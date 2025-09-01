42 Produkte aus der Höhle der Löwen, die wirklich was taugen

Am 19. August 2014 strahlte VOX die allererste Folge der Gründershow "Die Höhe der Löwen" aus. Ein absolutes Erfolgsformat, wie sich herausstellen sollte, denn mittlerweile läuft schon die 18. Staffel. In den vergangenen 17 Staffeln wurden unzählige Erfindungen vorgestellt, mal mehr mal weniger innovativ. Welche sind es wirklich wert, gekauft zu werden? Wir geben einen Überblick.
YFood Trinkmahlzeit
Das YFood Probierpaket enthält die fünf beliebtesten Sorten Vanille, Schoko, Beere, Mango und Kaffee. Die Trinkmahlzeiten sollen eine schnelle Alternative sein, wenn ihr unterwegs seid oder keine Zeit zum Kochen habt. Eine Flasche liefert etwa ein Viertel des Tagesbedarfs an Nährstoffen – mit 33 g Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen.
Waterdrop Microdrink
Ist euch normales Wasser zu langweilig? Mit Waterdrop könnt ihr Leitungswasser in ein erfrischendes und aromatisches Getränk mit verschiedenen Geschmacksrichtungen verwandeln – und das ohne Farbstoffe oder Zucker.
Little Lunch
Little Lunch bietet Bio-Suppen in Sorten wie Tomate, Kürbis, Karotte, India oder China – entwickelt mit Sternekoch Gerhard Frauenschuh. Sie sind lange haltbar und müssen nicht gekühlt werden. Auf Wunsch gibt’s die Suppen auch als Abo direkt ins Büro. Die 6er Probierbox enthält Klassiker, wie Tomaten-, Gulasch- und Kürbissuppe.
Koawach Koffein-Kakao
Die zuckerfreie Kaffee-Alternative Koawach verbindet schokoladigen Edelkakao mit Koffein aus Guarana.
Ankerkraut
Die qualitativ hochwertigen Gewürzmischungen von Ankerkraut stammen von dem Ehepaar Anne und Stefan Lemcke. Die Gewürze bestehen aus reinen Naturprodukten ohne Geschmacksverstärker und Aromastoffe. Bei Amazon gibt es Sets für leidenschaftliche BBQ-Liebhaber.
Rokitta's Rost-Magnet
Der Magnet sorgt für sauberes und rostfreies Geschirr in der Spülmaschine. Ein Stück reicht für 600 Spülgänge. Wie das Ganze funktioniert: Den Rostschutz einfach in den Besteckkorb einlegen, da stört er auch nicht und schon verhindert man bei jedem Spülgang effektiv Rostflecken auf Bestecken, Töpfen und Pfannen.
Abfluss Fee Waschbecken-Duft
Abfluss Fee ist ein Waschbecken-Stöpsel mit einem integrierten Reinigungsstein und Dufteffekt. Bei Wasserkontakt reagiert der Reiniger und verhindert, dass sich Schmutz oder Haare im Rohr ablagern. Man kann zwischen verschiedenen Düften wählen.
Blessand Zahnfleischgel
Blessand ist ein Gel zur Pflege von empfindlichem Zahnfleisch – mit Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure, Propolis und Pflanzenextrakten. Es lässt sich leicht anwenden, wirkt über Nacht und kann auch mit Zahnschienen oder Prothesen genutzt werden. Ziel ist es, die Mundgesundheit sanft zu unterstützen.
Happybrush Schallzahnbürste
Findet ihr Handzahnbürsten nicht auch oldschool? Die Eco Vibe 3 ist eine klimaneutrale Schallzahnbürste mit 3 Reinigungsmodi: Standard, Sensitiv und Polieren. Der „Power Akku“ hält bis zu 6 Wochen.
Mundpflege von ELIXR
Wenn euch Mundhygiene besonders wichtig ist, solltet ihr mal Ölziehen probieren, um den Mundraum zu reinigen. Die pflanzlichen und ätherischen Öle von ELIXR sollen Karies und Krebs vorbeugen, indem die Bakterien getötet werden. Mittlerweile haben sich die Produkte von ELIXR auch in Hotels und Spas etabliert.
