon gibt es Sets für leidenschaftliche BBQ-Liebhaber.

Rokitta's Rost-Magnet

Rokitta's Rostschreck
Der Magnet sorgt für sauberes und rostfreies Geschirr in der Spülmaschine. Ein Stück reicht für 600 Spülgänge. Wie das Ganze funktioniert: Den Rostschutz einfach in den Besteckkorb einlegen, da stört er auch nicht und schon verhindert man bei jedem Spülgang effektiv Rostflecken auf Bestecken, Töpfen und Pfannen.

Abfluss Fee Waschbecken-Duft

Abfluss Fee
Abfluss Fee ist ein Waschbecken-Stöpsel mit einem integrierten Reinigungsstein und Dufteffekt. Bei Wasserkontakt reagiert der Reiniger und verhindert, dass sich Schmutz oder Haare im Rohr ablagern. Man kann zwischen verschiedenen Düften wählen.

Blessand Zahnfleischgel

Blessand Zahnfleischgel
Blessand ist ein Gel zur Pflege von empfindlichem Zahnfleisch – mit Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure, Propolis und Pflanzenextrakten. Es lässt sich leicht anwenden, wirkt über Nacht und kann auch mit Zahnschienen oder Prothesen genutzt werden. Ziel ist es, die Mundgesundheit sanft zu unterstützen.

Happybrush Schallzahnbürste

Happybrush Eco Vibe 3
Findet ihr Handzahnbürsten nicht auch oldschool? Die Eco Vibe 3 ist eine klimaneutrale Schallzahnbürste mit 3 Reinigungsmodi: Standard, Sensitiv und Polieren. Der „Power Akku“ hält bis zu 6 Wochen.

Mundpflege von ELIXR

ELIXR: Mundziehöl mit Orange & Rosmarin
Wenn euch Mundhygiene besonders wichtig ist, solltet ihr mal Ölziehen probieren, um den Mundraum zu reinigen. Die pflanzlichen und ätherischen Öle von ELIXR sollen Karies und Krebs vorbeugen, indem die Bakterien getötet werden. Mittlerweile haben sich die Produkte von ELIXR auch in Hotels und Spas etabliert.

Capsello Zahnbürstenbox

Capsello Zahnbürstenbox
Capsello ist eine Zahnbürstenbox für unterwegs und zu Hause, die mehrere Funktionen in einem vereint. Sie dient als Reiseetui, Halterung, Becher und bietet sogar eine Möglichkeit zur Desinfektion. Dank Belüftungsschlitzen trocknet die Bürste schneller, und durch das robuste, spülmaschinenfeste Design bleibt die Box lange nutzbar.

Smartsleep Nährstoff-Mix

Smartsleep 18er-Set
Unzählige Menschen leiden unter Schlafstörungen. Smartsleep will hier Abhilfe schaffen mit einem speziell entwickelten Nährstoffkomplex für die Nacht, der ausgewählte Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren kombiniert.

Mellow Noir Vegane Naturkosmetik

Mellow Noir Gesichtspflege
Wenn ihr Kosmetikprodukte satthabt, die mit unnatürlichen Zusatzstoffen vollgepumpt sind, könnt ihr die Naturkosmetik-Serie von Mellow Noir ausprobieren. Sie enthält aktives Kaffeeöl, aus 100 Prozent verbrauchtem Kaffee, welches die Kollagenproduktion anregt, Falten mildern kann und die Hautregeneration unterstützt. Alle Produkte aus der Serie sind frei von umstrittenen Zusatzstoffen. Ihr tut also eurer Haut und der Umwelt etwas Gutes.

Duschbrocken feste Dusche

Duschbrocken - 3er Set
Der Duschbrocken ist festes Duschgel und Shampoo in einem – gedacht für unterwegs, damit nichts ausläuft. Es gibt drei Sorten auf Basis von Kokos-, Mandel- oder Avocadoöl, die stark schäumen und sauber machen. Plastikverpackung braucht ihr dafür nicht.

Fyta Beam smarter Pflanzensensor

Fyta Beam 3 Stück + WiFi Hub
Fyta misst per Sensoren Bodenfeuchtigkeit, Licht, Nährstoffe und Temperatur eurer Pflanzen und gibt in einer App passende Pflegehinweise. So erkennt ihr frühzeitig Krankheiten oder Schädlinge – drinnen wie draußen. Die Sensoren passen zu verschiedenen Töpfen und können auch mehrere Pflanzen gleichzeitig überwachen.

Sunnybag Solar-Rucksack

SunnyBag Solarrucksack Explorer+ 15l
Für Outdoor-Fans könnte der Rucksack des österreichischen Unternehmens Sunnybag ein echter Gamechanger sein. Dank des abnehmbaren Solarpaneels mit 6 Watt Leistung könnt ihr euer Smartphone oder ein anderes Gerät unterwegs mit Solarenergie laden. Der Hersteller verspricht dabei einen vollen Akku in ca. 3-4 Stunden. Zudem ist der 15-Liter-Rucksack funktional ausgestattet mit gepolstertem Fach für Laptops bis 15,6 Zoll sowie diversen Taschen und Reißverschlussfächern.

