450 Millionen US-Dollar für Filme, die keiner schaut? Kein Wunder, dass Netflix immer teurer wird

Ein Kommentar von Daniel Boldt

Schon vor einigen Jahren machte die Schlagzeile die Runde, dass Streamingdienst Netflix fast eine halbe Milliarde US-Dollar für die Veröffentlichungsrechte der beiden Knives-Out-Fortsetzungen bezahlt hat (Quelle: Variety). Ende 2022 erschien Glass Onion: A Knives Out Mystery dann exklusiv auf Netflix. Der dritte Teil, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, soll Ende 2025 erscheinen. Die große Frage: Lohnt sich so ein sündhaft teurer Deal für Netflix? Ein Blick auf die Zahlen lässt Zweifel bei mir aufkommen.

Sehr viel Geld für wenige Zuschauer

Im Kampf um Zuschauer und Abonnenten greift Netflix inzwischen immer tiefer in die Tasche und so zahlt der Streaming-Gigant auch schon mal 450 Millionen US-Dollar, nur um zwei Filme exklusiv zeigen zu dürfen. Und auf den ersten Blick ist das keine schlechte Investition, denn Glass Onion: A Knives Out Mystery kam sowohl bei Presse, als auch beim Publikum herausragend gut an (Quelle: Rotten Tomatoes) – sogar eine Oscar-Nominierung war drin.

Und auch Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery wird aller Voraussicht nach ein echter Kritikerliebling. Die ersten Reviews zum neuen Krimi fallen jedenfalls äußerst positiv aus (Quelle: Rotten Tomatoes).

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Wake Up Dead Man ansehen:

Viel wichtiger als tolle Pressestimmen sind für ein Unternehmen wie Netflix aber die Views, also die Aufrufzahlen und hier wird es interessant. Denn trotz viel Werbung, Star-Ensemble und positiven Kritiken – ein Überflieger war Glass Onion nicht. Tatsächlich hat es der Film nicht in die Top 10 der beliebtesten Netflix-Produktionen geschafft. Dort stehen andere Filme, wie zum Beispiel Carry-On, Bird Box oder an der Spitze Kpop Demon Hunters (Quelle: Netflix).

Kleinere Budgets versprechen größeren Erfolg

Dabei kritisiere ich gar nicht die Qualität der Knives-Out-Filme. Ich bin zwar kein Fan von Glass Onion, aber der zweite Teil ist trotzdem um Welten besser als die meisten Netflix-Produktionen. Meine Kritik gilt den völlig absurden Summen, die Netflix bezahlt, um exklusiven Content zu ergattern. Insbesondere, wenn der besagte Content dann keine nennenswerte Zuschauerschaft erreicht. Denn Fakt ist, Filme wie Carry-On, der nur 47 Millionen US-Dollar gekostet hat, sind erfolgreicher und nicht weniger beliebt bei Kritikern und Publikum. Mir stößt also in erster Linie der Kosten-Nutzen-Faktor sauer auf.

Am Ende stammt das Geld, dass Netflix für solche Mega-Deals nutzt, ja nicht aus deren Tasche, sondern wird durch die zahlreichen Abonnenten finanziert, die den Streamingdienst Monat für Monat am Laufen halten. Insofern wundert es auch nicht, dass Netflix an der Preisschraube gefühlt in einem jährlichen Rhythmus dreht.

Und da muss man sich schon fragen, ob der Anbieter im Kampf um Views nicht inzwischen etwas den Bezug zum Geld verloren hat. Zumal ein Film wie Kpop Demon Hunters dieses Jahr bewiesen hat, dass der Streaminganbieter gigantischen Erfolg auch sehr viel billiger haben kann.