Capsello Zahnbürstenbox
Capsello ist eine Zahnbürstenbox für unterwegs und zu Hause, die mehrere Funktionen in einem vereint. Sie dient als Reiseetui, Halterung, Becher und bietet sogar eine Möglichkeit zur Desinfektion. Dank Belüftungsschlitzen trocknet die Bürste schneller, und durch das robuste, spülmaschinenfeste Design bleibt die Box lange nutzbar.
Smartsleep Nährstoff-Mix
Unzählige Menschen leiden unter Schlafstörungen. Smartsleep will hier Abhilfe schaffen mit einem speziell entwickelten Nährstoffkomplex für die Nacht, der ausgewählte Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren kombiniert.
Mellow Noir Vegane Naturkosmetik
Wenn ihr Kosmetikprodukte satthabt, die mit unnatürlichen Zusatzstoffen vollgepumpt sind, könnt ihr die Naturkosmetik-Serie von Mellow Noir ausprobieren. Sie enthält aktives Kaffeeöl, aus 100 Prozent verbrauchtem Kaffee, welches die Kollagenproduktion anregt, Falten mildern kann und die Hautregeneration unterstützt. Alle Produkte aus der Serie sind frei von umstrittenen Zusatzstoffen. Ihr tut also eurer Haut und der Umwelt etwas Gutes.
Duschbrocken feste Dusche
Der Duschbrocken ist festes Duschgel und Shampoo in einem – gedacht für unterwegs, damit nichts ausläuft. Es gibt drei Sorten auf Basis von Kokos-, Mandel- oder Avocadoöl, die stark schäumen und sauber machen. Plastikverpackung braucht ihr dafür nicht.
Fyta Beam smarter Pflanzensensor
Fyta misst per Sensoren Bodenfeuchtigkeit, Licht, Nährstoffe und Temperatur eurer Pflanzen und gibt in einer App passende Pflegehinweise. So erkennt ihr frühzeitig Krankheiten oder Schädlinge – drinnen wie draußen. Die Sensoren passen zu verschiedenen Töpfen und können auch mehrere Pflanzen gleichzeitig überwachen.
Sunnybag Solar-Rucksack
Für Outdoor-Fans könnte der Rucksack des österreichischen Unternehmens Sunnybag ein echter Gamechanger sein. Dank des abnehmbaren Solarpaneels mit 6 Watt Leistung könnt ihr euer Smartphone oder ein anderes Gerät unterwegs mit Solarenergie laden. Der Hersteller verspricht dabei einen vollen Akku in ca. 3-4 Stunden. Zudem ist der 15-Liter-Rucksack funktional ausgestattet mit gepolstertem Fach für Laptops bis 15,6 Zoll sowie diversen Taschen und Reißverschlussfächern.
Sunnybag Powerbank+
Passend zum Rucksack bietet Sunnybag auch eine Powerbank mit 10.000 mAh an. Sie zeichnet sich durch ihre kompakten Maße, eine LED-Ladestandsanzeige sowie der Möglichkeit, die mit dem Rucksack gesammelte Solarenergie zu speichern aus. Alternativ kann auch über die Steckdose oder den PC geladen werden.
Natune Akku Life Guard
Der Akku Life Guard von Natune ist ein Steckdosenadapter, der Akkus schonend lädt und Strom spart. Drei Modi steuern den Ladevorgang – von Teilladung bis Vollladung – und trennen nach Abschluss automatisch vom Netz. So wird die Lebensdauer von Akkus verlängert und unnötiger Energieverbrauch vermieden.
Stickflip: Werfen, fangen, hochleveln
Stickflip ist ein Spielstab, der bei jeder 360-Grad-Drehung Punkte zählt und mit Licht- sowie Tonsignalen reagiert. Er bietet verschiedene Spielmodi für Einzel- und Teamchallenges und macht drinnen wie draußen Spaß. Geeignet für Kinder ab acht Jahren, Jugendliche und Erwachsene.
Cbionic flexibles Klemmbaustein-System
Cbionic bietet Flexbaustein-Sets, mit denen Kinder Tiere mit organischen Bewegungen nachbauen können. Herzstück ist der biegsame FlexBrick, aus dem sich mindestens zwei Modelle pro Set bauen lassen – inklusive spannender Fakten zu den Tieren.