Sunnybag Powerbank+

Sunnybag Powerbank 10.000 mAh
Passend zum Rucksack bietet Sunnybag auch eine Powerbank mit 10.000 mAh an. Sie zeichnet sich durch ihre kompakten Maße, eine LED-Ladestandsanzeige sowie der Möglichkeit, die mit dem Rucksack gesammelte Solarenergie zu speichern aus. Alternativ kann auch über die Steckdose oder den PC geladen werden.

Natune Akku Life Guard

Akku Life Guard
Der Akku Life Guard von Natune ist ein Steckdosenadapter, der Akkus schonend lädt und Strom spart. Drei Modi steuern den Ladevorgang – von Teilladung bis Vollladung – und trennen nach Abschluss automatisch vom Netz. So wird die Lebensdauer von Akkus verlängert und unnötiger Energieverbrauch vermieden.

Stickflip: Werfen, fangen, hochleveln

Stickflip
Stickflip ist ein Spielstab, der bei jeder 360-Grad-Drehung Punkte zählt und mit Licht- sowie Tonsignalen reagiert. Er bietet verschiedene Spielmodi für Einzel- und Teamchallenges und macht drinnen wie draußen Spaß. Geeignet für Kinder ab acht Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

Cbionic flexibles Klemmbaustein-System

Cbionic flexibles Klemmbaustein-System
Cbionic bietet Flexbaustein-Sets, mit denen Kinder Tiere mit organischen Bewegungen nachbauen können. Herzstück ist der biegsame FlexBrick, aus dem sich mindestens zwei Modelle pro Set bauen lassen – inklusive spannender Fakten zu den Tieren.

KitchBo Backunterlage

KitchBo Starter-Set
KitchBo ist eine Backunterlage aus Silikon, die aus einer einzigartigen Pyramidenstruktur besteht. Durch die Noppen liegen die Lebensmittel nur punktuell auf der Dauerbackfolie, wodurch die Hitze besser zirkulieren kann als auf herkömmlichem Backpapier. Mit dieser Unterlage für den Backofen werden eure Gerichte also schön kross, wie auf einem Grill oder in einer Heißluftfritteuse. Aber nicht nur das: Sie dient auch als Abtropfunterlage, Topf-Untersetzer oder Ablage für Besteck und vieles mehr.

Laufmaus Handgriffe

Laufmaus
Mit der Laufmaus wird der ganze Körper beim Laufen aufgerichtet, sodass man gesünder und entspannter laufen kann. Ihr könnt zwischen 6 verschiedenen Farben wählen.

Tonis Schimmelschock

Tonis Schimmelschock 5.1
Tonis Schimmelschock ist eine Sprühfarbe, die Schimmel ohne Vorbehandlung entfernt und dessen Rückkehr verhindert. Sie funktioniert auf vielen Oberflächen wie Wänden, Decken oder Tapeten. Nach dem Trocknen sind die Räume schnell wieder nutzbar.

Klettpack Tragegurt

Klettpack Tragegurt
Dieser clevere Tragegurt schont euren Rücken, wenn ihr schwere Sachen tragen müsst. Bis zu 10 Kilo können mit dem Tragegurt mühelos befördert werden. Mit dem beiliegenden Gurtband könnt ihr beispielsweise gestapelte Pakete zur Post bringen, Urlaubsausrüstung zum Strand transportieren oder sonstige schwere Sachen tragen.

Lemonist Obst- und Gemüsereiniger

Lemonist Obst- und Gemüsereiniger
Ein Pestizid-Reduzierer, der Obst und Gemüse reinigt: Im ersten Schritt wird das Obst und Gemüse in lauwarmes Wasser gegeben. Pro 1 Liter gibt man dann einen Teelöffel Lemonist dazu. Das ganze lässt man dann 15 Minuten einwirken. Zum Schluss spült man die Lebensmittel mit klarem Wasser ab – fertig!

DeWok Kochsystem ohne Strom

DeWok Kochsystem für 2 Personen
Raclette war gestern! Dieses vielseitige Kochsystem ermöglicht euch kulinarische Kreationen zuzubereiten. Egal ob drinnen oder draußen, DeWok kann überall verwendet werden, ohne Strom oder Gas. Das Kochsystem gibt in 2 Varianten: Mit einem Brenner für 2 Personen sowie mit 2 Brennern für bis zu 4 Personen.

