„7 vs. Wild“ 2026: Produzent gibt Hinweise auf eine Staffel 6

Auch wenn Staffel 5 von „7 vs. Wild“ viel Kritik aushalten muss, ist eine 6. Staffel der YouTube-Show nicht auszuschließen. Wir verraten, was bisher bekannt ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wird es eine 6. Staffel von „7 vs. Wild“ geben?

Einer der Produzenten von CaliVision Network GmbH ist André Schubert. Die Firma ist seit der 3. Staffel von „7 vs. Wild“ an der Produktion der YouTube-Show beteiligt. In einem Interview mit Ingame gibt Schubert einige Antworten, die auf eine 6. Staffel von „7 vs. Wild“ hindeuten könnten.

Anzeige

Ein Kandidat, dessen Name im Kontext von „7 vs. Wild“ immer wieder gefallen ist, ist Robert Marc Lehmann. Der Meeresbiologe setzt sich auf seinen Social-Media-Kanälen stark für den Tierschutz ein und wurde sich von vielen aus der Community als Teilnehmer gewünscht. Auf die Frage, ob auch er für die 5. Staffel angefragt wurde, meint André Schubert folgendes:

Ja, Robert ist ein richtig guter Typ und er hätte in diesem Jahr perfekt reingepasst. Er war bzw. ist einer unserer absoluten Wunschkandidaten, der aber selbst mit ordentlichem Vorlauf leider keine Zeit hatte, weil er so viel auf der Uhr hat. Die Anfrage für nächstes Jahr werden wir ihm daher noch in diesem Sommer senden. André Schubert via Ingame

Besonders der letzte Satz lässt eine geplante Staffel 6 von „7 vs. Wild“ vermuten. Auch finanziell würde sich der Aufwand einer sechsten Staffel lohnen, wie André Schubert durchblicken lässt. Im Interview meint er, eine Staffel „7 vs. Wild“ generiere weit mehr Watchtime-Stunden als deutsches Streaming insgesamt in einem Quartal mit seinen gesamten Inhalten.

Anzeige

Kritik an 5. Staffel „7 vs. Wild“ und Wünsche der Community

Innerhalb der „7 vs. Wild“-Community gab es viel Kritik für die 5. Staffel. Vor allem auf Reddit häuften sich die Postings, in denen Zuschauer ihrem Unmut Platz machten und viele Dinge kritisierten.

Besonders die Teilnehmerauswahl wurde kritisch beäugt. Waren in der ersten Staffel noch Survival-„Experten“ beziehungsweise solche, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigten, so zeichnete sich der Cast in der 5. Staffel damit aus, größtenteils nicht wirklich etwas mit Survival zu tun zu haben.

In einem weiteren Reddit-Post wurde die Instagram-Story von Teilnehmer Joe Vogel besprochen. Er befasst sich viel mit Survival und nahm jeweils an Staffel 4 und 5 von „7 vs. Wild“ teil.

Der Survival-Experte schrieb in seiner Instagram-Story, was er sich von einer 6. Staffel wünschen würde: Unter anderem einen Cast nur aus Survival-Experten, Auswahl von sieben Gegenständen und das Outback von Australien als Aussetzungsort.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Post stimmt die Community Joe Vogel zu. Sie wünschen sich ähnliches von einer 6. Staffel, die sich mit diesem Konzept wieder mehr zu dem Aufbau der ersten Staffel zuwenden würde.

Anzeige

Was wir von der 6. Staffel erwarten können, bleibt abzuwarten. Vor allem bleibt aber zunächst eine offizielle Ankündigung aus, die Chancen dafür scheinen allerdings nicht allzu schlecht zu stehen.