9 MTV-Serien, die für Millenials unvergesslich sind

Diese 9 Serien waren das Beste, was MTV abseits von Musik zu bieten hatte.
MTV hat in den 1990ern und 2000ern die etablierten Fernsehsender mit einem Mix aus Brachial-Humor, Pop-Punk, Skate-Kultur und Reality-TV herausgefordert – und damit eine Generation geprägt. Für viele Millenials waren diese 9 Serien ein unverzichtbarer Teil ihrer Jugend.
Jackass
Vielleicht nichts für Zartbesaitete oder Intellektuelle, aber wenig andere Serien lieferten so viel glorreichen, geschmacklosen Anarcho-Humor ab, wie es Jackass tat. Johnny Knoxville und Konsorten gingen zuverlässig über alle Schmerzgrenzen und sorgten damit für einzigartige Unterhaltung.
Beavis & Butt-Head
Auch Beavis & Butt-Head war nicht unbedingt die subtilste Serie aller Zeiten – aber als krude und laute Animations-Satire kam sie zu ihrem Debüt 1993 selbst heutigen Dauerbrennern wie South Park oder Family Guy zuvor und hat auch heute noch viele Fans – 2022 gab es sogar einen Comeback-Film auf Paramount+.
The Osbournes
Reality-TV war ein großer Teil vom MTV-Serienprogramm – und die Celebrity-Family-Serie The Osbournes war sein Herzstück. Damit pflügten Ozzy, Sharon, Jack und Kelly einen Pfad, der später unter anderem auch von weitaus weniger coolen Familien wie den Kardashians (oder hierzulande den Ochsenknechts) beschritten wurde.
MTV Cribs
Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie die Schönen und Reichen wohnen? Mit MTV Cribs gewährten euch Stars einen Einblick in ihr Zuhause, mitsamt Pool, Privatkino und Oldtimer-Sammlung.
Celebrity Deathmatch
Apropos Stars: Wie würde es eigentlich aussehen, wenn sich berühmte Persönlichkeiten in einem morbiden Schaukampf gegenseitig die Gliedmaßen abreißen würden? Die Claymation-Serie Celebrity Deathmatch zeigte genau das in Kloppereien zwischen 90er-Stars wie Jim Carrey und Mariah Carey, Mary-Kate Olsen und Ashley Olsen oder den Backstreet Boys vs. N-Sync.
Bully Beatdown
Bei MTV gab es auch im echten Leben im Ring auf die 12 – und zwar in Bully Beatdown. Jason „Mayhem“ Miller wollte Mobbing-Opfern unter die Arme greifen und ließ ihre oft großmäuligen Schikanierer mit erprobten MMA-Fightern in den Ring steigen. Nach den kurzen, aber schmerzhaften Kämpfen gelobten die meisten Bullys Besserung.
Pimp My Ride
Rapper Xzibit taucht bei Besitzern von kaum funktionsfähigen Schrottmühlen auf und verpasst den Autos zusammen mit einem Werkstatt-Team eine Generalüberholung – Flachbildschirme so weit das Auge reicht! Die beschenkten Teilnehmer durften danach ihre Chromfelgen-Karren durch die Nachbarschaft fahren. So sah Glückseligkeit anno 2004 nun einmal aus.
Daria
Bis heute Kult: Die Spin-Off-Serie zu Beavis & Butt-Head konnte mit einem gänzlich anderen Ton überzeugen. Die zynische, aber äußerst intelligente Daria Morgendorffer sprach vielen Teenagern der 90er und frühen 2000er in Bezug auf Familienprobleme, Individualität und Beziehungen aus der Seele.
MTV Unplugged
MTV hat tatsächlich auch mal Musik gezeigt und die Unplugged-Reihe war in dieser Hinsicht eine der besten Sender-Produktionen – denn die Akustik-Konzerte haben Künstler und Bands in ganz neuem Licht gezeigt. Unvergessen ist der Nirvana-Auftritt von 1993, aber je nach Musikgeschmack haben auch Eric Clapton, Pearl Jam oder Die Ärzte Eindruck ohne elektrischen Sound hinterlassen.