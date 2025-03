87.000 US-Dollar für Pokémon-Kuriosität: Diesen Fans ist nicht mehr zu helfen

Vergesst Gold, ETFs und all die anderen Investitionsoptionen: Ein Online-Auktionshaus versteigert einen eigenwillig geformten Mais-Chip und Pokémon-Fans eskalieren in einem skurrilen Wettbieten. Anscheinend ist ein essbarer Glurak eine echte Wertanlage, denn am Ende blätterte jemand über 87.000 US-Dollar für ihn hin.

Update vom 3. März 2025: Die Auktion für den Glurak-Cheeto ist vorbei – und der Preis ist in absurde Höhe gestiegen. Am Ende machte ein Kunde satte 87.840 US-Dollar locker – Auktionsgebühren inklusive. Das erfolgreiche Reingebot lag bei 72.000 US-Dollar.

Originalmeldung vom 25. Februar 2025:

Pokémon-Wahnsinn: Glurak aus Mais kostet über 6.000 US-Dollar

Die Sammellust treibt bei einigen Menschen manchmal eigenartige und ziemlich teure Blüten. Gerade in der Pokémon-Community dürfte dies nichts Neues sein, schließlich hat sie jahrzehntelange Erfahrung mit mal mehr, mal weniger seltenen Sammelkarten.

Aber auch abseits der Karten öffnen Pokémon-Fans gerne mal für die eine oder andere Rarität das Portemonnaie – so wie für einen Mais-Chip-Glurak, der bei dem Online-Auktionshaus Goldin derzeit bei einem Angebot von 6.750 US-Dollar steht.

Es handelt sich dabei um einen Cheeto, einen rötlichen Mais-Chip, dessen Äußeres auffallende Ähnlichkeit mit einem Glurak – auf Englisch Charizard – aufweist und deswegen von seinem aktuellen Besitzer als Cheetozard angepriesen wird.

Laut der Beschreibung ist der Cheeto knapp 8 cm lang, befindet sich mitsamt einer Fake-Karte in einer Plastikbox und wurde zwischen 2018 und 2022 entdeckt und präserviert. Selbst, wer es sich leisten könnte, sollte den Chip also aus reiner Vorsicht nicht essen. (Quelle: Goldin)

Pokémon-Fans bieten viel Geld für Glurak-Chip

Das Wettbieten um den Mais-Chip hat übrigens bei schlappen 250 US-Dollar angefangen – eine bereits skurrile Wertschätzung, die in der Folge pulverisiert wurde. Die Auktion endet übrigens am 2. März 2025 – Zeit genug also, dass der Preis für den Glurak-Snack noch ein paar Mal in die Höhe schnellen könnte.

Es sollte sich von selbst verstehen, dass etwas Maismehl mit Wasser und Geschmacksverstärkern normalerweise nicht knapp 7.000 US-Dollar wert ist, ganz gleich, in welche Form es gepresst wurde – aber wir befinden uns im Jahr 2025 und das Wort „normalerweise“ ist schon lange bedeutungslos. Fest steht nur, dass sich bei einigen Pokémon-Fans ganz offensichtlich deutlich zu viel Geld in ihren Spar-Pikachus angesammelt hat.

Pokémon druckt in jeder Form Geld – auch als Mobile Game:

