41 Jahre später: Was wurde aus Cosby-Show-Star Malcolm-Jamal Warner?

Durch die Bill Cosby Show wurde er weltberühmt – sein Leben nahm allerdings ein tragisches Ende.

Die Bill Cosby Show war in den 80er- und 90er-Jahren eine der bekanntesten Sitcoms der Welt und hat es im Laufe der Zeit auf über 200 Folgen gebracht. Im Fokus der Serie: die afroamerikanische Familie Huxtable, die aus sieben Mitgliedern besteht. Darunter auch Malcolm-Jamal Warner, der Theo Huxtable spielt, den ältesten Sohn der Familie. Sein Leben nahm nach der Serie allerdings ein tragisches Ende.

Warners Karriere nach der Bill Cosby Show

Die Karriere von Malcolm-Jamal Warner erreichte nach der Cosby-Show nie wieder solche Höhen. Trotzdem konnte er sich als Schauspieler in Hollywood etablieren und war in vielen bekannten Produktionen zu sehen, darunter Ein Hauch von Himmel, Dexter, Sons of Anarchy, American Horror Story oder auch Suits. Allerding waren das immer nur kleinere Episoden-Rollen (Quelle: IMDb).

Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler war Warner aber auch als Regisseur tätig. Eine Position, die er auch schon bei fünf Folgen der Cosby-Show ausgeübt hatte. So inszenierte er zum Beispiel zwischen 1997 und 2000 15 Folgen der Serie Malcom & Eddie, eine Sitcom, bei der er auch die Hauptrolle spielte.

Wesentlich erfolgreicher war indessen sein Engagement als Musiker. Er veröffentlichte 2003 eine EP aus dem Bereich Jazzfunk und erhielt 2015 sogar einen Grammy für eine Coverversion von Stevie Wonders Hit Jesus Children of America.

Warner verstirbt bei einem Schwimmunfall

Am 20. Juli 2025 verstarb Malcolm-Jamal Warner im Alter von 54 Jahren bei einem Schwimmunfall. Laut den Behörden in Costa Rica geriet Warner in eine starke Strömung und ertrank (Quelle: t-online).

Sein einstiger Serien-Vater Bill Cosby reagierte auf die Meldung mit Bestürzung. Warners Tod erinnere ihn an den Verlust seines leiblichen Sohns, der 1997 bei einem Raubüberfall ums Leben kam. Cosby und Warner pflegten nach dem Ende der Serie und trotz der Kontroversen um Cosby weiterhin Kontakt.