KitchBo Backunterlage
KitchBo ist eine Backunterlage aus Silikon, die aus einer einzigartigen Pyramidenstruktur besteht. Durch die Noppen liegen die Lebensmittel nur punktuell auf der Dauerbackfolie, wodurch die Hitze besser zirkulieren kann als auf herkömmlichem Backpapier. Mit dieser Unterlage für den Backofen werden eure Gerichte also schön kross, wie auf einem Grill oder in einer Heißluftfritteuse. Aber nicht nur das: Sie dient auch als Abtropfunterlage, Topf-Untersetzer oder Ablage für Besteck und vieles mehr.
Laufmaus Handgriffe
Mit der Laufmaus wird der ganze Körper beim Laufen aufgerichtet, sodass man gesünder und entspannter laufen kann. Ihr könnt zwischen 6 verschiedenen Farben wählen.
Tonis Schimmelschock
Tonis Schimmelschock ist eine Sprühfarbe, die Schimmel ohne Vorbehandlung entfernt und dessen Rückkehr verhindert. Sie funktioniert auf vielen Oberflächen wie Wänden, Decken oder Tapeten. Nach dem Trocknen sind die Räume schnell wieder nutzbar.
Klettpack Tragegurt
Dieser clevere Tragegurt schont euren Rücken, wenn ihr schwere Sachen tragen müsst. Bis zu 10 Kilo können mit dem Tragegurt mühelos befördert werden. Mit dem beiliegenden Gurtband könnt ihr beispielsweise gestapelte Pakete zur Post bringen, Urlaubsausrüstung zum Strand transportieren oder sonstige schwere Sachen tragen.
Lemonist Obst- und Gemüsereiniger
Ein Pestizid-Reduzierer, der Obst und Gemüse reinigt: Im ersten Schritt wird das Obst und Gemüse in lauwarmes Wasser gegeben. Pro 1 Liter gibt man dann einen Teelöffel Lemonist dazu. Das ganze lässt man dann 15 Minuten einwirken. Zum Schluss spült man die Lebensmittel mit klarem Wasser ab – fertig!
DeWok Kochsystem ohne Strom
Raclette war gestern! Dieses vielseitige Kochsystem ermöglicht euch kulinarische Kreationen zuzubereiten. Egal ob drinnen oder draußen, DeWok kann überall verwendet werden, ohne Strom oder Gas. Das Kochsystem gibt in 2 Varianten: Mit einem Brenner für 2 Personen sowie mit 2 Brennern für bis zu 4 Personen.
Shavent Rasierer
Dieser Rasierer ist anders als herkömmliche Rasierer, denn er ist langlebig und plastikfrei. Der 3-Klingen-Schwingkopf ermöglicht eine clevere und nachhaltige Nassrasur. Zudem funktioniert er mit gewöhnlichen, günstigen Standard-Klingen, sodass ihr auf keine teuren Markenklingen angewiesen seid.
3Bears Porridge
Die Idee der 3 Gründer war es, das Nationalfrühstück der Briten auf jeden Esstisch zu bringen. Seit "Die Höhle der Löwen" gibt es die 3Bears Porridge-Mischungen in vielen Supermärkten. Der Vorteil an dem Frühstück ist, dass der Porridge schon fertig ist und nur noch mit Flüssigkeit erhitzt werden muss – alles ohne Zuckerzusatz. Bei Amazon gibt es einzelne Packungen oder Probier-Sets mit verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Ruwi 8in1 Multiharke
Die Ruwi Multiharke aus Edelstahl vereint vier Gartengeräte in einem – zum Hacken, Harken, Jäten und mehr. Durch den langen Stiel arbeitet ihr rückenschonend und spart Kraft. Neu im Sortiment ist seit 2025 auch ein Akku-Rasentrimmer mit Auffang-Schutz.
Pferdeschwanz mit Pony Puffin
Kleines Haartool mit großer Wirkung: Pony Puffin ist ein innovatives Styling-Tool aus Silikon, das euch einen voluminösen Pferdeschwanz zaubert. Eure Haare werden dadurch nach oben gehoben und das Haartool verleiht jedem Zopf unglaubliches Volumen im Handumdrehen. Ihr bekommt es bei Amazon in 6 verschiedenen Farben.
