42 Produkte aus der Höhle der Löwen, die wirklich was taugen

22 / 43

Anzeige

KitchBo ist eine Backunterlage aus Silikon, die aus einer einzigartigen Pyramidenstruktur besteht. Durch die Noppen liegen die Lebensmittel nur punktuell auf der Dauerbackfolie, wodurch die Hitze besser zirkulieren kann als auf herkömmlichem Backpapier. Mit dieser Unterlage für den Backofen werden eure Gerichte also schön kross, wie auf einem Grill oder in einer Heißluftfritteuse. Aber nicht nur das: Sie dient auch als Abtropfunterlage, Topf-Untersetzer oder Ablage für Besteck und vieles mehr.

Backunterlage bei Amazon ansehen