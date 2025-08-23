584 Stunden lange Fantasy-Serie: Jetzt hat mich der amerikanische Hype auch erwischt

Mit Critical Role habe ich eine Fantasy-Serie gefunden, die ich ewig schauen kann – und die mich wie keine andere mitreißt.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Es gibt viel zu wenige Fantasy-Serien – und noch weniger wirklich gute. Zu einer der besten Serien gehört jedoch The Legend of Vox Machina, eine Animationsserie, die ihr komplett auf Amazon Prime schauen könnt. Jetzt sagt ihr sicherlich: Aber die ist bestimmt nicht 584 Stunden lang! Und da habt ihr Recht. Eigentlich könnt ihr sie, in etwas anderer Form, in etwa 488 Stunden sehen. Denn die Serie basiert auf einem berauschend gut inszenierten Pen-&-Paper-Rollenspiel, hinter welchem das Team von Critical Role (YouTube-Kanal) steht. Und warum ich deren zweite Kampagne – The Mighty Nein (auf YouTube reinschauen) – jetzt richtig gebannt schaue, will ich euch hier erzählen.

Anzeige

Critical Role hat mich mit The Mighty Nein komplett in seinen Bann gezogen

Ganz richtig: Ich schaue mir gerade eine etwa 580 Stunden lange Dungeons-&-Dragons-Kampagne an, die komplett über YouTube veröffentlicht wurde und mich wahrscheinlich mehrere Jahre beschäftigen wird. Aber – so fragt ihr vielleicht – ist das nicht langweilig? Würfeln die nicht nur und reden? Das ist doch keine Fantasy-Serie!

Ich will mir nicht anmaßen, zu sagen, dass jeder von euch seinen eigenen Fantasy-Gral in Critical Role finden wird, aber ich möchte euch dazu anraten, es zumindest zu versuchen. Critical Role ist nicht das erste Team an Dungeon-&-Dragons-Spielern, die ihre Kampagne per YouTube veröffentlichen, sodass jeder zuschauen kann. Aber sie gehören ohne Frage zu den allerbesten – und das aus mehreren Gründen: Gamemaster Matt Mercer hat eine Art, Dinge zu erzählen, dass sie einem direkt unter die Haut schießen – wenn er von schleimspuckenden, fauchenden und knochenknackenden Untoten erzählt, spielt er diese Ungetüme derart gut, dass im eigenen Kopf ganz von allein die Zombie-Spuckefäden im Gesicht zu spüren sind.

Anzeige

Die Abenteurer der DnD-Gruppe („The Mighty Nein“!) sind im echten Leben alle Synchronsprecher und spielen gleichermaßen so gut, dass ihr zwischen Lachen, Mitleiden und Staunen gar nicht mehr herauskommt. Nach 2 Folgen sind mir die Charaktere von The Mighty Nein schon richtig ans Herz gewachsen – etwa das kleptomanische Goblin-Mädchen Nott, das zwischen süß und monsterhaft wechselt; oder aber die völlig durchgeknallte Tiefling-Frau Jester, mit der jedes Abenteuer ohne Frage Spaß macht. Für einen kurzen Einblick könnt ihr euch ja den Teaser-Trailer zur kommenden Animationsserie The Mighty Nein anschauen:

Anzeige

Die DnD-Kampagne von The Mighty Nein ist ein ganz anderes Erlebnis als eine Animationsserie

Natürlich könnt und solltet ihr euch auch The Legend of Vox Machina (auf Amazon ansehen) und das kommende The Mighty Nein auf Amazon Prime anschauen – zumindest The Legend of Vox Machina gehört mittlerweile zu meinen Lieblings-Fantasy-Serien.

Aber es ist doch etwas ganz anderes, ob ihr nun eine Fantasy-Welt seht oder ihr in sie in eurem Kopf eintaucht. Wenn ihr den DnD-Kampagnen von Critical Role eine Chance gebt und vielleicht mindestens in ein bis zwei Episoden reinschaut, werden einige von euch vielleicht merken, dass es sich beinahe so anfühlt, als seid ihr tatsächlich dabei. Nebenbei lernt ihr außerdem die Grundlagen von Dungeon & Dragons, das ihr ja mit eurer Freundesgruppe auch selbst spielen könnt – und auch das empfehle ich euch sehr. Eines vorweg: Die DnD-Kampagnen von Critical Role sind alle auf Englisch.

Anzeige

Gut, ich bin dann mal wieder bei meiner endlosen Fantasy-Serie – immerhin will ich die noch schaffen, bevor ich in Rente gehe.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.