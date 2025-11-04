„7 vs. Wild“ Staffel 5: Wann ist Folge 10 auf Amazon Prime Video?

„7 vs. Wild“ gehört zu den beliebtesten YouTube-Shows. In Staffel 5 standen große Veränderungen an. Wir zeigen auch die wichtigsten Infos im Überblick.

Sendetermine für „7 vs. Wild“ Staffel 5

Zuerst ging das Format auf Prime Video weiter. Dort erschien die erste Folge am 7. Oktober 2025. Seit dem 20. Oktober könnt ihr die Folgen auch auf YouTube sehen. Jede Woche erscheinen zwei neue Folgen:

Dienstag und Freitag ab 0 Uhr auf Prime Video

Montag und Freitag ab 18 Uhr auf YouTube

Alle Folgen und Sendetermine im Überblick

Episode Sendetermine auf Prime Video Sendetermine auf YouTube Zu den Folgen auf YouTube 1 Dienstag, 7. Oktober 2025 Montag, 20. Oktober 2025 Folge 1 auf YouTube 2 Freitag, 10. Oktober 2025 Donnerstag, 23. Oktober 2025 Folge 2 auf YouTube 3 Dienstag, 14. Oktober 2025 Montag, 27. Oktober 2025 Folge 3 auf YouTube 4 Freitag, 17. Oktober 2025 Donnerstag, 30. Oktober 2025 Folge 4 auf YouTube 5 Dienstag, 21. Oktober 2025 Montag, 3. November 2025 Folge 5 auf YouTube 6 Freitag, 24. Oktober 2025 Donnerstag, 6. November 2025 - 7 Dienstag, 28. Oktober 2025 Montag, 10. November 2025 - 8 Freitag, 31. Oktober 2025 Donnerstag, 13. November 2025 - 9 Dienstag, 4. November 2025 Montag, 17. November 2025 - 10 Freitag, 7. November 2025 Donnerstag, 20. November 2025 - 11 Dienstag, 11. November 2025 Montag, 24. November 2025 - 12 Freitag, 14. November 2025 Donnerstag, 27. November 2025 - 13 Dienstag, 18. November 2025 Montag, 1. Dezember 2025 - 14 Freitag, 21. November 2025 Donnerstag, 4. Dezember 2025 - 15 Dienstag, 25. November 2025 Montag, 8. Dezember 2025 - 16 Freitag, 28. November 2025 Donnerstag, 11. Dezember 2025 -

„7 vs. Wild“ auf Prime Video streamen

Wer macht bei „7 vs. Wild“ Staffel 5 mit?

Der Cast besteht wie gewohnt aus Survival-Experten und Influencern. Mit Jeannine Michaelsen ist dieses Mal auch eine Moderatorin unter den Teilnehmern dabei.

Joe Vogel (Survival-Experte)

(Survival-Experte) David Leichtle (Survival-Experte)

(Survival-Experte) Kris Grippo (Schweizer Content Creator)

(Schweizer Content Creator) AviveHD (Gaming & Comedy Creator)

(Gaming & Comedy Creator) Jeannine Michaelsen (Moderatorin)

(Moderatorin) Imke Salander (Fitness-Creatorin & Sportmoderatorin)

(Fitness-Creatorin & Sportmoderatorin) Fibii (Gaming & Content Creatorin)

„7 vs. Wild“ Staffel 5: Das ist der Ort

Besonders aufregend ist die Region für die 5. Staffel, denn die Teilnehmer wurden in das ferne Amazonas-Gebiet gebracht. Sicher bringt der Dschungel neue, ganz besondere Herausforderungen mit sich.

Auf der offiziellen „7 vs. Wild“-Webseite werden unter anderem die Tiere vorgestellt, auf die die Überlebenskünstler treffen könnten – vom Affen bis zum Jaguar verspricht die neue Staffel die Möglichkeit auf viele spannende Begegnungen.

Trailer verspricht tierische Begegnungen

Im Trailer vom 23. September lieferte die Serie heiß ersehnte Einblicke in die kommende Staffel. Natürlich ist der Dschungel voller Kriechtiere und potenziell giftigen Wesen, die den Teilnehmern das Leben schwer machen.

So sind in einer frühen Szene nicht nur Affen zu sehen, sondern auch ein Fisch mit Flecken in verdächtiger Signalfarbe. Dass im Regenwald Tiere leben, die bei Verzehr den Abenteurern eher schaden als helfen, wird die Nahrungsbeschaffung sicher schwieriger gestalten, als sie es sowieso schon ist.

Doch auch schlicht für die Nerven sind die fremdartigen Lebewesen eine besondere Challenge. Denn Spinnen, Käfer und andere Kleintiere scheinen sich auch in Unterschlupf und Kleidung der Teilnehmer heimisch zu fühlen. Ein Kommentator bringt es auf den Punkt: „Im Trailer so viele Tiere gesehen wie in allen anderen Staffeln zusammen“

„7 vs. Wild“ Staffel 5: Die Gründer sind raus

Anfang Juni wurde angekündigt, dass es eine 5. Staffel geben wird. Sehr zur Enttäuschung vieler Fans bestätigte Fritz Meinecke in seiner Instagram-Story jedoch die Gerüchte, dass das beliebte Survival-Format ohne ihn und seine Kollegen Max und Johannes weitergehe (via Reddit).

Fritz Meineckes Pläne – viele Fans wünschten sich „Elite-Staffel“

„7 vs. Wild“-Gründer Fritz Meinecke wäre mit der fünften Staffel am liebsten zurück zu den Wurzeln der Show zurückgekehrt. In einem Streamausschnitt (via YouTube) beschreibt Fritz Meinecke, wie er sich eine sogenannte „Elite-Staffel“ vorstellt. Die Teilnehmer sollten sich aus absoluten Survival-Profis (und einem Influencer) zusammensetzen.

Da jedoch Meinecke und sein Team die Survival-Show nicht mehr aktiv mitgestalten, weicht die neue Staffel doch stark von den Wunschvorstellungen des YouTubers ab. Manche Fans zeigen sich darüber sichtlich enttäuscht, wie man den Kommentaren auf dem Instagram-Account zur Sendung entnehmen kann.

„7 vs. Wild“ – die Live-Show

Ursprünglich war eine „7 vs. Wild“-Tour geplant, bei der Fans einen Einblick hinter die Kulissen der YouTube-Show bekommen sollten. Auch bisher unveröffentlichte Szenen aus vergangenen Staffeln sollten gezeigt werden.

Leider konnten jedoch die erwarteten Ticket-Verkaufszahlen nicht erreicht werden, sodass die Tour abgesagt wurde (via olympiapark.de).

