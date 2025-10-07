4,8 Sterne bei Amazon: Dieses Brettspiel muss jeder haben – und 33 % Rabatt gibt’s auch

Eines der besten Brettspiele gibt es auf Amazon gerade mit 33 Prozent Rabatt. Es handelt sich um einen echten Hit für Freundes- und Familientreffen – 2019 wurde es sogar zum Kennerspiel des Jahres ausgerufen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Flügelschlag ist ein ganz besonderes Brettspiel

Nachdem wir euch schon die tollen Spiele Dixit und Pictures vorgestellt haben, kommt nun ein weiterer Hit für Brett- und Kartenspiel-Fans: Flügelschlag ist unter Spielebegeisterten ein großer Name, immerhin handelt es sich nicht nur um das Kennerspiel 2019 – es gibt auch zahlreiche Erweiterungen, mit denen ihr euer Spielerlebnis aufstocken könnt.

Feuerland Spiele 63558, FLÜGELSCHLAG Brettspiel, Kennerspiel des Jahres 2019, 1 bis 5 Spieler Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 05:40 Uhr

Aber worum geht es überhaupt? Grob gesagt, müsst ihr verschiedene Vogelarten in den richtigen Habitaten züchten, um Punkte zu sammeln. Das Spiel wird als äußerst unterhaltsam, informativ und perfekt für Groß und Klein beschrieben. Auf Amazon kann das Spiel eine fantastische Wertung von 4,8 einheimsen – ihr macht beim Kauf also sicher keinen Fehler. Momentan bekommt ihr das Spiel noch vor Weihnachten geliefert.

Anzeige

Vögel züchten, Eier sammeln und Wechselwirkungen in Habitaten beobachten

Ihr müsst natürlich keine großen Vogel-Fans sein, um Flügelschlag zu genießen – mögt ihr aber Vögel, ist das Spiel nochmal umso besser. Im Grundspiel werdet ihr zahlreiche nordamerikanische Vögel und ihre Lebensräume kennenlernen. In den Erweiterungen gibt es dann immer wieder andere Vögel aus anderen Ländern – es gibt sogar eine Drachen-Version:

Feuerland Spiele 31032 Schwingenschlag - Aus der Spielewelt von Flügelschlag Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 07:34 Uhr

So funktioniert Flügelschlag: Ihr spielt gegeneinander und müsst als Erste genug Siegpunkte sammeln, um zu gewinnen. Zu Beginn besitzen alle Wald-, Sumpf- und Wasser-Habitate, in denen ihr versuchen müsst, verschiedene Vögel anzulocken. Jene Vögel haben besondere Eigenschaften, die ihr nutzen könnt – und sie legen auch Eier, mit denen ihr weitere Vögel anlockt. Auch müsst ihr für Futter sorgen. Im Grundspiel von Flügelschlag sind 170 liebevoll gezeichnete Vogelkarten inklusive, sodass ihr immer wieder andere Vögel und Vogelkombinationen erleben werdet.

Anzeige

Flügelschlag ist für 1-5 Spieler geeignet – also ja, ihr könnt es auch ganz allein spielen! Auf Amazon kostet das Spiel gerade 33 Prozent weniger, und damit nur noch 39,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Für Spatzen und Raubvögel Die Brettspielszene erlebt seit einigen Jahren einen regelrechten Boom und einige Spiele wie etwa Gloomhaven strotzen vor Komplexität, die Fans von Monolopy und Mensch ärgere dich nicht nur erahnen können. Flügelschlag ist ideal für beide Gruppen, da es sowohl Neulingen ohne viel Brettspielerfahrung den Einstieg ermöglicht und trotzdem genügend Komplexität für Veteranen bietet. Wer sich erstmals an ein etwas tiefer gehendes Brettspiel heranwagen will, macht mit Flügelschlag nichts falsch. Alexander Gehlsdorf

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.