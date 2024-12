600 Stunden langes Fantasy-RPG auf Steam: „Skyrim in 2D“ ist nach 17 Jahren fertig

Eine Kuriosität ist auf Steam erschienen. Und auch, wenn Caves of Qud sicher nicht für jeden etwas ist – gerade Rollenspiel-Fans und CRPG-Liebhaber sollten hier unbedingt reinschauen.

Caves of Qud: Spieler haben 100 bis 600 Stunden und mehr im Spiel

Kommen wir gleich zur Sache: Alle, die ein RPG mit toller Grafik erwarten, können hier direkt umkehren. Caves of Qud (auf Steam ansehen) ist ein gigantisches Fantasy-Spiel mit RPG- sowie Rogue-like-Modus, das extrem Old School aussieht und euch dafür eine der besten Storys mit den weitreichendsten Möglichkeiten überhaupt bietet.

Auf Steam ist das riesige Spiel jetzt nach 17 Jahren Entwicklung in der Vollversion erschienen – und kann jetzt schon eine äußerst positive Wertung von fast 8.000 Spielern vorweisen. Wenn ihr euch die Kommentare anschaut, dann seht ihr immer öfter Spieldauerangaben über 100 und bis zu 600 Stunden.

Das Besondere an Caves of Qud? Das High-Fantasy-Spiel mit Science-Fiction-Einschlag scheint bei jedem Durchlauf neue Entdeckungen zu bieten – weswegen es eben auch mit Skyrim verglichen wird. Nur in 2D.

Schaut in den Launch-Trailer von Caves of Qud:

Caves of Qud: Launch-Trailer

Caves of Qud ist einzigartig – falls ihr solche Spiele mögt

Zugegeben, der Grafikstil von Caves of Qud ist gewöhnungsbedürftig. Dahinter versteckt sich aber eine immense, komplett lebendige Fantasy-Sci-Fi-Welt mit ausgeprägter Lore, einer tiefen Simulation und vor allen Dingen einer nahezu kompletten Freiheit für euren Charakter.

Schon allein der Charakter-Creator ist so komplex, dass ihr anfangs vielleicht lieber einen der vorgeschlagenen Charaktere wählt. Im Spiel selbst erwartet euch wohl eine der besten Fantasy-Storys überhaupt – und dazu 70 Fraktionen, denen ihr angehören könnt. Richtig, 70 Fraktionen.

Auf Steam wird ein gutes Beispiel genannt, um euch das Prinzip des Spiels zu veranschaulichen: Jede Kreatur ist genauso tief simuliert, wie ihr selbst. Wenn ihr eine Mutation besitzt, mit der ihr eine Spinne kontrollieren könnt, so könnt ihr den Rest des Spiels damit verbringen, euch Nahrung zu fangen und Netze zu spinnen. Wahrscheinlich könnt ihr euch auch der Fraktion der Spinnen anschließen.

Vor dem Spielbeginn könnt ihr außerdem wählen, ob ihr Caves of Qud im Roguelike-Modus (mit Permadeath), im Rollenspiel-Modus (ihr könnt speichern) oder ganz gechillt im Erkundungsmodus spielen wollt. Durch die nahezu endlosen Spielmöglichkeiten in Caves of Qud wird jetzt auch klar, warum so viele Fans über 300 Spielstunden in dieser Welt verbracht haben. Oder warum Kommentator Betatross das Spiel als „Skyrim in 2D mit besserer Lore“ bezeichnet (Quelle: Steam).

