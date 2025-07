40 Jahre später: So sehen die Kinder aus dem Kultfilm Die Goonies heute aus

So sieht Schauspieler Key Huy Quan heute aus.© Warner Bros. / Getty Images / Robyn Beck 3 / 5

Ke Huy Quan spielte den jungen Richard „Data“ Wang. Nach dem Erfolg von Die Goonies gelang es Quan aber nicht so richtig Fuß zu fassen in der Filmbranche, weshalb er zwischen 2002 und 2021 ganz mit der Schauspielerei aufhörte.

Erst der überraschende Erfolg von Everything Everywhere All at Once brachte Quan wieder ins Spiel und seitdem ist er in vielen großen Hollywood-Produktionen vertreten, darunter Kung Fu Panda 4 oder der Marvel-Serie Loki. In Zukunft wird Quan auch als Stimme im kommenden Disney-Film Zoomania 2 zu hören sein. Auch Quan teilt über Instagram regelmäßig sein Leben mit den Fans.