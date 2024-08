83 % Zustimmung: Diesen Horrorfilm will gerade jeder sehen

Der Release von Alien: Romulus steht kurz bevor und die ersten Kritikerstimmen sind im Netz aufgetaucht. Wir fassen euch den allgemeinen Tenor zum kommenden Horrorfilm zusammen.

Update: Alien: Romulus ist offiziell in den deutschen Kinos gestartet und erhält von der internationalen Fachpresse sehr gute Kritiken. Auf Rotten Tomatoes hält der Horrorfilm aktuell einen Score von 83 Prozent Zustimmung.

Anzeige

Ursprüngliche Meldung vom 13. August 2024:

Erste Reviews feiern Alien: Romulus

Am 15. August startet Alien: Romulus in den deutschen Kinos, der mittlerweile siebte Film der legendären Alien-Reihe, die 1979 ihren Anfang nahm.



Und wie so ziemlich jede Horror-Reihe hat auch Alien in den letzten Jahrzehnten einige Höhen und Tiefen durchgemacht. Fans der Filme fragen sich also zurecht: Wie gut ist Alien: Romulus?



Nun, die ersten Reviews auf X (ehemals Twitter) lassen auf ein glorreiches Comeback schließen. Aber lassen wir die Leute doch einfach selbst zu Wort kommen:

Alien: Romulus ist einer der besten Teile der Reihe. Eine spannende, furchterregende und chaotische Geschichte mit extrem gut ausgeführten technischen Elementen, die dieses Erlebnis noch einmaliger machen. Die Besetzung ist exzellent, der Sound ist der Wahnsinn, ein Muss für die Kinos. (Quelle: The Hollywood Handle auf X

Anzeige

Alien: Romulus versucht nicht, das Rad neu zu erfinden. Vielmehr verleiht Regisseur Fede Álvarez einer klassischen Horrorgeschichte mit einer wahrhaft wunderbaren visuellen Erzählung seinen abgefahrenen Dreh. Manchmal ist der Film zu nostalgisch, aber Fede hat seinen Wert für eine Trilogie bewiesen. (Quelle: Andrew J. Salazar auf X

Alien: Romulus ist das erste Mal, dass ich mich bei einem Alien-Film erschreckt habe. Cailee Spaenys Rain ist die perfekte Figur, um ihr auf dieser Reise zu folgen, und durch Fede Álvarez Wendungen weiß man nie so recht, wohin Romulus sich entwickelt. Der 3. Akt ist wirklich wild. Ich liebe es. (Quelle: Rachel Leishman auf X

Anzeige

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der neue Alien-Film bei der internationalen Presse ziemlich gut ankommt. Es gibt zwar noch keinen Durchschnitts-Score auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes, aber das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.



Viel interessanter dürfte aber ohnehin der User-Score werden. Der letzte Alien-Film, Alien: Covenant, wurde vom Publikum jedenfalls sehr durchwachsen aufgenommen: nur 55 Prozent der User würden den Horrorfilm von Altmeister Ridley Scott weiterempfehlen (Quelle: Rotten Tomatoes).

So wurde das Alien zum Leben erweckt

Dass in den Reviews aber immer wieder die Technik von Alien: Romulus gelobt wird, ist kein Zufall. Anstatt auf reine Computereffekte zusetzen, hat Regisseur Fede Álvarez das titelgebende Alien als voll funktionsfähigen Roboter bauen lassen. Das Ergebnis dieser Arbeit könnt ihr hier sehen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.