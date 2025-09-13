50 Prozent günstiger: Waipu zückt den Rotstift und reduziert radikal die Preise

Waipu feiert 9. Geburtstag: Zur Feier gibt’s 50 Prozent Rabatt. Besonders interessant sind die Kombi-Pakete mit Netflix oder Disney+. Das Beste daran: Neukunden und auch Bestandskunden können sparen.

Waipu senkt Preise um 50 Prozent

Streaming wird immer teurer? Nicht bei Waipu. Der TV-Streaming-Anbieter reduziert zum 9. Geburtstag die Preise und bietet 50 Prozent Rabatt auf seine Pakete. Fernsehen beginnt so schon ab 3,74 Euro im Monat – das sind gerade einmal 12 Cent pro Tag. Die Preise und Leistungen im Überblick:

Waipu Comfort für 3,74 Euro monatlich statt 7,49 Euro : Mit 230 TV-Sendern (die meisten in HD), 20.000 Inhalten in der Mediathek und 50 Stunden Aufnahmespeicher

monatlich : Mit 230 TV-Sendern (die meisten in HD), 20.000 Inhalten in der Mediathek und 50 Stunden Aufnahmespeicher Waipu Perfect Plus für 7,50 Euro monatlich statt 14,99 Euro : Über 310 TV-Sender (die meisten in HD), mehr als 70 Pay-TV-Sender, 40.000 Inhalte in der Mediathek und 150 Stunden Aufnahmespeicher

monatlich : Über 310 TV-Sender (die meisten in HD), mehr als 70 Pay-TV-Sender, 40.000 Inhalte in der Mediathek und 150 Stunden Aufnahmespeicher Waipu.tv 4K Stick für 8 Euro monatlich statt 15,99 Euro im Jahrespaket. Alle Vorteile aus Perfect Plus + 4K-Streaming-Stick zur Miete

Ebenfalls reduziert sind die Kombi-Pakete von Waipu, die es zusammen mit Netflix oder Disney+ gibt. Die Pakete starten bei 9 Euro monatlich und beinalten Waipu Perfect Plus sowie Netflix oder Disney+ in unterschiedlichen Stufen.

Wer lieber Disney+ möchte, findet ebenfalls attraktive Kombi-Pakete. Die monatlich kündbaren Pakete beginnen bei 10 Euro, die Jahrespakete sind etwas günstiger.

Rechtzeitig kündigen

Der Rabatt auf die Waipu-Pakete gilt für ein Jahr, danach fallen die regulären Preise an. Achtet deshalb darauf, rechtzeitig zu kündigen – die meisten Tarife lassen sich monatlich beenden. Neu ist laut Waipu, dass auch Bestandskunden von der Aktion profitieren und zum Beispiel in ein höherwertiges Jahrespaket wechseln können.