Summersaver Anti-Wund-Stick
Perfekt für die heißen Sommertage: Der Summersaver hilft gegen wunde Oberschenkel, indem er einfach auf die Innenoberschenkel aufgetragen wird. Dadurch wird das unangenehme Aneinanderreiben verhindert und die betroffene Stelle wird nicht mehr wund. Davon träumt doch jeder im Sommer, oder?
Bügel-Clou statt Falten drin
Es muss nicht immer kompliziert sein. Manchmal können auch einfache Haushaltsgeräte durchaus nützlich sein. Genau wie dieser Bügel-Clou aus "Die Höhle der Löwen". Das Drahtgestell wird in die Ärmel gesteckt und verhindert dann Bügelfalten. Abgesehen davon wird das Wenden der Ärmel erleichtert. Die Bügelhilfe bekommt ihr bei Amazon.
Taste Hero Flaschenaufsatz
Damit bekommt ihr Bier aus der Flasche, das wie frisch gezapft schmeckt. Der Taste Hero Flaschenaufsatz passt auf jede handelsübliche Bierflasche – egal ob Glas oder PET. Man kann ihn aber auch für andere kohlensäurehaltige Getränke verwenden.
Bitterliebe Bittertropfen
Bitterliebe setzt auf Bitterstoffe als Nahrungsergänzung, erhältlich als Tropfen, Pulver oder Tee. Damit könnt ihr Speisen, Getränke oder Snacks verfeinern und die selten gewordene bittere Geschmacksnote in eure Ernährung zurückholen.
Topfi Topfdeckelhalter
Topfi ist ein Halter für Topfdeckel, der direkt am Topfrand befestigt wird. Er spart Platz, lässt Dampf entweichen und sorgt dafür, dass Kondenswasser zurück in den Topf tropft, statt auf die Arbeitsfläche.
Pick'em Zahnstocher mit Geschmack
Pick’em sind aromatisierte Zahnstocher in sechs Geschmacksrichtungen – von fruchtig bis minzig. Sie sind handlich, passen in jede Tasche und bringen Abwechslung in den Alltag, egal ob unterwegs oder bei besonderen Anlässen.
Gomago Marderschutz
Gomago ist ein natürliches Mittel zur Marderabwehr, das auf einem nachgebildeten Pheromon basiert. Der Duftstoff wird im Motorraum oder auf dem Dachboden platziert und alle sechs Monate erneuert, um die Tiere fernzuhalten.
Steiner´s High Protein Saatenbrötchen
Steiner’s von Matthias und Inge Steiner bietet Low-Carb-Produkte wie Brot, Nudeln oder Kuchen. Ziel ist es, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heißhunger zu vermeiden – für eine langanhaltende Sättigung ohne Kohlenhydratverzicht.
Brilamo Weinglaspolierer
Der Brilamo Glas-Polierstab reinigt und poliert Weingläser von innen – ideal auch für bauchige Modelle. Das weiche Mikrofasertuch entfernt Wasserflecken und Fingerabdrücke selbst in schwer erreichbaren Rundungen.
Kruut Kräuterauszug
Kruut stellt Oxymel-Mischungen aus heimischen Wildkräutern wie Giersch oder Brennnessel in Handarbeit her. Das Getränk lässt sich mit Wasser mischen und basiert auf einer jahrtausendealten Rezeptur, um altes Pflanzenwissen in den Alltag zu bringen.
VapoWesp Räucherbox
VapoWesp ist eine Räucherbox, die Wespen mit Rauch vertreibt. Dafür wird Kaffeepulver mit Kräuter-, Frucht- oder Blütenpulver verglimmt – für Menschen angenehm im Geruch, für Wespen abschreckend.
Puregreen Dusch-Wassersparer
Der Puregreen-Duschadapter (ehemals Bluegreen) verringert den Wasserdurchlauf um 50 Prozent, ohne den Druck zu mindern. Luft wird beigemischt, sodass ein weicher, aber kräftiger Wasserstrahl entsteht – und Wasser wie Kosten gespart werden.