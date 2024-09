88 % positiv: Horrorfilm-Remake wird gefeiert – aber es gibt einen Haken

Das Remake zum Horrorfilm Speak No Evil erntet gute Pressestimmen. Allerdings sind sich die meisten Kritiker einig: Richtig Spaß hat man nur, wenn man das Original nicht kennt. Den Trailer zum Remake könnt ihr euch oben ansehen.

Horrorfilm Speak No Evil erhält tolle Kritiken

Der dänische Horrorfilm Speak No Evil war 2022 eine bitterböse Überraschung und entwickelte sich schnell zum absoluten Geheimtipp. Nun erscheint das US-Remake mit demselben Namen in den Kinos und Horrorfans stellen sich vor allem eine Frage: Ist das Remake so gut wie das Original?



Ein Blick auf die Pressestimmen sagt ja, allerdings unter einer Voraussetzung: Im besten Fall kennt ihr das dänische Original nicht. Andernfalls stoßen euch gewisse Änderungen womöglich sauer auf. Vor allem das Ende unterscheidet sich im Remake maßgeblich.



Generell lassen sich die Reviews auf ein paar wesentliche Punkte herunterbrechen: Das Remake ist brutaler, massentauglicher und profitiert von der irren Performance von Hauptdarsteller James McAvoy (Split).

Anzeige

In Speak No Evil darf Schauspieler James McAvoy richtig aufdrehen. (© Universal Pictures)

Das erklärt dann auch den starken Presse-Score von 88 Prozent Zustimmung. Womit Speak No Evil sogar besser abschneidet als die diesjährigen Horror-Hits Longlegs und Alien: Romulus (Quelle: Rotten Tomatoes).



Auf der anderen Seite wird mehrfach betont, dass das dänische Original böser ist und sich mehr nach einem Schlag in die Magengrube anfühlt. Apropos, den dänischen Speak No Evil gibt es bei Amazon Prime Video gerade im Angebot:

Speak No Evil Dänischer Horrorfilm, der sich ins Gedächtnis einbrennt. Ein Ehepaar besucht eine Familie in den Niederlanden, doch aus dem geselligen Wochenende entwickelt sich bald der blanke Terror. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2024 10:40 Uhr

Original versus Remake: Der Fall Funny Games

Bei Speak No Evil ist offenbar der gleiche Fall wie bei Funny Games eingetreten. Der österreichische Terrorfilm von 1997 gilt als extrem verstörend und wurde 2007 von den US-Amerikanern neu aufgelegt. Beide Versionen haben ihre Stärken, aber auch hier gilt das Original als wesentlich bösartiger und unangenehmer, während das US-Remake mehr den Massenmarkt bedient.



So oder so: Horrorfilme haben dieses Jahr einen echten Lauf und wer jetzt Lust auf das Remake von Speak No Evil hat, der kann sich den 28. September vormerken, denn dann erscheint der Film in den deutschen Kinos.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.