Shavent Rasierer

Shavent Schwingkopf-Rasierer
Dieser Rasierer ist anders als herkömmliche Rasierer, denn er ist langlebig und plastikfrei. Der 3-Klingen-Schwingkopf ermöglicht eine clevere und nachhaltige Nassrasur. Zudem funktioniert er mit gewöhnlichen, günstigen Standard-Klingen, sodass ihr auf keine teuren Markenklingen angewiesen seid.

3Bears Porridge

3Bears: Porridge Probier-Set I 6x50g
Die Idee der 3 Gründer war es, das Nationalfrühstück der Briten auf jeden Esstisch zu bringen. Seit "Die Höhle der Löwen" gibt es die 3Bears Porridge-Mischungen in vielen Supermärkten. Der Vorteil an dem Frühstück ist, dass der Porridge schon fertig ist und nur noch mit Flüssigkeit erhitzt werden muss – alles ohne Zuckerzusatz. Bei Amazon gibt es einzelne Packungen oder Probier-Sets mit verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Ruwi 8in1 Multiharke

Ruwi 8in1 Multiharke
Die Ruwi Multiharke aus Edelstahl vereint vier Gartengeräte in einem – zum Hacken, Harken, Jäten und mehr. Durch den langen Stiel arbeitet ihr rückenschonend und spart Kraft. Neu im Sortiment ist seit 2025 auch ein Akku-Rasentrimmer mit Auffang-Schutz.

Taste Hero Flaschenaufsatz

Taste Hero (3er Set)
Damit bekommt ihr Bier aus der Flasche, das wie frisch gezapft schmeckt. Der Taste Hero Flaschenaufsatz passt auf jede handelsübliche Bierflasche – egal ob Glas oder PET. Man kann ihn aber auch für andere kohlensäurehaltige Getränke verwenden.

Bitterliebe Bittertropfen

Bitterliebe Bittertropfen 50 ml
Bitterliebe setzt auf Bitterstoffe als Nahrungsergänzung, erhältlich als Tropfen, Pulver oder Tee. Damit könnt ihr Speisen, Getränke oder Snacks verfeinern und die selten gewordene bittere Geschmacksnote in eure Ernährung zurückholen.

Topfi Topfdeckelhalter

Topfi Topfdeckelhalter
Topfi ist ein Halter für Topfdeckel, der direkt am Topfrand befestigt wird. Er spart Platz, lässt Dampf entweichen und sorgt dafür, dass Kondenswasser zurück in den Topf tropft, statt auf die Arbeitsfläche.

Pick'em Zahnstocher mit Geschmack

Pick'em 6-Pack
Pick’em sind aromatisierte Zahnstocher in sechs Geschmacksrichtungen – von fruchtig bis minzig. Sie sind handlich, passen in jede Tasche und bringen Abwechslung in den Alltag, egal ob unterwegs oder bei besonderen Anlässen.

Gomago Marderschutz

Gomago Marderschutz
Gomago ist ein natürliches Mittel zur Marderabwehr, das auf einem nachgebildeten Pheromon basiert. Der Duftstoff wird im Motorraum oder auf dem Dachboden platziert und alle sechs Monate erneuert, um die Tiere fernzuhalten.

Steiner´s High Protein Saatenbrötchen

Steiner´s High Protein Saatenbrötchen
Steiner’s von Matthias und Inge Steiner bietet Low-Carb-Produkte wie Brot, Nudeln oder Kuchen. Ziel ist es, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heißhunger zu vermeiden – für eine langanhaltende Sättigung ohne Kohlenhydratverzicht.

Brilamo Weinglaspolierer

Brilamo Weinglaspolierer
Der Brilamo Glas-Polierstab reinigt und poliert Weingläser von innen – ideal auch für bauchige Modelle. Das weiche Mikrofasertuch entfernt Wasserflecken und Fingerabdrücke selbst in schwer erreichbaren Rundungen.

Kruut Kräuterauszug

Kruut Kräuterauszug
Kruut stellt Oxymel-Mischungen aus heimischen Wildkräutern wie Giersch oder Brennnessel in Handarbeit her. Das Getränk lässt sich mit Wasser mischen und basiert auf einer jahrtausendealten Rezeptur, um altes Pflanzenwissen in den Alltag zu bringen.

VapoWesp Räucherbox

VapoWesp Räucherbox
VapoWesp ist eine Räucherbox, die Wespen mit Rauch vertreibt. Dafür wird Kaffeepulver mit Kräuter-, Frucht- oder Blütenpulver verglimmt – für Menschen angenehm im Geruch, für Wespen abschreckend.

Puregreen Dusch-Wassersparer

Puregreen Dusch-Wassersparer
Der Puregreen-Duschadapter (ehemals Bluegreen) verringert den Wasserdurchlauf um 50 Prozent, ohne den Druck zu mindern. Luft wird beigemischt, sodass ein weicher, aber kräftiger Wasserstrahl entsteht – und Wasser wie Kosten gespart werden.

